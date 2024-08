STIRI TECH ELKO Romania introduce în portofoliu soluțiile Teltonika Networks Ionut Razvan Share







ELKO Romania anunță introducerea în portofoliul său de produse a gamei complete de soluții de conectivitate de la Teltonika Networks, lider în furnizarea de echipamente de rețelistică pentru cele mai complexe arii ale industriei 4.0, precum și pentru proiecte Smart City și de energie verde. Această colaborare extinde capacitatea ELKO Romania de a oferi soluții avansate de networking și IoT pentru diverse industrii și aplicații. Teltonika Networks, cu o experiență de peste 25 de ani pe piață, proiectează, dezvoltă și produce echipamentele sale în cadrul facilităților sale din Lituania, garantând cea mai înaltă calitate europeană, cu flexibilitate maximă. Produsele Teltonika sunt concepute pentru a rezista în cele mai dificile condiții industriale, oferind conectivitate neîntreruptă și management de la distanță. Ca distribuitor oficial, ELKO Romania va oferi întreaga gamă de produse Teltonika Networks, care include: Routere industriale : De la modele de bază până la soluții high-end 5G, acoperind o gamă largă de aplicații industriale și IoT.

O gamă extinsă de accesorii pentru a completa și optimiza soluțiile de networking, incluzând: Antene de exterior pentru diverse frecvențe și aplicații Surse de alimentare și adaptoare PoE Cabluri de extensie și adaptoare Conectori și seturi de conectori Cabluri console pentru configurare

pentru a completa și optimiza soluțiile de networking, incluzând: Antene de exterior certificate IP67 cu rezistență la temperaturi extreme Un produs notabil din gama Teltonika Networks este noua serie de antene de exterior, esențiale pentru proiecte ce necesită acoperire extinsă pentru mai multe clădiri sau zone vaste. Antenele de exterior Teltonika Networks se remarcă prin rezistența lor certificată IP67 la apă și praf, asigurând fiabilitate în cele mai dificile condiții, asigurând funcționarea la temeperaturi între -40 ed grade Celsius până la 75 de grade Celsius. Designul lor omnidirecțional oferă o acoperire de 360 de grade, maximizând eficiența în spații deschise. O caracteristică deosebită este compatibilitatea cu multiple tehnologii, inclusiv 4G, 5G, Wi-Fi și Bluetooth, toate integrate într-o singură antenă, simplificând astfel infrastructura de rețea. Aceste antene de exterior sunt perfecte pentru ferme de panouri solare, soluții de supraveghere video CCTV, hotspot-uri Wi-Fi publice, șantiere miniere și de construcții, internet pentru campinguri și rulote. În medie, aceste antene de exterior amplifică raza de acoperire a semnalului de până la 20 de ori față de o antenă standard. De exemplu, raza lor de conexiune mobilă poate atinge, în condiții meteo ideale, 5-8 km.

