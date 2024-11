FEATURED SMARTPHONES STIRI Xiaomi prezintă Strategia pentru Dezvoltare Durabilă condusă de tehnologiile sale fundamentale Ionut Razvan Share







Xiaomi Corporation, companie de electronice de larg consum și producție inteligentă, cu smartphone-uri și hardware conectate printr-o platformă Internet of Things, și-a prezentat Strategia pentru Dezvoltare Durabilă condusă de tehnologiile sale fundamentale, la Conferința Părților din cadrul Convenției-Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP29), cel mai important summit din acest an dedicat climei. Compania a prezentat, de asemenea, cele mai recente progrese în managementul carbonului, în ecosistemul său inteligent „Human x Car x Home” – o nouă actualizare strategică pentru Xiaomi în aria guvernării climatice. Alain Lam Sai-wai, vicepreședinte și director financiar al Grupului și președintele Airstar Digital Technology, a oferit o analiză aprofundată a celei mai recente strategii Xiaomi pentru dezvoltare durabilă. Acesta a declarat că obiectivele Xiaomi sunt de a face Inteligența Artificială accesibilă tuturor, de a urmări dezvoltarea durabilă în ecosistemul său și de a-și asuma responsabilitatea pentru tehnologiile sale fundamentale. Xiaomi se dedică strategiei sale de ecosistem inteligent „Human x Car x Home”, cu scopul de a oferi consumatorilor un stil de viață durabil și inteligent, prin tehnologiile sale de bază și inovația AI. Lam Sai-wai declară: „Prin producție inteligentă, inovație AI și noi modele de vânzare cu amănuntul în ecosistemul nostru inteligent, Xiaomi nu numai că și-a îmbunătățit eficiența operațională și economiile de scară în producție, ci și-a îmbunătățit și integrarea și eficiența lanțului său de aprovizionare, optimizând utilizarea resurselor și a consumului de energie”. Integrarea AI în tehnologiile sale fundamentale pentru aplicarea practică a inovației ecologice Lam Sai-wai a explicat cum Xiaomi își valorifică strategia ecosistemului inteligent „Human x Car x Home” pentru a obține un stil de viață cu emisii reduse de carbon, eficient și inteligent și pentru a spori inovația în ESG prin tehnologie. Platforma inteligentă Xiaomi HyperMind ajustează inteligent modurile de funcționare ale dispozitivelor, cum ar fi aparatele de aer condiționat și frigiderele, în mediile casnice. Prin monitorizarea și reglarea inteligentă, se asigură că fiecare aparat electrocasnic funcționează într-o stare de consum relativ scăzut de energie, oferind consumatorilor o experiență de viață inteligentă, convenabilă și cu emisii reduse de carbon. Aceasta utilizează tehnologiile de bază ale Xiaomi pentru a atinge un echilibru între confort și impactul asupra mediului. Sistemul de producție inteligent Xiaomi a atins, de asemenea, un grad ridicat de automatizare în domenii cheie. Xiaomi EV Factory utilizează „Hyper Intelligent Manufacturing Platform” (“Hyper IMP”) pentru a eficientiza întregul proces de producție inteligentă, care acoperă întregul ciclu, de la managementul producției până la ajustări detaliate pentru optimizare autonomă. Acest lucru nu numai că îmbunătățește semnificativ eficiența producției, ci și reduce consumul de resurse în diferitele etape ale producției. Anul acesta, seria Xiaomi SU7 a câștigat premiul „Lider cu emisii reduse de carbon” de la Centrul de Cercetare și Tehnologie Auto din China. Secretul vehiculului cu emisii scăzute de carbon este reprezentat de capacitățile sale tehnologice puternice. Coeficientul de rezistență al seriei Xiaomi SU7, de exemplu, este în prezent cel mai scăzut dintre sedan-urile produse în masă la nivel mondial, reducând semnificativ consumul de energie și emisiile de carbon. Modelul Xiaomi SU7 Max acceptă tehnologia de încărcare super-rapidă de 800V, sporind eficiența alimentării bateriei. Cu sprijinul tehnologiilor inteligente și automatizate, mașinile Xiaomi sunt capabile să realizeze un management mai precis al energiei și să optimizeze modurile de conducere, reducând risipa de energie și minimizând impactul asupra mediului. Stabilirea unui standard de management al carbonului pentru ecosistemul „Human x Car x Home” pentru a conduce industria spre emisii scăzute de carbon Xiaomi și-a lansat standardul organizațional pentru „Construcția sistemului de management al carbonului pentru ecosistemul inteligent Human x Car x Home”. Standardul, care a fost formulat în octombrie, este primul de acest gen care se concentrează pe construirea unui sistem de management al carbonului pentru diverse întreprinderi în ecosistemul inteligent „Human x Car x Home”. Scopul principal este de a ghida diferitele proiecte în gestionarea eficientă a emisiilor de carbon. Scopul său secundar este de a promova crearea de noi forțe de producție de calitate, prin managementul AI inteligent al carbonului. Standardul a fost conceput pentru a ajuta aceste întreprinderi să-și schimbe abordările de management al carbonului, să conducă reducerea emisiilor de carbon pe tot lanțul valoric și să promoveze dezvoltarea durabilă economică și socială. Viziunea unei dezvoltări durabile condusă de tehnologiile sale fundamentale Xiaomi a anunțat anul trecut o strategie tehnologică care se concentrează pe tehnologia sa fundamentală și pe investiții pe termen lung care vor aduce beneficii omenirii. Practicile ESG joacă un rol crucial în realizarea acestei strategii. Succesul pe termen lung al Xiaomi depinde de câștigurile financiare pe termen scurt, precum și de relația sa armonioasă cu mediul, societatea și guvernanța. Xiaomi va continua să urmărească progresele tehnologice ca valoare de bază, acordând prioritate neutralității carbonului în operațiunile sale, prin măsuri precum creșterea eficienței energetice, aplicarea practicilor de energie curată și inovarea în producția inteligentă. De asemenea, Xiaomi va conduce în mod activ transformarea și modernizarea cu emisii scăzute de carbon a întregului său lanț valoric, oferind clienților și consumatorilor produse și servicii mai ecologice, mai inteligente și mai durabile. Echipa Xiaomi lucrează pentru a construi un viitor mai bun, cu emisii scăzute de carbon.

