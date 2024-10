STIRI Milestone Systems se alătură Alianței Europene de tehnologie (European Tech Alliance) Ionut Razvan Share







Alianța Europeană a Tehnologiei (EUTA) continuă să se extindă și primește cu brațele deschise compania Milestone Systems, unul dintre liderii mondiali în tehnologia video bazată pe date. „Suntem încântați să urăm un călduros bun venit companiei Milestone Systems, cel mai nou membru al Alianței Europene a Tehnologiei. În perspectiva președinției daneze a UE de anul viitor, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm mai îndeaproape cu companiile de tehnologie din Nordul Europei. Lunile următoare vor fi esențiale pentru a dezlănțui întregul potențial al companiilor de tehnologie din Europa și pentru a stabili poziția de lider atât pe plan intern, cât și global”, a declarat Victoria de Posson, Secretarul General al EUTA. „Milestone Systems privește cu optimism toate activitățile importante ce vor avea loc în cadrul Alianței Europene a Tehnologiei – singura asociație care reprezintă exclusiv companiile de tehnologie născute și crescute în Europa. Aceasta se aliniază în modul potrivit cu identitatea și domeniile-cheie de activitate ale companiei Milestone”, a spus Thomas Jensen, CEO, Milestone Systems, și a continuat: „Construirea unei tehnologii video responsabile, bazate pe date, care include analize bazate pe inteligență artificială, permite inovația în diverse sectoare, creând noi oportunități. Însă este esențial să facem acest lucru responsabil, respectând confidențialitatea și protejând datele. Din acest motiv, Milestone susține dezvoltarea unor linii directoare și reglementări solide, aplicabile și clare pentru a gestiona riscurile potențiale, a crește încrederea publicului și a oferi claritate inovatorilor care propulsează soluțiile video”.

