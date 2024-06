STIRI TECH Synology prezintă în premieră soluții avansate de protecție, gestionare și supraveghere a datelor Ionut Razvan Share







Synology prezintă în premieră soluțiile sale avansate de protecție, gestionare și supraveghere a datelor la Synology Solution Exhibition 2024, oferind trei linii de produse noi: Dispozitivele de protecție a datelor ActiveProtect, platforma de stocare și gestionare a datelor scale-out din seria GS și camerele cloud bazate pe Synology C2. “În peisajul digital de astăzi, care evoluează rapid, capacitatea de a stoca, procesa și valorifica datele va defini liderii de piață ai viitorului”, a declarat Philip Wong, fondatorul și președintele Synology. “Angajamentul Synology este acela de a le permite utilizatorilor noștri să realizeze acest lucru prin inovarea și extinderea continuă pe toate fronturile.” Dispozitivele de protecție a datelor ActiveProtect Gama de dispozitive de protecție a datelor ActiveProtect, construită special pentru acest scop, elimină provocările complexe de implementare. Companiile pot finaliza instalarea, pot defini planuri de protecție globală și pot începe să își protejeze sarcinile de lucru împotriva ransomware și a altor amenințări în mai puțin de 10 minute. ActiveProtect oferă o interfață unificată, cu un singur panou și reunește gestionarea a până la 2.500 de implementări multiserver și multisite cu politici de protecție, păstrare și intangibilitate aplicate la nivel global. Cu un motor de backup reînnoit, suport pentru deduplicare globală la sursă și o arhitectură de imutabilitate globală, dispozitivele ActiveProtect vor oferi cele mai bune performanțe de backup și recuperare în caz de dezastru din clasa lor, precum și un nivel redus de administrare. Platforma de stocare și gestionare a datelor scale-out din seria GS Seria GS este noua platformă de stocare și gestionare a datelor scale-out de la Synology, bazată pe o arhitectură foarte eficientă și scalabilă. Clusterele GS de până la 96 de noduri vor suporta protocoale de fișiere și obiecte, oferind capacități de stocare brută de până la 20 PB și până la 150.000 de conexiuni simultane pentru Synology Drive și Office pentru a susține creșterea cerințelor de stocare și productivitate. Dispunând de un nou sistem de operare scalabil conceput în jurul operațiunilor non-disruptive și a integrității datelor, simplitatea gestionării clusterelor din seria GS va fi o transformare pentru întreprinderi și organizații mari. C2 Surveillance Station Adăugându-se la ecosistemul de supraveghere al Synology, C2 Surveillance Station și o gamă complementară de camere C2 permite noi posibilități de implementare cu supraveghere video securizată în cloud. Camerele C2 se instalează în doar câteva minute, ceea ce face rapidă și simplă monitorizarea mediilor dificile care împiedică instalarea serverelor de înregistrare locale. C2 Surveillance Station și camerele C2 vor suporta opțiuni complete de confidențialitate și securitate. Criptarea end-to-end pe mai multe straturi, de la cameră la observator, asigură că videoclipurile sunt accesibile doar utilizatorilor autorizați care dețin simultan cheia de criptare. Edge AI asigură o detectare rapidă și o localizare a persoanelor, a vehiculelor și a intruziunilor. Synology va lansa soluția de sine stătătoare C2 Surveillance Station mai târziu în 2024. C2 Surveillance, un serviciu existent de înregistrare duală în cloud hibrid pentru NVR-urile on-prem, va fi redenumit C2 Backup for Surveillance pentru o identificare mai ușoară. Alte puncte de interes de la eveniment În plus față de noile produse, Synology a prezentat actualizări semnificative ale soluțiilor sale existente. Printre acestea se numără Synology AI Console pentru gestionarea centralizată a integrării Office Suite GenAI, Synology Tiering pentru optimizarea stocării datelor în implementări mari. De asemenea, au fost expuse noi adăugiri la Synology’s on-premise Surveillance Station, cu camera fisheye FC600, camera cu zoom variabil BC800Z și suport pentru controlerele de ușă Axis, camerele Vivotek LPR și Plate Recognizer.

