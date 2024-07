FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI DSA: ANCOM acordă statutul de notificator de încredere conform Regulamentului privind serviciile digitale Ionut Razvan Share







ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, poate acorda, la cerere, statutul de notificator de încredere oricărei entități care face dovada că deține cunoștințe de specialitate și competențe specifice în detectarea, identificarea și notificarea conținutului ilegal, este independentă de orice furnizori de platforme online și își desfășoară activitățile de așa manieră încât să transmită notificări cu diligență, acuratețe și obiectivitate. Decizia nr. 336/2024 privind procedura de acordare a statutului de notificator de încredere a intrat în vigoare ieri, la data publicării în Monitorul Oficial nr. 662 din 11.07.2024. Ce sunt notificatorii de încredere? Notificatorii de încredere pot fi entitățile stabilite în România care dețin expertiză în detectarea anumitor tipuri de conținut ilegal online (cum ar fi discursurile de incitare la ură sau conținutul cu caracter terorist), definit ca atare prin legislația națională, și în notificarea acestora către platformele online. Notificările transmise de aceștia trebuie tratate cu prioritate, deoarece se așteaptă ca acestea să fie mai exacte decât notificările transmise de un destinatar al serviciului (utilizator). Decizia privind procedura de acordare a statutului de notificator de încredere Conform Deciziei ANCOM, entitățile care doresc să devină notificatori de încredere au la dispoziție un formular-tip, pe care îl vor transmite împreună cu toate documentele și dovezile prin care demonstrează că îndeplinesc condițiile de acordare. Formularul-tip cuprinde informații diverse precum forma de organizare, denumire, date de identificare, domeniul de competență, limba/limbile în care deține competențe, resursele umane și tehnice, modul și sursele de finanțare, structura organizatorică și procesul de luare a deciziilor, descrierea detaliată a modului de desfășurare a activității și declarații pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere sau în documentele anexate. În urma analizării documentației depuse, ANCOM va comunica solicitantului decizia privind acordarea acestui statut. Exemple de entități care pot solicita statutul de notificator de încredere ONG-uri, ca de exemplu: organizații de protecție a consumatorilor, organizații de protecție a minorilor, organizații de apărare a drepturilor omului, organizații de protejare a mediului, organizații de protejare a drepturilor animalelor;

membri ai unor rețele cunoscute de verificare a faptelor, cum ar fi International FactChecking Network (IFCN);

entități publice cum sunt unitățile de semnalare a conținutului online ale autorităților naționale de aplicare a legii sau ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) sau autorități de reglementare (cu excepția DSC);

organisme private sau semipublice, de exemplu organizațiile care fac parte din rețeaua INHOPE de linii telefonice de urgență pentru raportarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și organizațiile care s-au angajat să notifice discursurile ilegale rasiste și xenofobe din mediul online;

rețele sau alianțe de entități la nivel național sau european. Tipuri de conținut ilegal ce pot fi identificate de notificatorii de încredere Conținutul ilegal înseamnă orice informație care încalcă una dintre legile în vigoare din România sau din alt stat membru UE. Tipurile de conținut ilegal care pot fi detectate, identificate și notificate în calitate de notificator de încredere în funcție de domeniul de competență pot fi incluse în categorii de genul: Protecția datelor și încălcări ale vieții private;

Discurs ilegal;

Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a altor drepturi comerciale;

Conduită fără consimțământ referitoare la imagini sau informații personale;

Agresiune sau intimidare online;

Pornografie sau conținut cu caracter sexual;

Fapte care privesc minorii;

Fapte care privesc animalele;

Produse ilegale și/sau nesigure etc. Totul despre serviciile digitale ANCOM vine în sprijinul utilizatorilor în calitatea lor de destinatari ai serviciilor intermediare cu informații complete într-o secțiune dedicată serviciilor digitale. Totodată, pentru industrie, ANCOM a detaliat pe site-ul său atribuțiile coordonatorului de servicii digitale, obligațiile furnizorilor de servicii intermediare, drepturile destinatarilor serviciilor și normele stabilite prin Regulamentul privind serviciile digitale.

