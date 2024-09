STIRI TECH Kingston anunţă noul SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe Ionut Razvan Share







Kingston a anunțat disponibilitatea pe piață a SSD-ului NV3 PCIe 4.0 NVMe, destinat utilizatorilor care doresc performanța 4×4 NVMe PCIe la capacitate ridicată într-un format de dimensiuni compacte. SSD-ul Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe este o soluție de stocare robustă de generație viitoare, bazată pe un controler Gen 4×4 NVMe. Kingston NV3 oferă viteze de citire/scriere de până la 6.000/5.000 MB/s¹, sporind viteza sistemului și permițându-i să gestioneze o varietate de sarcini, de la editare la jocuri. Unitatea optimizează performanța sistemului și oferă valoare fără compromisuri. Designul său M.2 2280 (22 x 80 mm) compact, cu o singură față, permite o extindere a stocări cu până la 4 TB2,5 păstrând spațiu disponibil pentru alte componente. Ca soluție de stocare rentabilă, NV3 este ideal pentru creatorii de conținut și jucătorii dornici să își îmbunătățească performanța PC-ului. „Suntem încântați să îmbunătățim experiența utilizatorului cu succesorul de ultimă generație, modelul NV3”, a declarat Tony Hollingsbee, business manager responsabil cu SSD-urile la Kingston EMEA „Fie că faceți upgrade ca urmare a cerințelor tehnice tot mai ridicate ale lucrului de acasă sau construiți un PC nou pentru jocuri, NV3 este proiectat să ofere viteză și fiabilitate la un preț atractiv.” Disponibil în capacități de la 500 GB la 4TB, NV3 oferă tot spațiul de care au nevoie utilizatorii pentru aplicații, documente, fotografii, videoclipuri, jocuri și multe altele. NV3 include și 1 an de utilizare gratuită a software-ului Acronis® True Image pentru Kingston, precum și aplicația Kingston SSD Manager, permițând utilizatorilor să monitorizeze starea unității și utilizarea discului, să actualizeze firmware-ul unității și să șteargă în mod securizat date. Caracteristici și specificații ale SSD-ului NV3 PCIe 4.0 NVMe : Format: 2 2280

2 2280 Interfață: PCIe 4.0 x4 NVMe

PCIe 4.0 x4 NVMe Capacități 2 : 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB 5

500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Citire/scriere secvențială 1 : 500 GB – 5.000/3.000 MB/s 1 TB – 6.000/4.000 MB/s 2 TB – 6.000/5.000 MB/s 4 TB – 6.000/5.000 MB/s

NAND: 3D

3D Anduranță (total octeți scriși) 3 : 500 GB – 160 TB 1 TB – 320 TB 2 TB – 640 TB 4 TB – 1280 TB

Temperatura de stocare: -40°C~85°C

-40°C~85°C Temperatura de funcționare: 0°C~70°C

0°C~70°C Dimensiuni : 22 mm x 80 mm x 2,3 mm

: 22 mm x 80 mm x 2,3 mm Greutate : 7 g (toate capacitățile)

: 7 g (toate capacitățile) Vibrații în afara funcționării : 20 G (20-1000 Hz)

: 20 G (20-1000 Hz) MTBF : 000.000 de ore

: 000.000 de ore Garanție/asistență4: Garanție limitată de 3 ani cu suport tehnic gratuit

