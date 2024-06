STIRI Piața muncii, după primele 6 luni: peste 150.000 de joburi noi și 5,3 milioane de aplicări Ionut Razvan Share







Peste 150.000 de joburi noi au fost postate, în prima jumătate a anului, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România. Aproape 40.000 din acestea au venit din partea angajatorilor din retail, care continuă să aibă cea mai mare nevoie de personal din România. Serviciile au fost al doilea cel mai mare angajator al primei jumătăți de ani, industria de call – center / BPO fiind plasată pe poziția a treia. Industria alimentară, turismul, construcțiile, producția și transport / logistică sunt următoarele domenii în clasament. „Pentru primul semestru al anului, vedem o ierarhie dominată de acele se sectoare care recrutează masiv din segmentul entry level. Toate domeniile menționate au preponderent poziții entry level în organigramă. Ceva mai jos în clasament se află domeniile care recrutează mai degrabă specialiști sau candidați cu un nivel ridicat de senioritate, precum IT / telecom, servicii financiare, servicii medicale sau publicitate / marketing / PR”, spune Bogdan Badea, CEO eJos.ro. Tendința manifestată la începutul anului în legătură cu joburile remote s-a menținut până la finalul lunii iunie, astfel încât este tot mai evidentă o disproporție între dorința angajatorilor de a chema angajații la birou și dorința candidaților de a lucra remote. Astfel, din cele 150.000 de joburi noi, doar 4,2% au fost remote, procentul fiind mai mic chiar și decât cel aferent joburilor postate de angajatorii din afara țării (7,8% din numărul total de locuri de muncă au fost pentru străinătate). Cel mai dispuși să ofere beneficiul muncii remote sunt angajatorii din call – center / BPO, IT / telecom, servicii, comerț / retail și publicitate / marketing / PR. Pentru aceste poziții sunt căutați predominant candidați entry level. 80% dintre joburile scoase în piața din ianuarie și până acum sunt full time.15% sunt part time și aproximativ 5% sunt pe bază de proiect și sezoniere. „Cea mai mare parte a job-urilor sezoniere vine din partea angajatorilor străini caută candidați pentru sectoare precum turism, horeca, industria alimentară ori construcții în special în sezonul cald, atunci când au un vârf de activitate. Cele mai multe locuri de muncă în afara țării sunt pentru Germania, Olanda, Grecia, Franța, Italia, Spania și Irlanda”, spune Bogdan Badea. Cu 5,3 milioane de aplicări înregistrate, candidații au fost mai activi decât în primele șase luni ale anului trecut, numărul de aplicări fiind cu 5% mai mare decât în 2023. În ciuda tendinței tot mai pronunțate a angajatorilor de reduce sau chiar elimina numărul de zile lucrate remote și de a chema angajații înapoi la birou, candidații continuă să fie interesați de joburile remote. În acest sens, 13,4% din totalul aplicărilor au mers către joburile ce permit munca de acasă. Nu la fel de tentați sunt de opțiunile pe care le au în afara țării, în condițiile în care doar 1,4% dintre aplicări au fost trimise către angajatorii străini. „Pentru această primă jumătate de an, vedem în continuare un număr semnificativ de aplicări din segmentul de vârstă 18-24 de ani, care rămân a doua cea mai activă categorie de candidați, însă nu se mai află la o distanță aproape insesizabilă de cei care au între 25 și 35 de ani. Cu alte cuvinte, avem 2,1 milioane de aplicări din categoria 25-35 de ani și 1,5 din categoria 18-24 de ani”, explică Bogdan Badea. Urmează candidații care au între 36 și 45 de ani, cei peste 45 de ani și cei care nu au împlinit încă 18 ani, dar au drept de lucru, respectiv au cel puțin 16 ani. Domeniile care au atras cele mai multe aplicări au fost retail, call – center / BPO, servicii, IT / telecom, servicii financiare, construcții, transport / logistică și turism. În acest moment, sunt peste 26.000 de joburi disponibile pe eJobs.ro. Din ianuarie și până acum, cele mai multe locuri de muncă au fost postate pentru următoarele orașe: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Timișoara, Constanța și Ploiești.

