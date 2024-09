STIRI eJobs.ro lansează iajob.ro, o platformă de joburi pentru cei care au nevoie de angajare imediată Ionut Razvan Share







eJobs.ro, liderul pieței de recrutare online din România, a lansat iajob.ro, o platformă dedicată preponderent candidaților din segmentul blue collar (care nu au studii superioare) și care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV sau aplicarea fără a avea un contact direct cu angajatorul. „Una dintre marile dorințe ale candidaților este aceea de a putea intra în legătură direct cu angajatorul, iar asta vine dintr-o nemulțumire mai veche de pe piața muncii, legată de lipsa de feedback a angajatorilor. Vedem tot mai mulți candidați care vor să interacționeze direct și imediat cu un potențial angajator, să ceară și să primească detalii despre job, dar și să sară peste pasul creării unui CV, care, pentru mulți, reprezintă un adevărat obstacol. Sunt candidați care uneori renunță să aplice pentru un job tocmai pentru nu au un CV și nici nu știu cum să-l facă”, spune Bogdan Badea, CEO în cadrul eJobs.ro. Având la dispoziție metode de contact precum telefon, Whatsapp sau Telegram, procesul de aplicare se simplifică în mod considerabil. În același timp, și pentru recrutorii care au nevoie imediată de candidați este mai ușor să ajungă la ei și să stabilească pașii necesari interviului. „Vorbim în primul rând despre specialiști blue collar (fără studii superioare) și grey collar (ocupații care combină atât aspecte ale muncii de birou, cât și ale muncii fizice), precum meseriași, muncitori calificați și necalificați, personal pentru curățenie, bucătari, ospătari, șoferi, agenți de pază, vânzători, instalatori etc., dar și talente creative și neconvenționale, precum traineri, prezentatori pentru jocuri online, cofetari și patiseri, animatori, fotografi, somelieri”, explică Bogdan Badea. Din numărul total de joburi postate până acum, două treimi se adresează candidaților care au liceul absolvit și muncitorilor necalificați și o treime caută candidați care au și studii superioare. Cele mai multe anunțuri vin din partea angajatorilor din retail, horeca, logistică sau industria alimentară, iar orașele pentru care au cea mai mare nevoie de candidați sunt București, Cluj-Napoca, Ploiești, Pitești, Oradea, Sibiu și Timișoara. Salariile oferite de angajatori pentru joburile blue collar variază între 3.000 și 5.000 de lei pe lună, în funcție de domeniul de activitate, oraș, dar și de experiența pe care un candidat o are. Cu toate că salariul este principalul criteriu în funcție de care un candidat blue collar alege să aplice pentru un job, în acest moment, doar 20% dintre joburile postate pe iajob.ro au salariul afișat în anunțul de angajare. „Nu doar procesul de aplicare a fost simplificat, ci și cel de recrutare, iar posibilitatea de a contacta angajatorul în mod direct, prin Whatsapp, Telegram, dar mai ales prin telefon a eliminat timpii morți ce pot fi un real obstacol pentru un recrutor care are nevoie imediată de oameni sau pentru candidații care caută un job în regim de urgență. Un alt element de noutate este acela că, prin iajob.ro, pot posta anunțuri inclusiv persoanele fizice, care, în mod evident, nu angajează cu recurență, nu au de îndeplinit toate formalitățile specifice unei corporații, ci mai degrabă au nevoie de o interacțiune simplă, care nu presupune nici măcar existența unui CV din partea candidatului”, mai spune Bogdan Badea. Din numărul total de joburi postate până acum pe iajob.ro, 75% se adresează celor care au maximum 3 ani de experiență. 20% sunt destinate candidaților cu 3-5 ani de experiență, iar pentru restul sunt căutați candidați care au mai mult de 5 ani de experiență. În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 24.000 de locuri de muncă. Alte 15.000 de joburi sunt deschise pe iajob.ro.

