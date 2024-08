ENTERTAINMENT STIRI E.ON: Cererea de soluții de răcire s-a dublat în luna iulie față de aceeași perioadă a anului trecut Ionut Razvan Share







E.ON Energie România a înregistrat o creștere explozivă a cererii de soluții de răcire, în luna iulie, cu un record de peste 3.000 de soluții de răcire achiziționate de clienți, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul temperaturilor extreme și valurilor de caniculă. Totodată, cu circa 2.200 de instalări, în medie 100 pe zi lucrătoare, în iulie 2024 s-a atins un record și în această privință, numărul instalărilor fiind cu 100% mai mare față de iulie 2023. În total, în primele șapte luni ale acestui an, cererea pentru soluțiile de răcire E.ON a crescut cu aproape 90% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar ritmul instalărilor a înregistrat o creștere de peste 50%, clienții E.ON achiziționând 7.200 de soluții de răcire, în timp ce numărul instalărilor a ajuns la circa 5.500. „Soluțiile de răcire devin tot mai mult o necesitate pentru a combate stresul termic, care s-a accentuat în ultima perioadă. În ultimii patru ani, peste 23.000 de familii au ales soluția noastră de răcire cu tehnologie Inverter. Livrarea echipamentului este doar o parte a soluției, fiindcă noi ne ocupăm de montaj și oferim și servicii post-instalare, ceea ce face ca soluția E.ON Cool să fie apreciată de clienți”, a declarat Claudia Griech, director general al E.ON Energie România. Principalele atuuri ale E.ON Cool, indicate de clienții companiei, sunt confortul termic oferit şi posibilitatea de a achita în rate. Totodată, majoritatea celor care au achiziţionat soluția E.ON spun că ar recomanda-o pentru calitatea şi buna funcţionare a aparatelor, dar şi pentru rapiditatea instalării şi profesionalismul echipei care a realizat montajul. Aparatele de aer condiţionat, exclusiv cu tehnologie Inverter, pot fi folosite atât pentru răcirea locuinţei, dar și pentru încălzire, în zilele mai răcoroase, fără să mai fie nevoie să pornim centrala termică. Acestea sunt de preferat celor clasice pentru numeroasele beneficii: consum mai mic de energie electrică cu până la 33%, eficienţă energetică ridicată, zgomot redus și fiabilitate ridicată în timp.

