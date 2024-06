STIRI Raportul ESG al ELKO Group pe 2023: ”Sunt mândru de faptul că ELKO a devenit parte a inițiativei Science Based Targets” Ionut Razvan Share







Grupul ELKO a prezentat raportul ESG 2023, realizat în conformitate cu Directiva privind Raportarea Sustenabilității Corporative și cu Standardele Europene de Raportare privind Sustenabilitatea (ESRS). Utilizarea noii abordări în raportul 2023 a permis ELKO să prezinte informațiile într-o manieră mai structurată, fără abateri de la cerințe, și să evidențieze noile standarde de raportare. „Sunt mândru să vă prezint cel de-al treilea raport ESG al nostru. Ceea ce a început ca o călătorie în necunoscut a devenit un factor de igienă pe întreaga piață, legislația permițând noi standarde și cerințe de raportare. Am învățat cu sârguință și am făcut pași semnificativi pentru a ne demonstra angajamentul față de un viitor sustenabil. Inițiativele noastre, cum ar fi Vendor Scoring și Codul de Conduită al Partenerilor, ne-au sporit considerabil gradul de conștientizare cu privire la calitatea parteneriatelor noastre și oferă o bază solidă pentru a ne conduce afacerea către un viitor ecologic, responsabil din punct de vedere social și bine guvernat.”, spune Svens Dinsdorfs Directorul general al ELKO Group. Pentru raportul din 2023 a fost realizată o evaluare a dublei materialități pe un domeniu de aplicare limitat; evaluarea dublei materialități din 2023 include evaluări de la nivelul conducerii de vârf a Grupului. Se preconizează ca pentru raportul din 2024 să se extindă semnificativ domeniul de aplicare al părților interesate, incluzând un spectru mai larg de părți interesate din întregul lanț valoric. Baza de pregătire a raportului din 2023 a fost introducerea unei noi platforme de raportare ESG dezvoltată de Mitigate; aceasta este una dintre companiile de top în dezvoltarea soluțiilor IT din Letonia și unul dintre pionierii în domeniul software-ului ESG. Raportarea este structurată în jurul unor cerințe specifice de publicare, iar fiecare secțiune este complet echipată cu punctele de date necesare derivate din ESRS. „Având în vedere că 2024 este primul an care necesită rapoarte bazate pe ESRS, am încheiat un parteneriat pe termen lung cu Mitigate – campionii noștri locali în asigurarea conformității totale cu legislația existentă și furnizori ai unei platforme cloud convenabile pentru colectarea datelor din multiple entități și geografii din cadrul ELKO Group. Suntem încântați să spunem că acoperim 100% din activitatea ELKO în raportul nostru actual. Acest lucru ne-a eficientizat fluxul de lucru și ne-a sistematizat abordarea, asigurându-ne că nu omitem niciun detaliu esențial pe parcurs.”, declară Svens Dinsdorfs. În centrul atenției pentru raportul din 2023 a fost adaptarea acestuia la cerințele stabilite de CSRD și ESRS; în plus, ne-am concentrat și pe creșterea cantității și calității datelor pentru raportarea emisiilor de tipul 3 (Scope 3). Raportul din 2023 include date referitoare la transportul și distribuția în amonte și în aval, calculate nu doar cu ajutorul noii platforme ESG dezvoltate de Mitigate, ci și cu datele furnizate de partenerii noștri din domeniu. „Ca un punct de interes, dorim să subliniem că ultimele rezultate ale Vendor Net Promoter Score (NPS) evidențiază o schimbare semnificativă în prioritățile furnizorilor, sustenabilitatea devenind un factor critic în luarea deciziilor. Obținând un scor impresionant de 8,2 din 10 în ceea ce privește importanța, este evident că aspectele legate de mediu influențează din ce în ce mai mult parteneriatele cu distribuitorii. Accentul pus pe sustenabilitate nu este doar o tendință trecătoare, ci o schimbare fundamentală în modul în care afacerile operează și iau decizii. Furnizorii sunt acum mai înclinați să colaboreze cu distribuitori care demonstrează o preferință crescândă pentru practici responsabile din punct de vedere ecologic.”, explică Svens Dinsdorfs. Economie circulară În prezent, conceptul de economie circulară în sectorul distribuției IT nu este larg răspândit și nu sunt multe programe de economie circulară oferite de furnizorii din acest segment. Cu toate acestea, responsabilii de la ELKO sunt optimiști cu privire la oportunitățile potențiale care pot apărea în viitorul apropiat, pe măsură ce practicile de sustenabilitate capătă amploare în toate industriile. La ELKO, este monitorizat îndeaproape peisajul în evoluție al economiei circulare în sectorul distribuției IT, precum și disponibilitatea furnizorilor de a oferi date privind emisiile de CO2 și de a implementa programe de recondiționare și returnare. Deși doar o minoritate are în prezent astfel de inițiative în vigoare, este recunoscută importanța critică a acestor eforturi în promovarea obiectivelor de sustenabilitate. Prin încurajarea și sprijinirea furnizorilor în adoptarea acestor practici, ELKO își propune să promoveze un lanț de aprovizionare mai responsabil din punct de vedere ecologic și să contribuie la reducerea amprentei globale de carbon. De asemenea, este recunoscută importanța tranziției către modele de afaceri mai durabile și mai eficiente din punct de vedere al resurselor pentru a minimiza deșeurile, a promova reciclarea și a prelungi durata de viață a produselor IT. Deși inițiativele economiei circulare sunt încă limitate în prezent în sectorul distribuției IT, perspectivele de a adopta și de a participa la programele economiei circulare, pe măsură ce acestea apar, sunt pozitive. În calitate de organizație orientată spre viitor, ELKO se angajează să exploreze noi căi pentru a implementa practicile de afaceri durabile și își asumă un rol activ în promovarea unor schimbări pozitive către un sector de distribuție IT mai circular și mai conștient de mediul înconjurător în perspectivă. „Privind spre viitor, sunt de asemenea mândru să menționez că ELKO a devenit recent parte a inițiativei Science Based Targets, angajându-se să stabilească obiective clare și practice pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2030. Apreciem oportunitatea de a împărtăși experiența și de a învăța de la lideri pe drumul nostru spre atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Singura modalitate de a continua dezvoltarea este să asigurăm o implicare puternică din partea tuturor părților interesate și suntem extrem de dedicați să continuăm acest parcurs!”, a concluzionat Svens Dinsdorfs.

