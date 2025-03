A doua ediție a ANIS International Summit pe 2 aprilie 2025 la JW Marriott Bucharest – Cum ținem pasul în revoluția tehnologică?

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii din România, anunță organizarea celei de-a doua ediții a ANIS International Summit, evenimentul de referință dedicat tehnologiei și inovației. Summit-ul va avea loc pe 2 aprilie 2025 la JW Marriott Bucharest Grand Hotel și va reuni lideri din industrie, factori de decizie și experți pentru a dezbate direcțiile strategice ale transformării digitale și inovației la nivel regional și european.

Cu tema “Technology & Innovation: Building a digital and competitive future”, ediția din acest an a ANIS International Summit pune accent pe strategiile și soluțiile care vor modela viitorul industriei IT și al economiei digitale până în 2030. Evenimentul aduce în prim-plan subiecte esențiale, precum finanțarea inovației, impactul reglementărilor asupra mediului tehnologic, viitorul competențelor digitale și rolul noilor tehnologii (AI, cybersecurity, quantum computing etc.) în creșterea competitivității economice.

„Într-un moment în care tehnologia evoluează exponențial, România trebuie să își consolideze poziția ca jucător competitiv în economia digitală globală. Eliminarea facilităților fiscale pentru sectorul IT pune presiune pe companii, dar provocarea reală este adaptarea rapidă la noile tendințe și valorificarea oportunităților emergente. În acest context, ANIS International Summit 2025 creează o platformă esențială de dialog pentru industria IT, autorități și investitori, contribuind la identificarea soluțiilor necesare pentru menținerea competitivității României, nu numai în sectorul tehnologic ci în întreaga economie” – arată directorul executiv al ANIS, Corina Vasile.

Comparativ cu prima ediție, ANIS International Summit 2025 vine cu o agendă extinsă, incluzând 4 paneluri principale, 2 fireside chats și 4 mese rotunde organizate în paralel cu dezbaterile panelurilor.

ANIS International Summit 2025 este posibil datorită sprijinului oferit de partenerii noștri:

Partener Platinum: IBM Romania

IBM Romania Partener Gold: Adobe Romania

Adobe Romania Partener Silver: Bitdefender, NXP Semiconductors Romania, HCLTech Romania

Bitdefender, NXP Semiconductors Romania, HCLTech Romania Partener: BRINEL | IQANTO, Cognizant Technology Solutions Romania, Vodafone

BRINEL | IQANTO, Cognizant Technology Solutions Romania, Vodafone Parteneri strategici : Banca Transilvania, bpv Grigorescu Ștefanică, Regina Maria

: Banca Transilvania, bpv Grigorescu Ștefanică, Regina Maria Partener media: Euronews Romania

Summit-ul se va încheia cu Gala ANIS, un eveniment dedicat recunoașterii excelenței în industria IT din România.

Pentru mai multe informații despre eveniment, vizitați site-ul oficial: https://anis.ro/international-summit/