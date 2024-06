STIRI Cu peste 50.000 de poziții deschise, aproape jumătate dintre joburile scoase în piață de la începutul anului aparțin angajatorilor mici și foarte mici Ionut Razvan Share







Aproape 7.500 de companii mici și foarte mici, cu cel mult 50 de angajați, au scos în piață mai mult de 50.000 de joburi de la începutul anului și până acum. Raportat la cele 120.000 de joburi postate de toți angajatorii, numărul reprezintă aproape jumătate din pozițiile deschise pentru candidați. În funcție de dimensiune, următoarele cele mai active companii au fost cele care au între 51 și 250 de angajați și abia apoi cele foarte mari, cu peste 250 de angajați. „Retailul rămâne, și pe acest segment de angajatori, domeniul care are cele mai multe joburi disponibile, cu 12.000 de joburi postate în ultimele 5 luni. 9.000 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din servicii, 6.200 de cei din turism și 6.000 de cei din construcții. Mai mult de trei sferturi din aceste joburi aparțin angajatorilor din România, 10% angajatorilor din afara țării și aproximativ 5% sunt joburi remote”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, liderul pieței de recrutare online din România. Nevoia cea mai mare de candidați vine din partea companiilor mici și mijlocii din București și Ilfov, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Timișoara și Constanța. Profilul pe care îl caută cel mai frecvent este cel al candidaților entry-level (care au între 0 și 2 ani de experiență), urmați de candidații mid-level (2-5 ani de experiență), dar și candidați care nu au deloc experiență. Seniorii (mai mult de 5 ani de experiență) și managerii reprezintă categoriile cel mai puțin vizate de angajatorii mici și foarte mici. „Ca element de specificitate pentru acest segment de companii, vedem o disponibilitate crescută comparativ cu companiile mai mari de a angaja part time și sezonier / pe bază de proiect. Astfel, din numărul total de joburi part-time, mai mult de jumătate sunt postate de companiile care au cel mult 50 de angajați. Procentul crește și mai mult în cazul locurilor de muncă pe bază de proiect, unde 75% din total aparține companiilor mici și mijlocii. Nu vedem însă și o cultură a internship-urilor, acestea rămânând mai degrabă în zona companiilor mari, multinaționale”, explică Bogdan Badea. Sunt, în schimb, mult mai deschise în ceea ce privește publicarea salariilor în anunțurile de angajare. Dacă, la nivel general, salariile sunt menționate în 36% dintre anunțuri, în cazul companiilor mici și foarte mici acest procent depășește 50%. Companiile care dau dovadă de cel mai ridicat nivel de transparență sunt cele din retail, servicii, turism, transport / logistică și call center / BPO. Potrivit datelor oficiale, la începutul lunii mai, numărul microîntreprinderilor active în România era de 413.466 firme. În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile peste 24.000 de locuri de muncă.

