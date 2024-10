COMPUTING STIRI Binance investeste în programele de conformitate, iar suma alocată a ajuns la 213 milioane de dolari în 2023 Ionut Razvan Share







Binance, ecosistemul blockchain global din spatele celui mai mare schimb de criptomonede din lume ca volum de tranzacționare și de utilizatori, investeste semnificativ în programele de conformitate, iar volumul alocat a ajuns la 213 milioane de dolari doar în 2023. Binance a investit semnificativ în programele sale de conformitate în ultimul an, pentru a-și consolida avantajul competitiv. „Avem capacitatea financiară de a investi masiv în programe de conformitate; nu mulți alți jucători au capacitatea de a face acest lucru”, a declarat Richard Teng, CEO, Binance. „Pe măsură ce nivelul costurilor de conformitate continuă să crească în această industrie, ritmul va fi mai greu de menținut, în special pentru noii intrați. Așa că intenționăm să transformăm conformitatea într-un un avantaj competitiv”. Compania a alocat aproximativ 213 milioane de dolari programelor de conformitate în 2023, cu aproximativ 35% mai mult decât volumul înregistrat în 2022, potrivit lui Teng. Fundurile au fost folosite pentru a crește numărul de personalul specializat și pentru a extinde inteligența artificială în eficientizarea proceselor. Binance are ca țintă adăugarea a cel puțin 170 de oameni în echipa sa de conformitate, până la finalul acestui an.

