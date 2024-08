STIRI TECH ATEN lansează noul switch Single Port 4K HDMI KVM over IP pentru acces local și remote partajat Ionut Razvan Share







ATEN International, furnizor mondial de top în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, introduce pe piață noul switch Single Port 4K HDMI KVM over IP pentru acces local și remote partajat. Switch-ul CN9850 este ideal pentru utilizare în camere de control și camere server din diverse industrii, precum și în scenarii de lucru de acasă. Switch-ul KVM over IP CN9850 este ideal pentru organizații globale și companii cu mai multe locații de birouri, oferind o conexiune fluidă între locurile de muncă locale și cele remote, fără nicio restricție sau scădere a productivității. Este o soluție sigură și practică pentru a menține afacerile funcționale în perioade de criză sau recesiune globală. Printre caracteristicile esențiale ale noului switch ATEN se numără: Două NIC-uri de 10/100/1000 Mbps pentru redundanță LAN sau operare pe două IP-uri

Alimentare duală pentru a asigura conectivitate continuă

Suportă rezoluție HDMI de până la 4K DCI (4096 x 2160) @ 30 Hz

Până la 64 de conturi de utilizator – până la 32 de utilizatori pot partaja simultan controlul Acces securizat de la distanță, oriunde te afli CN9850 oferă capacitate over IP pentru acces de la distanță la un PC/server dedicat printr-o conexiune de rețea directă, la nivel de BIOS. Oferă protecție împotriva atacurilor cibernetice și completează modelele anterioare prin îmbunătățirea calității vizuale, până la rezoluția 4K DCI, cu ajutorul unui procesor grafic FPGA. De asemenea, permite accesul securizat de la distanță la audio, video și media virtuală, facilitând partajarea instantanee a fișierelor și actualizările sistemului prin rețea, fără a necesita instalarea sau configurarea suplimentară a vreunui software. Redundanță duală LAN/alimentare CN9850 este echipat cu conectivitate duală LAN/alimentare, care consolidează fiabilitatea sistemului prin menținerea operațiunilor fără întreruperi, în orice situație de urgență. Conectorii de alimentare sunt fixați cu șuruburi pentru a asigura o trecere robustă în caz de întrerupere, iar starea alimentării poate fi identificată cu ușurință prin intermediul indicatorilor LED. Suport de media virtuală pentru actualizări rapide ale sistemului Switch-ul permite suport autorizat pentru media virtuală, pentru a rula aplicații de fișiere și instalări de software prin rețea. Acest lucru este util pentru diagnosticarea și rezolvarea problemelor de rețea și BIOS, precum și pentru efectuarea de actualizări și patch-uri software pentru a menține sistemul la zi. Conectivitate DI și Relay pentru situații de urgență Fiind echipat cu un terminal de control cu 5 pini pentru o conexiune DI de intrare, acesta poate genera alerte ale sistemului (de la un termometru, senzor de umiditate/ușă). Terminalul relay oferă o funcție de pornire virtuală, care repornește de la distanță un PC/server blocat sau prăbușit și asigură disponibilitate constantă a sistemului în situații critice. Soluție de acces de la distanță, protejată împotriva atacurilor cibernetice Spre deosebire de soluțiile terțe, cum ar fi RDP (Remote Desktop Protocol) și VNC (Virtual Network Computing), un switch KVM over IP nu are nevoie de drivere sau software suplimentar și poate funcționa independent de un sistem de operare funcțional, atunci când PC-ul/serverul este în starea BIOS. Accesul KVM la PC/server se bazează pe o conexiune directă cu tastatura, video și mouse-ul, în timp ce comunicarea între PC/server și stația de lucru remote este securizată suplimentar prin criptare. Acest acces hardware protejat împotriva atacurilor cibernetice este separat de rețeaua de operare, pentru a menține securitatea datelor și a fluxului de lucru de la un capăt la altul. De asemenea, permite PC-ului/serverului să efectueze de la distanță reporniri de sistem și instalări de actualizări software în caz de urgență. Astfel, nu există nicio preocupare legată de scurgerea de date, backdoor-uri sau orice altă formă de atac cibernetic, lucru pe care o soluție software nu îl poate garanta.

Tags: