Bursele ANIS 2024 – Înscrierile încep pe 2 septembrie

Înscrierile la cea de-a șaptea ediție a programului Bursele ANIS încep pe 2 septembrie 2024, anunță ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. În acest an, cu ajutorul companiilor din industrie, ANIS va acorda 14 burse, cel mai mare număr de granturi alocat până acum într-o singură ediție a programului, de la lansarea acestuia, în 2018. Cadrele didactice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate conform regulamentului, pot depune aplicațiile în intervalul 2 – 23 septembrie 2024, iar fiecare dintre cele 14 proiecte selectate în urma procesului de jurizare vor beneficia de o sponsorizare în valoare de 5.000 de euro. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei „Bursele ANIS” care va avea loc pe 7 noiembrie 2024. “Companiile de tehnologie membre ANIS continuă efortul comun de a susține metode și tehnologii actuale în învățământul universitar tehnic românesc, precum și includerea instrumentelor digitale în toate facultățile din România. Avem un număr record de burse anul acesta și suntem încrezători că vom avea în continuare aplicații foarte bune din partea profesorilor și doctoranzilor, în beneficiul studenților. Economia națională și industria de IT au nevoie de specialiști foarte bine pregătiți, în contextul accelerării schimbărilor tehnologice. Beneficiem și de sprijinul profesorilor universitari și a top managementului unor mari companii pentru un proces de evaluare cât mai bun.”, spune Corina Vasile, Director Executiv ANIS. Aplicațiile se pot depune la următoarele categorii: Big Data

Cybersecurity

Artificial Intelligence & Machine Learning

Internet of Things

HealthTech

Cloud Computing

Tech for All (introducerea cursurilor de tehnologie în facultăţi non-IT). Eligibilitate: Pentru a fi eligibile, cadrele didactice trebuie să aibă până în 40 de ani, să fie titulari de curs, asistenţi universitari sau doctoranzi și să integreze în cursurile și laboratoarele din anul universitar 2024-2025 tehnologii şi metode inovatoare de predare și să se încadreze într-una dintre categoriile menționate. Cursurile sau laboratoarele propuse trebuie să facă dovada introducerii noilor tehnologii și/sau a unor metode de predare noi și inovatoare în anul universitar 2024-2025. Cursurile și laboratoarele pot fi nou introduse în anul universitar 2024-2025 sau actualizate în proporție de cel puțin 50% în anul curent sau 60% în ultimii doi ani. Toate criteriile de eligibilitate pot fi consultate online. 335.000 de euro – valoarea burselor acordate în precedentele 6 ediţii În ultimii șase ani, prin programul Bursele ANIS au beneficiat de sponsorizări 67 de proiecte didactice, care au obţinut granturi cu o valoare cumulată de 335.000 de euro. În total, la ediţiile anterioare au fost înscrise 211 de proiecte, provenind de la 51 de facultăţi, din 14 centre universitare. Totodată, programul a generat mai multe colaborări între companii şi mediul academic pe proiecte R&D. Granturile sunt susținute în fiecare an de companiile membre ANIS. Procesul de evaluare Toate proiectele vor trece printr-un proces de evaluare preliminară, în baza aplicației scrise și a unui clip video în care aplicanții vor prezenta elementele inovatoare ale cursului sau laboratorului. Cele trei criterii de evaluare sunt: caracterul inovator al cursului/laboratorului și sustenabilitatea lui, structura detaliată ce acoperă obiectivele și materia cursului/laboratorului și metoda, ce se referă la profilul candidatului și utilizarea unor metode inovative de predare. În luna octombrie finaliștii vor susține un interviu cu membrii comitetului de evaluare, iar în noiembrie se vor decerna granturile pentru proiectele selectate, în valoare de 5.000 de euro, în cadrul Galei Burselor ANIS. Comitetul de evaluare este format din: Dr. Lenuța Alboaie – Universitatea Al. Cuza (Facultatea de Informatică)

– Universitatea Al. Cuza (Facultatea de Informatică) Prof Dr. Răzvan Bologa – Academia de Studii Economice (Facultatea de Cibernetică)

– Academia de Studii Economice (Facultatea de Cibernetică) Dr. Cosmin Bonchiș – Universitatea de Vest Timișoara (Facultatea de Matematică și Informatică)

– Universitatea de Vest Timișoara (Facultatea de Matematică și Informatică) Dr. Radu Gramatovici – Universitatea din București (Facultatea de Matematică-Informatică)

– Universitatea din București (Facultatea de Matematică-Informatică) Ovidiu Dan – Head of Big Data and Cybersecurity Eviden Romania

– Head of Big Data and Cybersecurity Eviden Romania Dr. Ing. Vasile Manta – Universitatea Tehnică Gh. Asachi (Facultatea de Automatică și Calculatoare)

– Universitatea Tehnică Gh. Asachi (Facultatea de Automatică și Calculatoare) Ion Moldoveanu – Technology / Program Director – Compliance Technology Deutsche Bank

– Technology / Program Director – Compliance Technology Deutsche Bank Dr. Simona Motogna – Universitatea Babeș Bolyai (Facultatea de Matematică și Informatică)

– Universitatea Babeș Bolyai (Facultatea de Matematică și Informatică) Dr. Răzvan Rughiniș – Universitatea Politehnica București (Facultatea de Automatică și Calculatoare)

– Universitatea Politehnica București (Facultatea de Automatică și Calculatoare) Univ. Dr. Ing. Honoriu Vălean – Universitatea Tehnică Cluj (Facultate de Automatică și Calculatoare)

– Universitatea Tehnică Cluj (Facultate de Automatică și Calculatoare) Dr. Radu Vasiu – Universitatea Politehnica Timișoara (Fac. de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale)

– Universitatea Politehnica Timișoara (Fac. de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale) Univ. Dr. Ing. Paul Irofti – Universitatea București (Facultatea de Matematică-Informatică)

– Universitatea București (Facultatea de Matematică-Informatică) Dr. Titus Bălan – Universitatea Transilvania din Brașov (Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor). Ediția din acest an este realizată cu sprijinul următoarelor companii: Adobe Romania, Bitdefender, Booking Holdings, DB Global Technology Center, Endava, Eviden Romania, HARMAN International Romania, Orange Services, Societe Generale Global Solution Centre, SoftServe România.

