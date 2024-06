ENTERTAINMENT Acer prezintă monitoare de gaming OLED Ionut Razvan Share







Acer a anunțat trei noi monitoare de gaming din gama Predator, dedicate jucătorilor profesioniști și pasionaților de jocuri care își doresc dispozitive fiabile, pentru utilizarea zilnică. Printre noile modele se numără Predator X27U F3, Predator X34 X5 și Predator X32 X3, care dispun de ecrane OLED luminoase, rate de refresh ridicate și performanțe de top. Noile monitoare puternice sunt compatibile cu NVIDIA® G-SYNC™ pentru a elimina pâlpâielile și artefactele vizuale, oferind o experiență fluidă și fără întreruperi. De asemenea, monitoarele integrează perfect AMD FreeSync Premium™ Pro pentru a elimina imaginile fantomatice, pentru a oferi fluiditate și pentru a se asigura că fiecare cadru este redat impecabil. Cu o profunzime a culorilor pe 10 biți, acestea oferă imagini cinematografice cu un contrast uimitor și culori vibrante, îmbunătățite și mai mult prin gama de culori DCI-P3 99% și acuratețea culorilor Delta E<1. În plus, VESA DisplayHDR™ True Black 400 asigură un negru profund și luminozitate incredibilă pentru imagini realiste. Predator X27U F3: Un demon al vitezei pentru gamerii pasionați Predator X27U F3 este un monitor de jocuri OLED de 27 de inchi, construit pentru viteză amețitoare și un joc ultra-fluid, cu o rată de refresh de 480 Hz și un timp de răspuns de 0,01 ms. Acest model îi aduce pe gameri într-o lume a imaginilor uimitoare, cu o rezoluție WQHD (2560×1440) pentru detalii clare. Echipat cu porturi Type-C și două porturi HDMI 2.1, suportă atât jocul pe consolă, cât și pe PC și include o mufă pentru montare pe trepied pe suportul monitorului, permițând gamerilor și streamerilor să atașeze accesorii precum o cameră web sau o lumină de ecran. Predator X32 X3: Un dispozitiv 4K pentru imagini uimitoare Predator X32 X3 oferă un afișaj OLED 4K UHD (3840×2160) de 31,5 inci, cu o rată de refresh de 240 Hz și un timp de răspuns de 0,03 ms (GTG) pentru a asigura un gameplay foarte rapid și fluid. Cu ajutorul frecvenței și rezoluției dinamice, jucătorii au posibilitatea de a prioritiza fie rata de refresh, fie rezoluția, adaptându-și experiența de joc la nevoile lor. Aceștia pot opta pentru un 4K UHD uimitor la 240 Hz sau pentru un FHD fluid la 480 Hz, în funcție de cerințele jocului și de sarcina lor curentă. Dispunând de porturi Type-C și două porturi HDMI 2.1, Predator X32 X3 oferă o conectivitate versatilă atât pentru jucătorii pe consolă, cât și pentru cei de pe PC. Predator X34 X5: Ecran curbat masiv și viteză fulminantă pentru un avantaj competitiv Predator X34 X5 este conceput pentru a domina câmpul de luptă cu ecranul său de dimensiuni uriașe și performanța de primă clasă. Gamerii care doresc o experiență captivantă și receptivă vor fi impresionați de vederea extinsă a monitorului, de curbura 1800R și de panoul OLED UWQHD (3440×1440). Pentru un gameplay fără cusur la viteza fulgerului, monitorul oferă o rată de refresh de 240 Hz și un timp de răspuns aproape instantaneu de 0,03 ms (GTG). Două porturi HDMI 2.1, un DisplayPort și Type-C sprijină gamerii cu opțiuni de conectivitate excelente. Monitoare Predator OLED: Companioni de încredere pentru jocuri Pentru un confort maxim, noile monitoare oferă înclinare, rotire și înălțime reglabile, permițând jucătorilor să găsească unghiul de vizualizare perfect pentru orice mediu. De asemenea, acestea sunt dotate cu două difuzoare de 5 wați pentru un sunet de calitate și un comutator KVM încorporat pentru a comuta fără efort între două PC-uri cu o singură tastatură și un singur mouse. Proiectate pentru sesiuni de jocuri maraton, acestea sunt dotate cu BlueLightShield Pro, tehnologii flickerless, low-dimming și ComfyView pentru a preveni oboseala ochilor. Acer a implementat, de asemenea, mai multe mecanisme de protecție a ecranului OLED pentru a ajuta la prelungirea duratei de viață a monitorului și pentru a menține calitatea imaginii: Display Saver (întotdeauna pornit) pentru atenuarea automată a intensității luminoase atunci când ecranul este inactiv, Constant Brightness, plus Image Retention Refresh și Screen Move (întotdeauna pornit) pentru a minimiza pixelii și imaginile blocate. Prețuri și disponibilitate Predator X34 X5 va fi disponibil în EMEA din trimestrul al patrulea, la prețuri începând de la 1.399 EUR. Predator X32 X3 va fi disponibil în EMEA din trimestrul al patrulea, la prețuri începând de la 1.399 EUR. Predator X27U F3 va fi disponibil în EMEA în trimestrul al treilea, la prețuri începând de la 1.199 EUR. Specificațiile exacte, prețurile și disponibilitatea vor varia în funcție de regiune. Pentru a afla mai multe despre disponibilitatea, specificațiile și prețurile produselor pe anumite piețe, vă rugăm să contactați cel mai apropiat birou Acer prin intermediul www.acer.com. Specificații Denumirea produsului Predator X27U F3 Specificațiile panoului Dimensiunea afișajului 26.5″ Tipul de panou OLED Rezoluția maximă și rata de reîmprospătare HDMI: 2560×1440 @480Hz DP: 2560×1440 @480Hz Tip-C: 2560×1440 @480Hz Glare Nu Timp de răspuns 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG) Tear technology Compatibil cu AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibil cu NVIDIA® G-SYNC™. Raport de contrast 1,500,000:1 Luminozitate Tip. 275 nits, vârf 450 nits, vârf 1300 nits @ HDR 1.5% Unghiul de vizualizare 178° (H), 178° (V) Gama de culori DCI-P3 99% Culori 1.07B Biți 10Bit Specificații de sistem Semnal de intrare 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + SPK + Audio out + 2 USB 3.2 + USB-B (2 sus, 2 jos) Montare pe perete VESA 100×100 mm Speaker 5W x2 Sursă de alimentare Extern (C13/C14) Înclinare / Oscilare / Pivotare / Reglare pe înălțime -5°-25° / ±20° / ±90°/ 165 mm Denumirea produsului Predator X32 X3 Specificațiile panoului Dimensiunea afișajului 31.5″ Tipul de panou OLED Rezoluția maximă și rata de reîmprospătare HDMI: 3840×2160 @240 Hz/ 1920×1080 @480 Hz (DFR) DP: 3840×2160 @240 Hz/ 1920×1080 @480 Hz (DFR) Tip-C: 3840×2160 @240 Hz/ 1920×1080 @480 Hz (DFR) Glare Nu Timp de răspuns 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG) Tear technology Compatibil cu AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibil cu NVIDIA® G-SYNC™. Raport de contrast 1,500,000:1 Luminozitate Tip. 275 nits, vârf 450 nits, vârf 1000 nits @ HDR 3% Unghiul de vizualizare 178° (H), 178° (V) Gama de culori DCI-P3 99% Culori 1.07B Biți 10Bit Specificații de sistem Semnal de intrare 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + SPK + Audio out + 3 USB 3.2 + 1 USB C + USB-B (2 sus, 4 jos) Montare pe perete VESA 100×100 mm Speaker 5W x2 Sursa de alimentare Intern (C13/C14) Înclinare / Oscilare / Pivotare / Reglare pe înălțime -5°-25° / ±20° / ±90° / 150 mm Denumirea produsului Predator X34 X5 Specificațiile panoului Dimensiunea afișajului 34″ Tipul de panou OLED Curbură 1800R Rezoluția maximă și rata de reîmprospătare HDMI: 3440×1440 @240Hz DP: 3440×1440 @240Hz Tip-C: 3440×1440 @240Hz Glare Nu Timp de răspuns 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG) Tear technology Compatibil cu AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibil cu NVIDIA® G-SYNC™. Raport de contrast 1,500,000:1 Luminozitate Tip. 250 nits, vârf 1000 nits @ HDR 3% Unghiul de vizualizare 178° (H), 178° (V) Gama de culori DCI-P3 99% Culori 1.07B Biți 10Bit Specificații de sistem Semnal de intrare 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + Audio out + 2 USB 3.2 + USB-B (2 sus, 2 jos) Montare pe perete VESA 100×100 mm Speaker 5W x2 Sursa de alimentare Intern (C13/C14) Înclinare / Oscilare / Pivotare / Reglare pe înălțime -5°-25° / ±20° / NA / 150 mm

