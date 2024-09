FEATURED SMARTPHONES STIRI realme dezvăluie calea către neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon, subliniind conceptul de design „3R+1D” Ionut Razvan Share







realme a anunțat publicarea White Paper-ului său de dezvoltare cu emisii reduse de carbon. Reprezentând un pas important în direcția protejării mediului, White Paper-ul cuprinzător al realme nu numai că delimitează foaia de parcurs strategică a brandului pentru atingerea neutralității carbonului, dar evidențiază și inovațiile sale revoluționare în materie de produse ecologice. Împreună cu comunitatea internațională, ne propunem să facem tot posibilul pentru a controla creșterea temperaturii medii globale în limita a 1,5 grade Celsius, ca răspuns la solicitarea Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) și a Acordului de la Paris. Este necesar să menționăm că neutralitatea carbonului se referă la starea în care emisiile totale de gaze cu efect de seră sunt echilibrate prin eliminarea din atmosferă a unei cantități echivalente de gaze cu efect de seră. White Paper detaliază în continuare obiectivele de dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de carbon ale realme, inclusiv angajamentul de a atinge nivelul maxim al emisiilor de dioxid de carbon până în 2026 și de a atinge neutralitatea carbonului până în 2040. White Paper prezintă strategii precum filosofia de proiectare „3R+1D” – reducere, reciclare, reutilizare și degradare – care a făcut parte integrantă din dezvoltarea produselor realme. realme a făcut progrese în ceea ce privește tehnologiile eficiente din punct de vedere energetic, funcțiile inteligente de gestionare și gestionarea ciclului de viață al produselor. dispozitivele realme sunt echipate cu funcții care optimizează consumul de energie, prelungesc durata de viață a bateriei și promovează o economie circulară, asigurând în același timp o experiență de utilizare fără compromisuri. Documentul evidențiază eforturile realme în materie de ambalaje ecologice, utilizând materiale pe bază de plante biologice și imprimare ecologică pentru a reduce și mai mult amprenta de carbon asociată produselor sale. realme a explorat și implementat în mod activ noi materiale de ambalare ecologice, reducând semnificativ dependența de materialele plastice tradiționale pe bază de petrol. Produsul emblematic al mărcii, seria realme GT, exemplifică această abordare, care a redus semnificativ emisiile de carbon cu până la 63% comparativ cu materialele tradiționale. Datele sunt certificate de ISCC international sustainable development and carbon. Prin implementarea acestor strategii și inițiative, realme contribuie astfel la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și își asumă responsabilitatea pentru planetă. Publicarea White Paper privind dezvoltarea cu emisii reduse de carbon nu este doar o declarație de intenție, ci și un apel la acțiune pentru industria și consumatorii din întreaga lume. realme are în vedere o mișcare colectivă către un viitor mai verde și mai durabil, în care progresele tehnologice merg mână în mână cu protecția mediului. Călătoria brandului către neutralitatea carbonului este o dovadă a viziunii sale pe termen lung de a contribui la o planetă mai sănătoasă pentru generațiile viitoare.

Tags: