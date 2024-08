ENTERTAINMENT STIRI Sony își extinde gama de căști cu modelul WF-C510 Ionut Razvan Share







Sony lansează căștile WF-C510 care oferă renumitul sunet de calitate caracteristic produselor Sony într-un design foarte compact. Căștile beneficiază de o durată de viață extinsă a bateriei și de confort sporit, alături de funcții îmbunătățite, totul la un preț accesibil, ceea ce le face ideale pentru experiențe îndelungate de ascultare, întreaga zi. Design compact, ușor și confortabil [1] model de căști tip „closed back” de la Sony, astfel încât să se potrivească oricărui tip de ureche, chiar și celor mai mici, asigurând astfel un plus de stabilitate. Căștile WF-C510 combină o formă care se potrivește perfect urechii umane cu un design ergonomic al suprafeței pentru o potrivire și mai stabilă. Pentru proiectarea modelului WF-C510 au fost utilizate date extinse privind forma urechii, colectate începând cu lansarea primelor căști in-ear din lume ce a avut loc în 1982, precum și evaluarea sensibilității diferitelor tipuri de urechi, pentru a asigura o formă ideală, confortabilă pentru mai multe tipologii de oameni. De asemenea, earbuds-urile au un design rotunjit și un finisaj mat pentru un confort suplimentar. În plus, a fost adăugat și un buton plat și mai lat pe suprafață pentru a asigura o funcționare fără efort, ceea ce înseamnă că utilizatorii se vor putea bucura de ritmurile preferate fără întreruperi. Cu un design mai mic și mai compact față de cel al generațiilor anterioare, modelul WF-C510 pune accentul pe confort. Modelul WF-C510 este cel mai mic model de căști tip „closed back" de la Sony, astfel încât să se potrivească oricărui tip de ureche, chiar și celor mai mici, asigurând astfel un plus de stabilitate. Căștile WF-C510 combină o formă care se potrivește perfect urechii umane cu un design ergonomic al suprafeței pentru o potrivire și mai stabilă. Aceasta are o formă cilindrică și compactă și un design mai subțire în comparație cu modelul anterior, ceea ce o face să fie și mai comod de transportat în buzunar sau în geantă, permițăndu-le utilizatorilor să ia căștile oriunde ar merge. Cu o durată de viață a bateriei de până la 11 ore, aceștia se pot bucura de ore întregi de redare, neîntreruptă, iar 5 minute de încărcare rapidă asigură până la 60 de ore de redare. Având posibilitatea de alege dintre variantele de culoare albastru, galben, negru sau alb, fiecare dintre utilizatori poate alege nuanța care consideră i se potrivește mai bine. Combinația de textură, calitate și culoare este cheia succesului pentru o completare fără efort a propriului stil. Concepute pentru utilizare simplă, în fiecare zi Căștile WF-C510 sunt compatibile cu funcția Multipoint Connection de la Sony, care permite conectarea simultană la două dispositive Bluetooth®. De asemenea, căștile dispun de modul Ambient Sound ce le permite utilizatorilor să audă zgomotul de fundal în timp ce ascultă muzică. În plus, prin activarea funcției „Voice Focus”, căștile WF-510 captează vocile umane cu prioritate, eliminând zgomotul. Utilizatorii pot personaliza setările de sunet din aplicația Sony | Headphones Connect. În plus, indiferent de genul muzical, cele două egalizatoare EQ oferă opțiunea de a personaliza sunetul pentru fiecare preferință muzicală. Dimensiuni reduse, sunet grozav Modelul WF-C510 nu face compromisuri atunci când vine vorba de sunet. Datorită funcției DSSE (Digital Sound Enhancement Engine), căștile oferă sunet de înaltă calitate și creează o experiență de ascultare autentică. Iar cu o ajustare foarte bună a sunetului de la frecvențe joase la înalte, vocile sunt naturale și clare. De asemenea, utilizatorii pot experimenta imersiv 360 Reality Audio pentru o experiență de audiție cu spatial sound. Cu funcția „Quick Access" utilizatorii pot opera cu ușurință Spotify Tap, permițându-le să asculte melodiile preferate doar prin câteva atingeri. Cu un rating IPX4 pentru rezistență la apă, stropii și transpirația nu reprezintă o problemă pentru căștile WF-C510, ceea ce înseamnă că utilizatorii se vor putea bucura de muzica preferată în orice context. De asemenea, modelul WF-C510 poate fi asociat cu ușurință cu orice dispozitiv, totul prin intermediul funcțiilor Fast Pair și Swift Pair. Pentru multitasking, utilizatorii pot folosi o singură cască din carcasa de încărcare, pe care să o utilizeze la fel cum ar face în mod normal. Proiectate cu grijă față de mediul înconjurător [5] reciclat și prezintă un ambalaj [6] realizat în întregime fără plastic, subliniind dedicarea Sony pentru minimizarea impactului produselor și practicilor sale asupra mediului. Sony a creat căștile WF-C510 pentru a fi atât elegante, cât și ecologice. Astfel, căștile și carcasa sunt parțial realizate din plasticreciclat și prezintă un ambalajrealizat în întregime fără plastic, subliniind dedicarea Sony pentru minimizarea impactului produselor și practicilor sale asupra mediului. Preț și disponibilitate Căștile WF-C510 vor fi disponibile în patru variante de culoare – albastru, galben, negru și alb – începând cu luna septembrie a acestui an la un preț de aproximativ 300 lei.

