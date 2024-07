STIRI Premiile Schneider Electric Sustainability Impact ajung la a treia ediție, sprijinind eforturile de sustenabilitate ale partenerilor companiei Ionut Razvan Share







Schneider Electric a deschis înscrierile pentru cea de-a treia ediție a premiilor Schneider Electric Sustainability Impact Awards. Lansate în 2022, premiile onorează contribuția ecosistemului de parteneri ai Schneider la crearea unei lumi mai sustenabile și mai electrice. Înscrierile sunt deschise până pe 15 octombrie 2024, iar câștigătorii globali vor fi anunțați la începutul anului 2025. Criteriile de înscriere și de selecție reflectă abordarea integrată a sustenabilității din partea Schneider Electric. Accentul rămâne pe eforturile de decarbonizare pentru electrificare, reducere și înlocuire, analizând totodată eforturile de a crea un viitor Electricity 4.0, prin acțiuni de strategie, digitalizare și decarbonizare. Acestea includ îmbunătățirea eficienței energetice, implementarea instrumentelor și tehnologiilor digitale și alte exemple de impact și inovare. Pe lângă faptul că primesc o recunoaștere valoroasă, câștigătorii premiilor beneficiază de vizibilitate globală, care ar putea duce la noi oportunități de business. Înscrierile au început, iar termenul limită de depunere este 15 octombrie 2024 (aici). Toate nominalizările și propunerile vor fi preselectate pentru premiile de țară. Câștigătorii etapelor naționale vor fi înscriși în finalele regionale înainte de a fi luați în considerare pentru premiul global. Câștigătorii globali vor fi anunțați la începutul anului 2025. Ediția din 2023 a programului a primit peste 400 de înscrieri din 60 de țări. Douăsprezece companii au fost selectate pentru premiile globale pentru Sustainability Impact Awards și au fost anunțate la Schneider Electric Innovation Summit de la Paris, pe 3 aprilie 2024. Sustainability Impact Awards 2024 continuă impulsul inițiativei Schneider Partnering for Sustainability, menită să susțină ecosistemul extins de parteneri Schneider pentru a oferi un viitor mai sustenabil. Cea mai recentă realizare a fost lansarea Școlii de sustenabilitate Schneider Electric, o resursă educațională gratuită disponibilă companiilor din întreaga lume pentru a-și accelera călătoria de decarbonizare.

