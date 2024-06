FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Cea mai rapidă rețea mobilă din România, 5G+ de la Orange, acum și în Pitești Ionut Razvan Share







Orange continuă extinderea rețelei sale 5G/5G+ la nivel național și, începând de astăzi, oferă locuitorilor, autorităților publice și companiilor din Pitești acces la vitezele ultrarapide ale rețelei 5G+, dar și la cele mai bune servicii și tehnologii furnizate de Orange. În urma adăugării orașului Pitești pe harta zonelor cu acoperire 5G, rețeaua Orange 5G/5G+ ajunge la un total de 39 de orașe din întreaga țară. Printre acestea se numără Arad, Bacău, Baia Mare, Brașov, Brăila, București, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Miercurea Ciuc, Sibiu, Suceava, Oradea, Timișoara și Târgu Mureș, localități din județul Ilfov, stațiuni montane și estivale. Numărul orașelor cu 100% acoperire 5G în a crescut, totodată, constant, acestea fiind Arad, Bacău, Baia Mare, București, Miercurea-Ciuc, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș. Orange România, pentru al 7-lea an consecutiv rețeaua cu cele mai mari viteze medii de internet Clienții care au un abonament Orange 5G și un dispozitiv compatibil cu această tehnologie beneficiază de acces la cea mai bună experiență de conectivitate, în cea mai rapidă rețea 5G+ din România, cu viteze ultrarapide de până la 1,5 Gbps. Performanța rețelelor Orange a fost reconfirmată de către ANCOM, care, pe baza testelor efectuate de utilizatori români pe platforma Netograf.ro, a certificat faptul că în 2023 clienții Orange au avut cele bune viteze medii de internet fix și mobil. Datele obținute au arătat că Orange România oferă cele mai mari viteze de încărcare și descărcare a conținutului online, acestea fiind de până la două ori mai mari decât ale operatorului clasat pe locul al doilea. Astfel, Orange România este pentru al 7-lea an consecutiv rețeaua care oferă clienților săi cele mai mari viteze medii din România pentru internetul prin fibră și pentru cel mobil. Rețeaua 5G/5G+ aduce noi oportunități de dezvoltare pentru afaceri Rețeaua Orange 5G are viteze maxime de descărcare de până la 1,5 Gbps, fiind capabilă să le ofere utilizatorilor o experiență similară cu cea furnizată de internetul prin fibră optică. Astfel, datorită capacităților pe care le deține se deschid noi oportunități de dezvoltare pentru afaceri, în mod special în zona de inovație și cercetare. În oferta Orange Business se regăsesc soluții Wi-Fi 5G la punct fix pentru administrații publice sau companii, de care pot acum beneficia și clienții din Pitești. Abonamentul Office Net 5G asigură internet fix, iar router-ul prevăzut cu Wi-Fi 6, inclus gratuit în pachetul pe 24 de luni, poate conecta wireless mai multe dispozitive inteligente.

