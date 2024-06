AI. NEWS STIRI Soluția Storm Shadow AI, dezvoltată de OVES Enterprise, la un pas de a fi folosită de marii producători de armament ca răspuns la bruiajul sistemelor GPS Ionut Razvan Share







Storm Shadow AI (SSAI), soluția avansată de inteligență artificială, ce poate învăța în timp record să ia decizii rapide și precise în scenarii critice pentru orice tip de vehicul operat fără intervenție umană, este la un pas de a fi folosită de marii producători de armament la nivel mondial, ca răspuns la bruiajul sistemelor GPS care afectează echipamentele militare moderne din teatrele de operațiuni. „Avem, în prezent, discuții avansate cu producătorii de rachete care doresc să integreze Storm Shadow AI în armamentul lor. Iar acest lucru va permite rachetelor să găsească și să distrugă țintele autonom, utilizând recunoașterea vizuală și alte metode avansate de identificare, fără a fi afectate de bruiajul electronic. Astfel, SSAI oferă un nivel suplimentar de siguranță și eficiență, și devine o soluție viabilă și atractivă pentru guverne și companii de apărare din întreaga lume”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, menționând că echipamentele moderne, precum HIMARS și JDAM, care depind în mare măsură de GPS, sunt adesea ineficiente în medii de război electronic. „În acest context, SSAI se dovedește a fi o soluție inovatoare care poate oferi capabilități de țintire și lovire precisă la un cost redus. În plus, integrarea acestei soluții asigură că echipamentele militare rămân operative și eficiente, chiar și în cele mai dificile condiții de bruiaj”. În acest context, Storm Shadow AI poate fi utilizată pentru a îmbunătăți capabilitățile dispozitivelor militare prin utilizarea recunoașterii vizuale, termice și radio, eliminând dependența de GPS. Aceasta înseamnă că SSAI poate funcționa autonom, indiferent de bruiajul electronic, asigurând astfel o precizie și eficiență superioare. Tehnologia avansată permite identificarea și neutralizarea țintelor în mod independent, fără intervenție umană, lucru esențial în scenarii critice. Soluția SSAI poate fi integrată pe diverse platforme, de la drone și rachete la alte echipamente tactice. Flexibilitatea și adaptabilitatea acestei tehnologii fac posibilă îmbunătățirea rapidă și la costuri scăzute a capabilităților echipamentelor existente. Prin eliminarea riscului de bruiaj, SSAI asigură o operativitate continuă și fiabilă în condiții de război electronic intens. Aplicabilitate in diverse domenii Pe lângă aplicațiile militare, SSAI are potențialul de a revoluționa și alte domenii, cum ar fi intervențiile de urgență sau livrările autonome de materiale esențiale către locații critice, precum spitalele. Acest lucru demonstrează versatilitatea și adaptabilitatea tehnologiei, care poate fi ajustată pentru a răspunde nevoilor diverse ale utilizatorilor. OVES Enterprise este angajată în asigurarea eticii și siguranței în toate produsele și soluțiile dezvoltate. Storm Shadow AI include protocoale stricte care asigură că fiecare operațiune efectuată de AI este monitorizată și, dacă este necesar, controlată de operatori umani. Acest mecanism „human in the loop” garantează că toate acțiunile respectă standardele etice și legale, oferind un nivel suplimentar de asigurare și control. OVES Enterprise colaborează activ cu principalii actori din industria apărării pentru a integra și adapta tehnologia Storm Shadow AI în sistemele lor. Aceste parteneriate subliniază angajamentul companiei de a oferi soluții care nu numai că îmbunătățesc eficiența operațională, dar asigură și un avantaj strategic semnificativ în teatrele moderne de operațiuni. Pentru anul acesta, compania păstrează ritmul de investiții asigurând un buget de 2,5 milioane de euro pentru dezvoltarea produselor proprii și pentru continuarea procesului de extindere internațională, cu focus pe domeniile Software as a Service, Spațiu și Apărare, și Securitate Cibernetică.

Tags: