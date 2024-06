ENTERTAINMENT STIRI ASUS Republic of Gamers prezintă generația următoare de inovații în gaming cu suport AI la Computex 2024 Ionut Razvan Share







ASUS Republic of Gamers (ROG) a anunțat o gamă extinsă de produse axate pe performanță, expuse la Computex 2024. Cu prilejul expoziției, una dintre cele mai mari din lume în industria IT, ROG a pregătit un portofoliu bogat cu cele mai recente inovații în materie de gaming pentru pasionații de jocuri pe PC-uri portabile, laptopuri și desktop-uri. Mult așteptata consolă portabilă de gaming ROG a primit o actualizare semnificativă, ROG Ally X având un procesor AMD Ryzen™ Z1 Extreme și grafică RDNA 3 pentru performanțe de gaming de neegalat. Cu o autonomie îmbunătățită a bateriei și un design ergonomic, Ally X promite sesiuni de gaming prelungite și confort maxim în deplasări. Totodată noul laptop de gaming ROG Zephyrus G16, echipare cu AMD, impresionează prin carcasa sa premium din aluminiu, panoul OLED ROG Nebula Display și noul procesor puternic AMD Ryzen AI 9 HX 370, capabil de peste 50 de TOPs, oferind atât performanțe excepționale cât și o estetică desăvârșită. Pe lângă dispozitivele de gaming, ROG a prezentat o gamă de periferice de ultimă generație concepute pentru a îmbunătăți experiențele de gaming. Tastatura ROG Azoth Extreme oferă o calitate superioară a construcției și caracteristici ce se pot personaliza, în timp ce ROG Harpe Ace Extreme are o greutate de doar 47 de grame și o durabilitate extraordinară, datorită construcției sale din compozit de fibră de carbon. Este echipat cu tehnologie de top pentru a asigura precizie și control. Căștile ROG Delta II oferă sunet și performanțe revoluționare pentru experiențe de gaming captivante, în timp ce scaunul ROG Destrier Core este proiectat cu materiale durabile și confortabile, precum și cu reglări optime pentru gamingul de acasă. Rucsacul ROG Archer ErgoAir oferă confort și stil pasionaților de jocuri în deplasări. Cu aceste inovații, ROG continuă să împingă mai sus limitele tehnologiei de gaming, oferindu-le gamerilor cea mai bună experiență de gaming atât acasă, cât și în mișcare. Placa de bază Next-Gen ROG Maximus Hero BTF ROG Maximus Hero reflectă angajamentul ASUS pentru experiențele îmbunătățite ale utilizatorilor. Proiectată cu o abordare axată pe utilizator, aceasta dispune de un design cu conectori ascunși pentru o gestionare impecabilă a cablurilor. Cu caracteristici inovatoare precum mecanismul PCIe® Slot Q-Release Slim, aceasta stabilește un nou standard pentru asamblarea DIY PC. Până pe data de 30 iunie 2024, ASUS organizează giveaway-ul cu hardware de gaming Ultimate Simplicity, oferind participanților șansa de a câștiga componente de înaltă calitate din ecosistemul BTF, concepute pentru a ascunde cablurile pentru PCBuild super curat. Sunt invitați să participe gamerii din întreaga lume. ROG Ally X: Joacă-te mai mult timp. Joacă-te mai mult. Joacă-te mai bine.

Cea mai recentă inovație a ROG, ROG Ally X, este o versiune actualizată a popularei console portabile de gaming. Reîmprospătarea modelului original Ally introduce o serie de îmbunătățiri și optimizări, meticulos realizate pentru a răspunde feedback-ului utilizatorilor și pentru a ridica performanțele de gaming la un nou nivel. Cu acest dispozitiv, ROG speră să redefinească experiențele de gaming portabile și să atragă laolaltă mai multe tipuri de jucători. Ally X este echipat cu formidabilul procesor AMD Ryzen Z1 Extreme, bazat pe un proces de fabricație avansat pe 4 nm. Completat de grafica RDNA 3, acesta oferă performanțe de gaming de neegalat, valorificând puterea a 8 nuclee și 16 fire de execuție. Cu tehnologia RSR & FSR AMD Radeon Upscaling, care oferă o putere de procesare de 8,6 Teraflopi, Ally X asigură un gameplay fără cusur și imagini uimitoare, chiar și pentru cele mai solicitante titluri de generație următoare. O caracteristică remarcabilă a modelului Ally X este autonomia îmbunătățită a bateriei, care a fost actualizată la o capacitate impresionantă de 80Wh. Această îmbunătățire le permite jucătorilor să se dedice unor sesiuni de joc prelungite fără a se teme că vor rămâne fără energie. Fie că se află acasă sau în mișcare, Ally X oferă flexibilitate și mobilitate fără egal, permițându-le jucătorilor să se joace mai mult timp și să exploreze mai mult. În ceea ce privește designul și ergonomia, Ally X a fost complet reîmprospătat, fiind perfecționate anumite elemente ale modelului anterior și îmbunătățindu-se experiența de joc în general. Noile joystick-uri oferă un feedback și o reacție îmbunătățite, în timp ce porturile suplimentare, inclusiv două USB-C®, oferă mai multe opțiuni de conectivitate. Ergonomia dispozitivului a fost atent remodelată pentru a maximiza confortul în sesiunile de joc prelungite, asigurând jucătorii că se vor putea bucura de titlurile lor preferate ore în șir. Cu o greutate de 678 de grame și o grosime de 24,75 mm, Ally X păstrează un design ușor și ergonomic, fiind ideal pentru jocurile în mișcare. Deși este puțin mai greu și mai gros decât predecesorul său, aceste dimensiuni reprezintă un compromis minor în raport cu îmbunătățirile semnificative în materie de performanță și funcționalitate. Pe lângă specificațiile hardware impresionante, Ally X oferă o experiență de joc fără cusur, cu compatibilitate totală cu Game Pass, Steam, EA App, Epic Games și multe altele. Acest lucru asigură accesul la o bibliotecă vastă de jocuri, permițând jucătorilor să se bucure de titlurile lor preferate oriunde s-ar afla. Cu caracteristici precum difuzoarele frontale duale Dolby Atmos® și un ecran FHD rapid și luminos de 7 inchi și 500 de niți, cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz, Ally X oferă experiențe audiovizuale captivante care rivalizează cu cele ale consolelor de jocuri tradiționale. În plus, Ally X vine la pachet cu un abonament de 3 luni la Game Pass, care oferă acces la sute de jocuri de înaltă calitate, multiplayer online și EA Play. Acest lucru adaugă o valoare incredibilă dispozitivului, oferindu-le jucătorilor un catalog extins de jocuri pe care să le exploreze imediat după ce l-au scos din cutie. ROG Ally X reprezintă un salt semnificativ în lumea jocurilor portabile. Cu hardware-ul său puternic, durata de viață extinsă a bateriei și compatibilitatea perfectă cu cele mai importante platforme de jocuri, acesta oferă jucătorilor o experiență de gaming de ultimă generație, de oriunde. Fie că se află acasă sau în mișcare, Ally X este conceput pentru a satisface nevoile pasionaților de jocuri care caută o soluție de gaming cu adevărat captivantă și flexibilă. ROG Zephyrus G16: Mașinăria de gaming inteligentă, alimentată de AMD

Un alt punct de atracție de la Computex este noua versiune AMD a laptopului pentru jocuri ROG Zephyrus G16, o apariție revoluționară în peisajul de gaming. Realizată cu precizie, carcasa premium din aluminiu, disponibilă în culorile Eclipse Gray și Platinum White, asigură un echilibru perfect între rezistență și portabilitate. Cu o greutate de doar 1,85 kg și o grosime de doar 1,49 cm, este o minune a ingineriei. Echipat cu un procesor AMD Ryzen 9 AI HX 370 și de un GPU NVIDIA GeForce RTX, G16 oferă performanțe de neegalat pentru gameri, creatori și designeri deopotrivă. Limbajul de design iconic al ROG este întruchipat în bara LED Slash Lighting a lui G16, care oferă multiple opțiuni de personalizare. Panoul OLED Nebula Display de la ROG redă imagini excelente și suportă G-Sync. Cu un afișaj de 2,5K la 240 Hz, certificare VESA DisplayHDR™ True Black 500 și un raport de contrast uimitor de 1.000.000:1, fiecare detaliu este clar și viu. În același timp, tehnologiile Hi-Res Audio și Dolby Atmos contribuie la un sunet captivant, în timp ce camerele HD facilitează o comunicare fără întreruperi. Jocurile pe ROG Zephyrus G16 sunt un amestec perfect de tehnologie de ultimă oră, performanță și estetică. Fie că este destinat gamerilor dedicați, profesioniștilor creativi sau pasionaților de design, Zephyrus G16 îmbunătățește realismul jocurilor și asigură o experiență de joc optimă. ROG PREZINTĂ PERIFERICE DE ULTIMĂ GENERAȚIE PENTRU JOCURI ȘI PRODUCTIVITATE

ROG continuă să împingă mai departe limitele jocurilor și ale productivității prin cea mai recentă gamă de produse inovatoare concepute pentru a îmbunătăți experiențele utilizatorilor din diverse domenii. De la dispozitive de intrare pentru jocuri la accesorii avansate pentru gameri, ROG își prezintă angajamentul față de excelență și avans tehnologic. Perifericele sunt punctul central al liniei ROG pentru ediția din acest an a Computex, iar jucătorii se pot aștepta la mai multe îmbunătățiri ale experienței lor de joc cu ajutorul instrumentelor puternice care au fost prezentate în acest context. ROG Azoth Extreme: Tastatura pe care gamerii o așteptau de mult timp

Prima în lumina reflectoarelor este ROG Azoth Extreme, care oferă o calitate superioară a construcției cu o carcasă artizanală din aliaj de aluminiu și o ramă superioară din metal, atingând în același timp o rată de interogare impresionantă de 8K în modul wireless și menținând o autonomie a bateriei de peste 1600 de ore, grație tehnologiei ROG SpeedNova și a Polling Rate Booster. Ecranul tactil OLED full-color actualizat permite utilizatorilor să vizualizeze informații despre sistem și să personalizeze fără probleme setările. În interiorul carcasei, această tastatură premium beneficiază de un suport de garnitură ce se poate regla astfel încât utilizatorii pot comuta cu ușurință între două senzații preferate de tastare amortizată. Pentru a îmbunătăți experiența de tastare, placa de poziționare din fibră de carbon oferă sunete clare de tastare și ajută la absorbția vibrațiilor tastelor, în timp ce suportul extins pentru încheietura mâinii, fabricat din silicon, asigură confortul pe perioade prelungite. Azoth Extreme include, de asemenea, comutatoare mecanice ROG NX pre-lubrifiate și spumă de amortizare a sunetului, oferind o apăsare mai lină a tastelor cu o acustică mai bună. Cu trei moduri de conectare, utilizatorii pot comuta între Bluetooth®, modul wireless RF în banda de 2,4 GHz cu latență redusă sau USB standard cu fir, în funcție de situație. ROG Harpe Ace Extreme: Precizie extremă pentru a ridica nivelul de joc cu Evolved Pro Potential

Mouse-ul de gaming ROG Harpe Ace Extreme, cu o carcasă compozită din fibră de carbon pentru un raport greutate/rezistență imbatabil, oferă durabilitate structurală și estetică. Designul testat la nivel profesionist, cu o greutate de 47 de grame, garantează o stabilitate și un control maxim în timpul sesiunilor intense de joc, iar senzorul optic ROG AimPoint Pro cu 42.000 dpi oferă o urmărire ultra-precisă. Cu ajutorul micro-comutatoarelor optice ROG, utilizatorii se pot aștepta la o acționare clară și instantanee, cu o durată de viață uimitoare de 100 de milioane de clicuri. Mouse-ul suportă, de asemenea, conectivitate tri-mode, oferind flexibilitate cu fir, RF în banda de 2,4 GHz cu latență redusă și Bluetooth. În plus, mouse-ul este livrat cu o serie de accesorii, inclusiv un ROG Polling Rate Booster. Acest dispozitiv micuț, lansat anterior cu ROG Keris II Ace, a beneficiat și el de o îmbunătățire, suportând acum o rată de interogare wireless reală de 8000 Hz pentru o reacție wireless ultra-rapidă și o întârziere minimă la intrare. De asemenea, este inclus un set de piciorușe de mouse Corning® Gorilla® Glass 3, perfecte pentru utilizatorii care preferă mișcările rapide, păstrând în același timp un control superior pe un pad de pânză. Alte accesorii care vin împreună cu mouse-ul includ o bandă de prindere anti-alunecare, un kit de curățare și un suport de afișare. Căștile ROG Delta II: Sunet excepțional și performanțe de gaming pentru o imersiune completă

ROG consideră că jocurile captivante nu sunt posibile fără un sunet cristalin. Din acest motiv, setul de căști ROG Delta II oferă conectivitate tri-modală, permițând utilizatorilor să se conecteze prin Bluetooth, sau cu latență ultra-redusă în banda de 2,4 GHz cu tehnologia wireless ROG SpeedNova și o conexiune analogică cu fir cu jack de 3,5 mm. Tehnologia audio DualFlow permite redarea audio simultană și comutarea conversațiilor de la două dispozitive wireless 2.4 și Bluetooth conectate, în timp ce driverul de 50 mm cu diafragmă placată cu titan și semnătura rafinată audio wireless oferă un sunet echilibrat, fidel și detaliat, nu doar în jocuri, ci și pentru piesele muzicale. Jucătorii pot transmite o voce detaliată și clară chiar și în momentele intense cu ajutorul microfonului de 10 mm cu bandă largă și se pot bucura de sesiuni de joc prelungite cu o autonomie de până la 110 ore. Scaunul ROG Destrier Core și rucsacul Archer ErgoAir: Joacă-te cu stil și confort susținut de cele mai bune accesorii

Accesoriile inovatoare completează ofertele ROG, începând cu scaunul de gaming ROG Destrier Core Ergo. Această versiune compactă a scaunului de gaming ROG Destrier Ergo moștenește designul iconic de inspirație cyborg și reglabilitatea optimă pentru suport și confort maxim. Mai mult, acest scaun include moduri speciale pentru a ridica și roti cotierele cu 360° până la poziția ideală pentru jocurile mobile. Construit cu materiale durabile și respirabile, inclusiv nailon poliamidă și plasă aerisită, ROG Destrier Core oferă un suport confortabil în timpul sesiunilor lungi de gaming. În completarea gamei, rucsacul de gaming ROG Archer ErgoAir are un spate din spumă aerisită și un design modular cu husă tehnică suplimentară și curele pentru opțiuni de transport și depozitare convenabile. Cu o capacitate de 40 de litri și un spațiu dedicat pentru laptop, rucsacul oferă o depozitare sigură pentru toate echipamentele de gaming, inclusiv pentru ROG Strix G18. În ciuda faptului că este spațios, este mai ușor și mai compact decât versiunile anterioare. Confecționat din țesătură ușoară din nailon 200D, rucsacul combină durabilitatea și flexibilitatea pentru pasionații de jocuri în mișcare. Încărcător ROG 140W USB-C GaN: Încărcător versatil lansat odată cu ROG Ally X

Un alt gadget prezentat la Computex este încărcătorul ROG 140W USB-C GaN Charger, o inovație cu o formă compactă. Acest încărcător puternic va fi lansat împreună cu ROG Ally X și va fi disponibil la vânzare separat pentru jucătorii care doresc să optimizeze încărcarea dispozitivului portabil. Utilizând o tehnologie pe bază de nitrură de galiu (GaN), acesta oferă performanțe de neegalat cu o amprentă mai mică. Echipat cu trei porturi de tip C și un port de tip A, acesta suportă până la 140W, răspunzând cerințelor diferitelor dispozitive. Oferind încărcare rapidă universală cu compatibilitate PD3.1/QC4.0/PD PPS, asigură o încărcare eficientă pentru toate gadgeturile utilizatorului. Cu capacități de încărcare simultană, utilizatorii pot alimenta în același timp patru dispozitive, de la laptopuri la smartphone-uri și căști wireless. Designul portabil îl face perfect pentru utilizarea în deplasări. Compatibil cu o gamă largă de dispozitive ROG, cum ar fi ROG Ally, laptopurile ROG și ROG Phone, este accesoriul suprem pentru gameri și pasionații de tehnologie. ROUTERUL DE JOCURI ROG RAPTURE GT-BE19000 WIFI 7: CONECTIVITATE LA UN NOU NIVEL PENTRU REȚELELE AI PC-URILOR

Unul dintre principalele produse pe care vizitatorii le pot vedea la standul ROG din acest an este routerul de gaming ROG Rapture GT-BE19000. Acest dispozitiv elegant oferă performanțe WiFi 7 similare conexiunilor cablate, cu viteze de până la 19 Gbps, perfecte pentru computerele AI de ultimă generație bazate pe cloud, jocuri și streaming. Routerul este compatibil cu AFC (Automatic Frequency Coordination), care permite un WiFi mai puternic în banda de 6 GHz, cu dispozitive wireless care să ofere o putere de transmisie de vârf de până la 63 de ori mai mare decât cea oferită de Low Power Indoors (LPI). Tehnologia ASUS Smart AiMesh a devenit mai inteligentă cu ajutorul AI pentru a îmbunătăți funcționarea WiFi 7 Multi-Link la o latență scăzută optimă și o transmisie eficientă. Routerul dispune de două porturi de 10 Gbps și patru porturi de 2,5 Gbps, care răspund jocurilor cu lățime de bandă intensivă. Portul USB WAN suportă tethering mobil 4G LTE și 5G pentru o rezervă WAN convenabilă, în timp ce funcția de detectare AI WAN permite routerului să detecteze automat intrarea WAN și să se configureze singur pentru o configurare mai inteligentă. Rețeaua revoluționară Gaming Network, integrată în Guest Network Pro, combină toate funcțiile de gaming într-un singur SSID, oferind o experiență de neegalat, cu accelerarea jocurilor pentru toate dispozitivele conectate. GT-BE19000 protejează rețelele de amenințările online cu AiProtection Pro de nivel comercial, susținut de Trend Micro™, cu o scanare de securitate dintr-o singură comandă și Safe Browsing. Dispozitivul oferă funcții complete de VPN care suportă mai multe protocoale și VPN site-la-site. De asemenea, la standul ROG, ASUS și Intel au colaborat pentru a prezenta performanțele WiFi 7 de top, evidențiind latența scăzută optimă în timpul jocurilor în cloud. În acest scop, au creat o zonă dedicată în care au fost prezentate adaptorul WiFi 7 de la Intel și GT-BE19000. ROG ÎMBUNĂTĂȚEȘTE EXPERIENȚA DIY

La standul ROG de la Computex, ASUS a prezentat atât placa de bază Next-Gen ROG Maximus Hero BTF, care suportă Arrow Lake începând cu a doua jumătate a lui 2024, cât și coolerul AIO ROG Minimal Tubing compatibil cu soluția BTF, cu tuburi scurtate și un ecran AMOLED flexibil de 6,67 inchi, pentru a obține un design intern mai curat și mai raționalizat, prezentând un aspect estetic de ultimă generație. Placa de bază Next-Gen ROG Maximus Hero BTF va suporta Arrow Lake începând cu a doua jumătate a lui 2024

Dedicată abordării sale axate pe utilizator, compania ASUS a lansat anul trecut seria de produse și soluții Back-To-the-Future (BTF). Proiectată cu această abordare în minte, placa de bază Next-Gen ROG Maximus Hero BTF, care va suporta Arrow Lake începând cu semestrul 2 al anului 2024, este un concept static demonstrativ prezentat la Computex, care întruchipează angajamentul companiei pentru o gestionare mai curată a cablurilor și o estetică minimalistă. Designul cu conectori ascunși plasează conectorii sub placa de bază, oferind o gestionare curată a cablurilor pentru entuziaștii DIY. Placa dispune de asemenea, de un slot pentru plăci grafice de mare putere, care suportă tehnologia Gold Finger de mare putere (GC-HPWR) de pe plăcile grafice ASUS BTF, furnizând până la 600 de wați prin placa de bază. Mecanismul PCIe Slot Q-Release Slim simplifică upgrade-urile și întreținerea, eliminând necesitatea unor zăvoare sau butoane complicate. Utilizatorii își pot elibera fără efort placa grafică din slot înclinând-o spre mecanismul de blocare. Cu designul inovator și compatibilitatea cu procesoarele Intel de ultimă generație, placa de bază Next-Gen ROG Maximus Hero BTF stabilește un nou standard pentru asamblarea PC-urilor DIY, permițându-le utilizatorilor să construiască cu ușurință sisteme elegante și de înaltă performanță. La standul de la Computex 2024, ROG prezintă o versiune demonstrativă conceptuală a ASUS AI BuildNavigator, un instrument complet nou care folosește inteligența artificială pentru a oferi îndrumare pas cu pas pentru procesul de construcție. Următorul nivel al seriei de coolere ROG Strix LC III AIO: Răcire puternică într-un pachet premium

Gama de coolere AIO Cooler din seria ROG Strix LC III oferă două versiuni distincte de produse ARGB, pe lângă modelele non-ARGB: ROG Strix LC III ARGB și ROG Strix LC III ARGB LCD. În timp ce varianta ARGB prezintă un logo strălucitor pe capacul blocului de apă, modelul LCD se mândrește cu un panou personalizabil capabil să afișeze diverse măsurători și elemente vizuale ale sistemului, oferind o experiență avansată și premium. Utilizatorii au flexibilitatea de a personaliza conținutul afișat prin intermediul Armoury Crate pentru a se potrivi preferințelor lor. Seria ROG Strix LC III ARGB, care include modelele STRIX LC III 360 și 240 în variantele de culoare alb și negru, dispune de un logo ROG rotativ la 360° cu peste 10 efecte de iluminare Aura personalizate, ventilatoare ARGB premium și tuburi cu manșoane întărite care asigură performanțe optime de răcire și durabilitate. Includerea noii plăci de răcire Asetek și a pompei Gen7 V2 îmbunătățește și mai mult eficiența răcirii. Pe de altă parte, seria ROG Strix LC III ARGB LCD, care include STRIX LC III 360 ARGB LCD în ambele opțiuni de culoare alb și negru, ridică nivelul experienței prin ecranul IPS LCD de 2,1 inchi capabil să prezinte statisticile sistemului, grafica personalizată sau chiar ora exactă. Cu accent pe performanță și estetică, această serie oferă caracteristici avansate precum pompa Asetek Gen7 V2 și ventilatoarele ARGB premium, toate concepute pentru a completa perfect plăcile de bază ROG. La standul ROG, coolerele ROG AIO sunt prezentate alături de placa de răcire Asetek AI-Optimized Cold Plate, care valorifică o tehnologie de fabricație nouă și inovatoare, oferind o performanță de răcire și mai bună. Aceasta va fi încorporată în viitoarele coolere ASUS AIO. Cu performanțe de top în industrie, aceasta este optimizată pentru viitoarele procesoare Intel Core Ultra. În plus, valorificarea tehnicilor inovatoare de fabricație permite crearea unor structuri complexe în zone critice, imposibil de realizat cu metodele tradiționale, asigurând o disipare eficientă a căldurii. SOLUȚIILE ROG PENTRU ALIMENTAREA JOCURILOR

Noi modalități de alimentare cu noile unități ROG (PSU)

La Computex 2024, ROG prezintă de asemenea, trei noi dispozitive axate pe alimentare. Primul este sursa de alimentare ROG Thor III. Următoarea generație din legendara familie Thor, această gamă monstruoasă de PSU-uri dispune de MOSFET-uri cu nitrură de galiu care oferă o eficiență energetică mai bună și permite o dispunere internă simplificată pentru o funcționare mai rece. Îmbunătățirile cheie o fac ideală pentru utilizarea cu hardware de ultimă generație. Fiind conformă cu cel mai recent standard ATX 3.1, asigură o reglare îmbunătățită a voltajului și a curentului pentru compatibilitatea cu hardware-ul PCIe 5.0, iar un stabilizator inteligent de tensiune utilizează un senzor de tensiune GPU pentru a asigura o alimentare stabilă a plăcii grafice pentru a evita scăderea frecvenței pentru o performanță mai consistentă și un joc mai fluid. Sursa de alimentare include și un mod Turbo de răcire maximă pentru o performanță optimă atunci când utilizatorii stabilesc un overclock masiv sau au o sarcină de lucru solicitantă. ROG Thor III se bucură chiar și de un upgrade privind afișajul OLED caracteristic familiei, care oferă informații în timp real despre consumul de energie al sistemului. Atașat magnetic la partea laterală a sursei, afișajul permite utilizatorilor să își ajusteze amplasarea și orientarea pentru o vizibilitate ideală. Un alt punct de atracție este reprezentat de seria de surse de alimentare ROG Strix Platinum, cu performanța de top de care au nevoie gamerii pentru sesiunile lungi de gaming. La fel ca Thor III, ROG Strix Platinum dispune de MOSFET-uri cu nitrură de galiu și de un stabilizator inteligent de tensiune. Respectă standardele ATX 3.1 și este echipată cu un conector 12V-2×6. Seria Strix Platinum poate fi personalizată cu ajutorul unor autocolante incluse. ROG Mjolnir: ROG UPS aduce tunetul în jocul tău

ROG prezintă ROG Mjolnir, un UPS portabil numit după celebrul ciocan al lui Thor. Dispunând de baterii litiu-fosfat de fier cu durată de viață extinsă, având o capacitate totală de 768 Wh, dispozitivul poate susține un sistem cu RTX 4080 pentru o oră de joc. Mjolnir oferă energie de rezervă continuă și extinsă pentru sistemul tău chiar și în timpul întreruperilor de curent. Oferă mai multe opțiuni de ieșire, inclusiv încărcare rapidă USB Type-C de 100 W și încărcare wireless Qi 2.0 cu compatibilitate MagSafe. Pentru a alimenta dispozitivele gamerilor în deplasare, ROG Mjolnir este compatibil și cu panourile solare, astfel încât distracția nu trebuie să se oprească. Folosind încărcarea cu energie solară, Mjolnir este partenerul ideal pentru sesiunile de joc în camping sau în timpul petrecerilor LAN, precum și pentru crearea de conținut în mișcare.

