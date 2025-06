STIRI TECH & TRENDING Synology anunță PAS7700 – o soluție de stocare NVMe activ-activă Ionut Razvan Share







Synology a lansatPAS7700, o soluție de stocare NVMe activ-activă, concepută pentru a oferi servicii neîntrerupte și de înaltă performanță pentru sarcinile critice ale companiilor. „PAS7700 este rezultatul a 25 de ani de experiență în inginerie în domeniul gestionării și stocării datelor”, a declarat Kenneth Hsu, director al grupului de sisteme Synology. „Combinând expertiza noastră profundă în dezvoltarea de software și hardware cu colaborarea strânsă cu partenerii și clienții enterprise, am proiectat PAS7700 pentru a oferi performanțe ridicate la un preț fără precedent pe piața stocării enterprise.” PAS7700 integrează două controlere și 48 de bay-uri SSD NVMe într-un șasiu 4U și poate fi extins până la 1,65 PB de capacitate brută cu 7 unități de expansiune suplimentare. Acesta acceptă o gamă cuprinzătoare de protocoale de fișiere și blocuri, inclusiv NVMe-oF. Cu memorie extensibilă până la 2.048 GB* și suport pentru rețele de mare viteză de 100 GbE, PAS7700 oferă performanță și scalabilitate excepționale pentru a satisface cerințele de stocare ale companiilor. Proiectat pentru sarcini critice PAS7700 este echipat cu o arhitectură dual-controller activ-activ, asigurând funcționarea neîntreruptă la toate nivelurile — de la medii de stocare și memorie, până la sistem, rețea și protocoale. Cu un accent puternic pe securitate, PAS7700 oferă funcții integrate de protecție 3-2-1-1, inclusiv snapshot-uri imuabile, replicare și opțiuni de backup sau arhivare la distanță, garantând integritatea datelor în fiecare etapă. Performanță excepțională Optimizat pentru sarcini intensive, PAS7700 utilizează o arhitectură completă NVMe, oferind o latență redusă la nivel de milisecunde și un număr impresionant de operațiuni pe secundă (IOPS). Sistemul atinge până la 2 milioane IOPS și un throughput secvențial de până la 30 GB/s**. De asemenea, PAS7700 este compatibil cu aplicațiile Synology precum Synology Drive și Synology Office, permițând de până la trei ori mai mulți utilizatori simultan față de generațiile anterioare de produse Synology. Eficiență Conceput pentru a livra performanțe ridicate la un cost optim, PAS7700 oferă fiabilitate și performanță comparabilă cu soluțiile de stocare primară, dar la prețul unor sisteme convenționale. Prin deduplicare inline și offline, organizațiile pot menține un echilibru eficient între performanță și utilizarea eficientă a resurselor de stocare. Disponibilate PAS7700 este programat pentru lansare în a doua jumătate a anului 2025. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul oficial Synology.

