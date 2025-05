STIRI Synology lansează o gamă completă de soluții avansate de gestionare a datelor Ionut Razvan Share







Synology prezintă cea mai recentă gamă de inovații la COMPUTEX 2025, oferind un portofoliu cuprinzător de soluții care acoperă stocarea pentru întreprinderi, protecția datelor, supravegherea video, suita de productivitate on-premise și cloud-ul privat personal. „La Synology, obiectivul nostru a fost întotdeauna să construim un ecosistem de gestionare a datelor în care clienții noștri pot avea încredere”, a declarat Philip Wong, președinte și CEO al Synology. „Ne proiectăm soluțiile pentru a oferi nu doar o ușurință de utilizare de neegalat, ci și securitate, fiabilitate și confidențialitate a datelor la cel mai înalt nivel din industrie, permițând atât organizațiilor, cât și persoanelor fizice să își gestioneze datele cu încredere.” Stocare activă-activă NVMe all-flash: PAS7700 PAS7700 este noul model de vârf pentru stocare enterprise de la Synology, proiectat pentru sarcini de lucru critice. Dispune de o arhitectură activă-activă, cu controler dublu, care asigură continuitatea serviciilor fără întreruperi. Cu securitatea în centrul designului și capabilități integrate de replicare a datelor 3-2-1-1, soluția protejează integritatea datelor la fiecare nivel. Proiectat pentru performanță ridicată și eficiență a costurilor, PAS7700 utilizează un design NVMe end-to-end, oferind până la 2 milioane IOPS și latență sub o milisecundă – livrând o performanță de până la 3 ori mai mare decât modelele Synology existente. Noua gamă ActiveProtect: DP7200 După lansarea cu succes a platformei ActiveProtect, Synology își extinde gama cu noul DP7200. Acesta poate fi utilizat ca server de backup autonom pentru locațiile sucursalelor sau ca gazdă CMS la sediul central. Soluția oferă protecție unificată a datelor pentru toate volumele de lucru din organizație, iar funcțiile de imutabilitate și izolare a rețelei contribuie la protejarea împotriva amenințărilor cibernetice – asigurând disponibilitatea permanentă a copiilor curate și recuperabile. Noul VMS în cloud de la Synology: C2 Surveillance Extinzând ecosistemul său de supraveghere video, care include camere IP, NVR-uri, analiză AI și backup în cloud, Synology lansează C2 Surveillance – un sistem de gestionare video bazat pe cloud, conceput pentru implementare fără NVR și scalabilitate multi-site fără întreruperi. C2 Surveillance este construit pentru implementare rapidă și scalare facilă. Dispune de gestionare centralizată în cloud, integrare cu Windows AD și delegare a permisiunilor pe bază de roluri, fiind ideal pentru implementări mari, distribuite geografic. Suportă înregistrarea continuă locală și funcționează în modul failover offline pentru a asigura monitorizare neîntreruptă. Soluții de productivitate: ChatPlus și Synology Meet Synology își extinde suita de aplicații de productivitate cu ChatPlus și Synology Meet. ChatPlus permite comunicarea securizată în echipă, cu setări granulare ale permisiunilor și gestionare avansată a canalelor, iar Synology Meet oferă conferințe video la nivel enterprise. Ambele aplicații rulează pe infrastructura de cloud privat Synology, oferind control complet asupra datelor. BeeStation Plus: cloud privat pentru familii BeeStation Plus este o soluție de cloud privat adresată familiilor, oferind backup automat al bibliotecilor foto iCloud și integrare cu Plex Media Server pentru streaming video fără întreruperi. Suportă și recuperare locală prin instantanee, precum și backup offsite în cloud prin BeeProtect – asigurând siguranța datelor și amintirilor importante. BeeStation Plus susține și funcții inteligente de supraveghere a locuinței atunci când este asociat cu camera Synology CC400W. Noua aplicație mobilă include detecția prezenței umane, a animalelor de companie, a sunetelor ambientale și a tentativelor de sabotaj, oferind alerte instantanee pentru a ține utilizatorii la curent cu ce se întâmplă acasă.

