STIRI TECH Noi modalități de folosire a metadatelor generate de camerele IP cu Milestone Ionut Razvan Share







Axis Communications anunță lansarea externă a versiunii 5.3 a AXIS Optimizer pentru Milestone XProtect. Această nouă versiune adaugă un panou de control care transformă datele de la dispozitivele Axis în informații acționabile, precum și un tablou de bord ce are rolul de a crește capabilitățile de căutare criminalistică. Astfel, sunt oferite trei modalități gratuite de utilizare a metadatelor provenite din fluxurile analitice ale dispozitivelor Axis. Tabloul de bord AXIS Optimizer Data Insights AXIS Optimizer Data Insights transformă datele în informații utile sub forma unor grafice care afișează statistici, tendințe și anomalii. Disponibil în Smart Client, acesta oferă informații valoroase atât pentru operatori, cât și pentru administratorii de sistem, pe baza metadatelor colectate. Metadatele provin de la producători de date, precum Axis OS, aplicații analitice compatibile și evenimente și alarme native din Milestone XProtect. Operatorii beneficiază de o vizualizare agregată a oricăror imagini captate de camerele existente în Smart Client, facilitând astfel analiza datelor, alarmelor sau evenimentelor. Acest lucru îmbunătățește operațiunile la nivel de site sau magazin prin, de exemplu: Detectarea numărului de persoane sau vehicule într-o anumită scenă pe oră, zi, săptămână etc.

Observarea alarmelor și evenimentelor pe o perioadă de timp specificată

Obținerea de informații din diferite surse de date, precum AXIS OS (clase de obiecte, atribute, direcția de deplasare etc.), aplicații analitice compatibile și alarme native VMS Administratorii obțin o imagine de ansamblu asupra stării de funcționare (online și offline) a tuturor dispozitivelor, precum și asupra tuturor alarmelor și evenimentelor active din sistem. Acest lucru ajută la îmbunătățirea monitorizării stării de sănătate a sistemului și a conștientizării situaționale. Panoul de control pentru metadate și căutare Complet personalizabil, acesta oferă control asupra datelor de evenimente, datelor analitice, funcțiilor analitice, metadatelor consolidate, precum și asupra filtrelor de căutare criminalistică pentru fiecare dispozitiv din sistem. Setările pot fi activate sau dezactivate pentru toate capabilitățile de metadate și căutare criminalistică. De asemenea, panoul afișează toate funcțiile de analiză video pe care fiecare dispozitiv le suportă în prezent, cum ar fi tipul de obiecte (persoane, mașini) și atributele obiectelor (culoare, viteză și număr de înmatriculare*). În plus, rolurile de administrator pot controla ce filtre de căutare criminalistică vor fi disponibile pentru operatori. Adăugarea vitezei și numerelor de înmatriculare la căutarea criminalistică Această versiune recentă a AXIS Optimizer permite căutarea cu ușurință a încălcărilor de viteză detectate în câmpul de vizualizare al unei camere, fără a fi necesare servere analitice costisitoare. Utilizatorii pot aplica filtre de parametri în căutarea criminalistică a obiectelor și pot exporta și partaja dovezi video. De exemplu, este posibilă căutarea după viteză maximă sau minimă, precum și după numărul de înmatriculare al vehiculului într-un interval de timp specific*. Prevenirea ecoului în timpul apelurilor interfonice În plus, această versiune oferă o funcționalitate îmbunătățită pentru interfon, cu o funcție push-to-talk care previne ecoul în timpul apelurilor interfonice. Operatorii trebuie doar să țină apăsat butonul „Talk” în timpul unui apel interfonic recepționat în fereastra pop-up din Milestone XProtect Smart Client. Caracteristici cheie ale acestei versiuni: Tablou de bord pentru vizualizarea informațiilor din date

Panou de control personalizabil pentru metadate și căutare

Căutare facilă a vehiculelor care depășesc viteza

Funcționalitate interfon cu prevenirea ecoului prin push-to-talk Disponibil gratuit sub forma unui instalator unic, AXIS Optimizer este o suită rentabilă de integrări care optimizează performanța dispozitivelor Axis în Milestone. Versiunea 5.3 a AXIS Optimizer pentru Milestone XProtect este disponibilă începând cu 28 august 2024 și poate fi descărcată de la adresa: https://www.axis.com/products/axis-optimizer-for-milestone-xprotect.

Tags:

Previous Article Trust Redex+ este disponibil în România