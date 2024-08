STIRI Kingston Digital adaugă culoarea Red Colorway la gama de SSD-uri externe XS1000 Ionut Razvan Share







Kingston a anunțat lansarea noului SSD extern XS1000 de culoare roșie, o soluție de mici dimensiuni și incredibil de elegantă pentru backupul fișierelor. Varianta roșie de XS1000 se alătură variantei inițiale negre XS1000 și variantei argintii XS2000, extinzând astfel gama de SSD-uri externe de la Kingston. Aceste unități externe sunt extrem de compacte și cântăresc mai puțin de 29 de grame, oferind portabilitate într-un format de buzunar. Familia produselor XS1000 de la Kingston oferă viteze de citire de până la 1.050 MB/s1 și capacități mari, de până la 2 TB2, asigurând astfel un spațiu amplu pentru stocarea a nenumărate fișiere, foto, video și de alte tipuri. Unitatea include un cablu USB-C®3 la USB-A și un adaptor suplimentar de la USB-A la USB-C, pentru compatibilitate maximă cu dispozitive noi și vechi. Mic cât un breloc, XS1000 este un însoțitor de încredere pentru salvarea cu ușurință a fișierelor, garantând accesul continuu la documentele importante, la amintirile prețioase și la fișierele media. Mai devreme anul acesta, SSD-ul extern XS1000 de la Kingston a fost desemnat câștigător al Premiul de design Red Dot în 2024. „Pornind de la succesul modelului XS1000 complet negru, am introdus o nouă variantă de culoare pentru acei clienți care doresc să iasă în evidență și să se exprime prin culoare”. a declarat Liny Cheliyan, business manager responsabilă cu unitățile Flash și SSD pentru prosumatori. „Odată cu adăugarea variantei roșii de XS1000, aceștia au acum mai multe opțiuni pentru stocare externă.” XS1000 este disponibil în variante de capacitate de 1 TB și 2 TB și beneficiază de o garanție limitată de cinci ani4, cu asistență tehnică gratuită. Funcții și specificații pentru XS1000: Portabilitate supremă: Compact și cântărind puțin sub 29g, acest SSD elegant încape în palmă, permițându-vă să vă luați fișierele în deplasare fără efort.

Backup fiabil al fișierelor: Luați toate fișierele cu dvs. Transferați și stocați documente, fotografii, jocuri și videoclipuri.

Spațiu de stocare sporit: Extindeți-vă biblioteca digitală cu ajutorul capacităților mari de până la 2 TB 2 pentru a păstra momentele prețioase.

Compatibilitate cu USB 3.2 generația 2: Atingeți viteze de citire de până la 1.050 MB/s 1 cu compatibilitate retroactivă cu USB 3.2 Gen1, asigurând conectivitate fără probleme cu dispozitivele legacy.

Atingeți viteze de citire de până la 1.050 MB/s cu compatibilitate retroactivă cu USB 3.2 Gen1, asigurând conectivitate fără probleme cu dispozitivele legacy. Interfață: USB 3.2 Gen2

USB 3.2 Gen2 Viteză 1 : Până la 1.050 MB/s la citire, 1.000 MB/s la scriere

Până la 1.050 MB/s la citire, 1.000 MB/s la scriere NAND: 3D

3D Capacități 2 : 1 TB, 2 TB

1 TB, 2 TB Dimensiuni: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm

69,54 x 32,58 x 13,5 mm Greutate: 28,7 g

28,7 g Materialul carcasei: Metal + plastic

Metal + plastic Temperatura de funcționare: 0 °C~40 °C

0 °C~40 °C Temperatura de stocare: -20 °C~85 °C

-20 °C~85 °C Garanție/asistență 4 : Garanție limitată de 5 ani cu suport tehnic gratuit

Garanție limitată de 5 ani cu suport tehnic gratuit Compatibilitate cu5: Windows® 11, 10, macOS® (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) Tabel de compatibilitate USB 3.2 generația 2 Windows® 11 ✓ Windows® 10 ✓ macOS® (v. 10.15.x +) ✓ Linux (v. 4.4.x +) ✓ Chrome OS™ ✓ Android™ ✓ iOS/iPadOS® (v.13+) ✓ SSD extern XS1000 XS1000 – roșu XS1000 – negru Capacitate SXS1000R/1000G SXS1000/1000G 1TB SXS1000R/2000G SXS1000/2000G 2 TB

