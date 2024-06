STIRI Camere alimentate de inteligența artificială: revoluționând securitatea și performanța afacerilor Ionut Razvan Share







Axis Communications și-a luat angajamentul de a integra inteligența artificială în produsele de securitate, în consecință, toate camerele noastre nou dezvoltate sunt susținute de AI. Fundamental pentru multe dintre capacitățile de inteligență artificială și învățare profundă din portofoliul nostru este sistemul pe cip (SoC). Gândirea pe termen lung: asigurarea soluțiilor de securitate pentru viitor Clienții soluțiilor de securitate și supraveghere video trebuie să gândească pe termen lung – o cameră de securitate poate avea o durată de viață utilă de cinci ani sau mai mult. Deși camerele de securitate alimentate de inteligența artificială aduc beneficii reale astăzi, inovațiile viitoare ale platformelor vor accelera capacitățile acestor modele. Rolul inteligenței artificiale și al învățării profunde în supravegherea video este în creștere, permițându-ne să „învățăm” din ce în ce mai mult camerele noastre de securitate să fie mult mai intuitive în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în scenă și să o analizeze în timp real. Dacă clienții se concentrează doar pe analizele bazate pe AI disponibile astăzi, ar putea pierde potențialul aplicațiilor încă nedezvoltate care vor apărea atât în viitorul apropiat, cât și pe termen lung. Realizarea beneficiilor imediate ale camerelor AI Investiția în camere AI poate părea neobișnuită pentru unii. Cu toate acestea, există multe beneficii imediate care pot fi obținute. Majoritatea camerelor Axis cu AI beneficiază de analize bazate pe învățare profundă, permițând o detectare mai precisă a obiectelor și o clasificare detaliată a scenei. Prin învățarea profundă, putem acum „antrena” un sistem de camere să recunoască și să clasifice anumite obiecte automat, astfel încât operatorii să se poată concentra pe amenințările reale. Obiectele clasificate sunt trimise ca metadate la VMS pentru o analiză suplimentară de către un operator uman sau utilizate pentru a declanșa răspunsuri automate bazate pe reguli prestabilite. Deoarece analiza inițială are loc pe cameră – spre deosebire de un server sau în cloud – se poate economisi lățime de bandă valoroasă, deoarece doar datele relevante sunt trimise prin sistem. Metadatele create alături de video – esențial informații detaliate despre ceea ce se întâmplă în scenă și obiectele prezente – oferă un salt major înainte. Potențialul este incredibil de valoros pentru căutarea prin cantități mari de video, inclusiv vehicule și persoane – și a atributelor asociate cu aceste obiecte, cum ar fi culorile vehiculelor și îmbrăcămintei sau direcția de deplasare. Adoptarea AI: o decizie orientată spre viitor Trecerea la camere alimentate de inteligența artificială nu ar trebui să pară un salt în necunoscut – în cel mai rău caz, este un mic pas de imaginație. Beneficiile sunt reale. Oricine a experimentat beneficiul unui număr mai mic de alarme false, posibil datorită utilizării AI, nu va mai privi înapoi.

