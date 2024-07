Richard Teng: Binance, de șapte ani în fruntea inovației financiare

În mai puțin de două zile, echipa Binance și comunitatea globală vor sărbători a șaptea aniversare a Binance, prima mea ca lider al acestei organizații incredibile. După standardele tradiționale, o companie de șapte ani este încă tânără, adesea aspirând la statutul de startup; prin standardele industriei cripto, a fi prezent timp de șapte ani, aproape toți într-o poziție de conducere, înseamnă a fi supraviețuit și prosperat în timpul mai multor epoci din dezvoltarea a ceea ce este poate cel mai rapid sector din istorie, devenind un veteran.

La împlinirea a șapte ani, combinăm o mentalitate curioasă, agilă și orientată spre creștere a unui startup și înțelepciunea și tenacitatea unei organizații testate în luptă, care a rezistat la multiple crize și a învățat multe lecții importante pe calea cea grea. Cu peste 210 milioane de utilizatori – și numărătoarea continuă – care au încredere în noi pentru a-și susține călătoriile cripto, această formulă pare a fi una potrivită pentru a alimenta impulsul global către libertatea și incluziunea financiară. Iată unde ne aflăm astăzi.

Starea ecosistemului

De la prima aniversare și până la a șaptea și la toate cele care urmează, unele lucruri fundamentale despre Binance nu se schimbă: accentul pe utilizatori este cel mai important factor care ne motivează deciziile; cultura noastră de muncă și mentalitatea; și angajamentul nostru pentru inovație continuă în numele îmbunătățirii tangibile a vieții oamenilor.

Ultimul an al Binance a fost tipic, în sensul că a cunoscut atât provocări, cât și momente de succes exaltante. De la trecerea peste problemele din trecut și schimbarea conducerii, până la a vedea semnele reînnoirii încrederii utilizatorilor în fluxuri și înregistrări noi fulminante, am rămas puternici și nu am încetat niciodată să construim.

O realizare cheie din acest an a fost depășirea pragului de 200 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel global. În timp ce unii dintre ei sunt deja familiarizați cu activele digitale, mulți sunt noi, având încrederea că Binance le va deschide pentru prima dată ușile lumii Web3, fiecare dintre ei marcând un pas către transformarea activelor digitale în mainstream. Îi urmăm cu drag pe acești nou-veniți și ne angajăm să facem tot ce ne stă în putință pentru ca ei să se simtă confortabil și în siguranță în timp ce explorează viitorul finanțelor alături de noi.

Mai mulți utilizatori înseamnă mai multe fonduri în custodia Binance, iar la începutul acestui an, valoarea deținerilor fondurilor utilizatorilor noștri a depășit pentru prima dată 100 de miliarde de dolari. Ca întotdeauna, fondurile utilizatorilor sunt SAFU și păstrate transparent la un raport de 1:1.

Infrastructură pentru intrarea în mainstream

Infrastructura este pusă la punct pentru a sprijini explorarea utilizatorilor experimentați și noi, împreună cu o gamă largă de produse și servicii pentru a răspunde oricăror nevoi legate de Web3 și cripto. Astăzi, Binance acceptă 541 de active digitale selectate cu atenție și 2.632 de perechi de tranzacționare. Sistemele noastre sunt robuste și pregătite să gestioneze volume mari de activitate a utilizatorilor. Cel mai mare nivel istoric de Interogări pe secundă (QPS) pe toate produsele de tranzacționare ale Binance – parametru care captează numărul de cereri pe care utilizatorii le trimit sistemului nostru și primesc un răspuns într-un interval de timp – este de 2,58 milioane. Această valoare arată că platforma este capabilă să proceseze fără probleme o sarcină semnificativă atunci când utilizatorii au cea mai mare nevoie.

Pentru a facilita adoptarea criptomonedei și incluziunea financiară, ne extindem continuu acoperirea și aria de cuprindere a produselor concepute pentru a asigura un acces mai larg la criptomonede și pentru a oferi servicii financiare esențiale.

Linia noastră de produse Simple Earn le permite utilizatorilor să își crească deținerile de criptomonede în 392 de active diferite, peste 8 milioane de utilizatori punându-și criptomonedele la treabă prin intermediul Binance Earn. Un alt pilon al adoptării sunt plățile, iar astăzi, peste 24 de milioane de oameni din întreaga lume folosesc Binance Pay pentru a transfera valoare în siguranță și eficiență în interiorul granițelor și peste ele.

Unul dintre factorii cheie ai intrării în mainstream a activelor digitale pe parcursul ciclului actual al pieței a fost participarea crescută a instituțiilor. Atrase de lichiditatea și adâncimea pieței fără precedent ale Binance, precum și de produsele și soluțiile adaptate cerințelor exigente ale investitorilor profesioniști, astfel de organizații au venit în număr mare în ecosistemul Binance anul acesta: între ianuarie și iunie 2024, am înregistrat o creștere de peste 36% a înregistrărilor instituționale.

În ceea ce privește o altă piatră de temelie a adoptării, educația cripto, am ajuns la 43,6 milioane de cursanți care au vizitat Binance Academy pentru a înțelege mai bine lumea blockchain și a activelor digitale și pentru a interacționa cu ea într-un mod mai bine gândit și responsabil.

Securitate și conformitate

Pe parcursul celui de-al șaptelea an, accentul nostru pe conformitatea cu reglementările, deja substanțial, a devenit și mai puternic. Realizând rolul cheie al practicilor de conformare robuste în noua fază de maturizare a industriei cripto, am continuat să atragem cele mai bune talente, să ne perfecționăm sistemele și tehnologia și să căutăm autorizații și înregistrări în cooperare strânsă cu numeroase autorități naționale și agenții de reglementare. Acum, deținem licențe și înregistrări în 18 jurisdicții, mai mult decât orice alt exchange cripto centralizat.

Consolidarea securității colaborative în spațiul financiar digital a rămas, de asemenea, unul dintre domeniile cheie ale Binance. Programul nostru de instruire a agențiilor de ordine publică a livrat zeci de sesiuni de pregătire online și offline, contribuind la consolidarea capacității agențiilor de ordine publică din întreaga lume de a combate activitățile ilicite legate de sau facilitate de active digitale. Între iunie 2023 și mai 2024, echipele Binance au procesat aproximativ 62.800 de solicitări din partea agențiilor de ordine publică, aducând numărul total al cazurilor la 173.800. Fiecare solicitare este esențială pentru investigarea și urmărirea penală a cazurilor, găsirea făptașilor și recuperarea banilor victimelor.

Pentru a proteja utilizatorii Binance de potențiale încălcări de securitate și alte situații extreme, am menținut valoarea fondului nostru SAFU peste 1 miliard de dolari și vom continua să facem acest lucru în viitor. La începutul acestui an, am transferat toate activele SAFU către USDC, un stablecoin de încredere și transparent, îmbunătățind și mai mult fiabilitatea fondului și asigurându-ne că rămâne stabil la 1 miliard de dolari.

Ce ne rezervă viitorul

Intrând în al optulea an în care ne aflăm în slujba utilizatorilor de criptomonede, suntem bine poziționați să conducem sectorul activelor digitale către următoarea etapă a dezvoltării sale. Unii dintre factorii care o vor modela sunt deja bine înțeleși, pe măsură ce tendințele pieței și ale industriei respective sunt în plină desfășurare.

Instituționalizarea criptomonedei, combinată cu o claritate mai mare a reglementărilor, va determina intrarea mai multor investitori la scară largă și a mai multor capitaluri. Partea de retail a ecuației va rămâne la fel de importantă, pe măsură ce primii adoptatori își vor extinde aria de cuprindere, atrăgând mai mulți utilizatori noi din zone geografice și demografice.

Aceștia vor avea nevoie de o experiență de utilizator mai intuitivă, de cunoștințe accesibile despre criptomonede și de asistență pentru clienți, precum și de inovație constantă – toate lucrurile pe care Binance este construit să le ofere.

Cu încrederea și sprijinul comunității noastre globale, suntem convinși că primii noștri șapte ani de muncă grea au pus bazele unui succes și mai mare pentru extinderea libertății și incluziunii financiare. Abia am început.

Richard Teng