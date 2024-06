AI. NEWS STIRI TECH Vertiv lansează noul hub AI, prezentând primul portofoliu de design AI de referință al industriei pentru infrastructura digitală critică Ionut Razvan Share







Pe măsură ce cazurile de utilizare a inteligenței artificiale (AI) cresc într-un ritm fără precedent, informațiile experților sunt rare, pentru centrele de date deschizătoare de drumuri. Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate, recunoaște acest decalaj de cunoștințe și urgența accesării acestor informații, ceea ce a condus la lansarea hub-ului său AI. Partenerii, clienții și alți vizitatori ai site-ului web vor avea acces la informații de specialitate, design-uri de referință și resurse pentru a-și planifica cu succes infrastructura pregătită pentru AI. Vertiv AI Hub include white papers, cercetări în industrie, instrumente și portofolii de energie și răcire pentru modernizare și aplicații greenfield. Noua bibliotecă de design de referință demonstrează o infrastructură scalabilă de răcire cu lichid și de alimentare pentru a susține seturile de cipuri actuale și viitoare de la 10 la 140 kW per rack. Reflectând schimbările rapide și continue ale multitudinii de tehnologii AI și a infrastructurii de sprijin, Vertiv AI Hub este un site dinamic care va fi actualizat frecvent cu conținut nou, inclusiv cu un program de certificare a infrastructurii AI pentru partenerii Vertiv. „Vertiv are o istorie de distribuire a tehnologiilor și perspectivelor noi în lume pentru industria centrelor de date”, a declarat CEO-ul Vertiv, Giordano (Gio) Albertazzi. „Ne angajăm să oferim cunoștințe aprofundate, cel mai larg portofoliu și îndrumări de specialitate pentru a le permite clienților noștri să fie printre primii care implementează o infrastructură AI eficientă din punct de vedere energetic și al răcirii pentru implementările actuale și viitoare. Parteneriatele noastre strânse cu producători de cipuri de top și operatori de centre de date inovatori ne fac să fim calificați în mod unic pentru a ne ajuta clienții și partenerii în călătoria lor cu inteligența artificială (AI).” Sean Graham, director de cercetare, centre de date la IDC, a remarcat: „Practic, fiecare industrie explorează oportunități de a genera valoare pentru afaceri prin AI, dar există mai multe întrebări decât răspunsuri în legătură cu modul de implementare a infrastructurii. Un furnizor de infrastructură recunoscut precum Vertiv este valoros pentru companiile care construiesc o strategie AI și caută o singură sursă de informații.”

