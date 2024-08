ENTERTAINMENT STIRI NAVITEL R99 4K – Camera de bord care revoluționează prin design și funcționalități Ionut Razvan Share







Navitel, companie importantă în furnizarea de soluții auto inteligente, anunță cu mândrie lansarea celui mai nou produs din portofoliu: NAVITEL R99 4K. Această cameră de bord revoluționară redefinește standardele pentru înregistrarea video auto, combinând tehnologia avansată cu un design compact și elegant, oferind șoferilor o experiență inegalabilă. Tehnologie avansată într-un design compact NAVITEL R99 4K impresionează prin îmbinarea unui design compact și stilizat cu performanțe tehnice de vârf. Camera este echipată cu matricea SONY IMX415, care permite înregistrarea video în rezoluție Ultra HD (4K) la 30 de cadre pe secundă (FPS). Pentru cei care preferă o fluiditate și mai mare a imaginii, dispozitivul oferă opțiunea de a reduce rezoluția la Quad HD (2K), permițând astfel înregistrarea la 60 FPS. În plus, în modul Full HD, camera poate înregistra la o rată incredibilă de 120 FPS, capturând chiar și cele mai rapide obiecte în mișcare, ideale pentru călătoriile pe autostradă, curse off-road sau evenimente de curse pe pistă. Calitate superioară a imaginii, indiferent de condițiile de lumină Datorită obiectivului din sticlă cu șapte straturi și a unui strat suplimentar de infraroșu, NAVITEL R99 4K poate înregistra videoclipuri de înaltă calitate, indiferent de momentul zilei. Unghiul larg de vizualizare de 140° asigură captarea unei arii extinse, incluzând drumurile, marginea acestora și trotuarele, oferind o perspectivă clară și detaliată asupra împrejurimilor. Ecranul IPS luminos de 3,18 inch, cu o rezoluție de 960x376px, oferă o vizualizare clară și fără distorsiuni din orice unghi. Pe ecran sunt afișate informații despre călătorie, viteză, distanța până la limita de viteză, ora și data curente, precum și indicatorul de înregistrare. De asemenea, utilizatorii pot vizualiza videoclipurile și fotografiile capturate, ajustând setările camerei DVR rapid și ușor. Alimentare flexibilă și conectivitate avansată NAVITEL R99 4K este proiectată pentru a fi alimentată fie printr-o priză auto standard de 12V, fie printr-un port USB obișnuit. Încărcătorul auto este echipat cu un port suplimentar USB-C, care permite operarea simultană a camerei DVR și încărcarea altor dispozitive. Această flexibilitate face ca NAVITEL R99 4K să fie ideală pentru orice tip de vehicul și orice condiții de drum. Un alt aspect inovator este integrarea unui modul GPS, care nu doar că primește coordonatele curente, dar monitorizează și viteza mașinii, informând șoferul despre prezența camerelor, semnelor și benzilor destinate transportului public. La apropierea de o restricție, dispozitivul emite un semnal sonor și afișează tipul acesteia și distanța până la ea. Siguranță și fiabilitate extinsă NAVITEL R99 4K este echipată cu un supercapacitor ca sursă de alimentare, ceea ce îi permite să reziste la schimbări extreme de temperatură și să prevină supraîncălzirea. În plus, supercapacitorul este rezistent la întreruperi de alimentare și permite camerei să finalizeze corect înregistrările chiar și în caz de oprire bruscă a alimentării. Un alt element esențial pentru siguranță este senzorul G încorporat, care protejează videoclipurile înregistrate în situații de urgență împotriva suprascrierii. În cazul unei manevre bruște sau a unei coliziuni, senzorul G se activează și salvează un fragment al incidentului într-un folder securizat de pe cardul de memorie. Sensibilitatea acestuia poate fi ajustată pentru a se potrivi stilului de condus al fiecărui șofer și condițiilor de drum, prevenind alarmele false. De asemenea, camera DVR suportă modul de parcare, care permite capturarea automată a unui eveniment de urgență chiar și atunci când șoferul nu este prezent, iar motorul mașinii este oprit*. Control inteligent și compatibilitate extinsă NAVITEL R99 4K poate fi controlată nu doar prin intermediul ecranului tactil, ci și prin WiFi, folosind aplicația NAVITEL DVR Center, disponibilă pentru Android și iOS. Aceasta permite sincronizarea rapidă cu camera de bord și gestionarea setărilor de la distanță, actualizarea firmware-ului, vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor capturate, precum și salvarea acestora direct pe dispozitivul mobil. Modulul GPS încorporat permite salvarea automată a traseului împreună cu videoclipul. După descărcarea și instalarea programului Navitel DVR Player pe PC, utilizatorii pot nu doar să vizualizeze și să editeze fișierele video capturate, dar și să vadă traseul de deplasare pe hărți.

Tags: