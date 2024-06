COMPUTING Soluții inteligente HP|Poly pentru întâlniri online Ionut Razvan Share







”În lumea hibridă de astăzi, capacitatea de a fi conectat, de a colabora și crea cu colegi din întreaga lume nu e doar o chestiune de comoditate, ci o necesitate. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că se anticipează o creștere semnificativă a segmentului kiturilor destinate spațiilor de lucru și întâlnire”, spune Helen Sheirbon, vicepreședinte senior și președinte de divizie HP Hybrid Systems. Pentru a răspunde acestei cereri, HP a lansat soluții Poly de videoconferință și colaborare de ultimă generație, pentru a oferi experiențe de întâlnire mai inteligente, mai flexibile și mai captivante. Soluții inteligente pentru spații flexibile Kitul de bază Poly Studio G9 Plus conceput pentru Microsoft Teams Rooms este o soluție care include noul HP Mini IP PC G9 și controlerul Poly TC10, care se conectează direct la PC cu o simplă conexiune Power over Ethernet (PoE)[i], combinând experiența de colaborare Poly cu performanța de vârf a calculatoarelor HP. Se pot adăuga mai multe controlere în spații mai mari, pentru o mai mare versatilitate[ii]. Este suficient ca utilizatorul să asocieze kitul de bază cu camerele Poly compatibile și cu alte periferice conform nevoilor spațiului de întâlnire. Cele mai bune experiențe de întâlnire permit participanților să fie văzuți și auziți – chiar și la distanță – fără zgomote de fond care să distragă atenția. Dispozitivele Poly selectate, cum ar fi Poly Studio V52 video bar, pot fi atașate la HP Mini IP PC pentru a activa funcțiile audio și video Poly bazate pe inteligență artificială (Poly DirectorAI Perimeter, NoiseBlockAI și Sound Reflection Reduction), pentru a elimina orice element disturbator și pentru o încadrare perfectă a participanților. Poly Studio G62 este un sistem de videoconferință modular care oferă servicii video și audio de nivel superior pentru spații mari și flexibile. Datorită designului său modular, Poly Studio G62 se integrează perfect cu diverse periferice, cum ar fi camere, microfoane și controlere, ceea ce îl face o soluție ideală pentru sălile de consiliu, sălile de clasă și spațiile cu destinație multiplă. Poly Studio G62 oferă o experiență premium care poate fi extinsă cu ușurință cu mai multe camere și microfoane pentru a se asigura că participanții sunt văzuți și auziți chiar și în cele mai mari spații de întâlnire. Poly Studio G62 este proiectat cu 80% plastic reciclat post-consumator și 20% metale reciclate. E foarte ușor de instalat, cu opțiuni de montare flexibile pentru a se potrivi oricărui spațiu. Poly Studio G62 este certificat pentru Microsoft Teams și este în curs de certificare cu alte platforme, inclusiv Zoom și Tencent. Viitoarea lansare a software-ului Poly VideoOS 4.3 va permite ca Poly TC8 sau TC10 să fie utilizat ca un controler avansat. Atunci când este asociat cu Poly Studio X Series video bar, cu sistemul de videoconferință Poly Studio G62 sau G7500, utilizatorii pot accesa în mod convenabil apelurile video și pot controla de pe un singur dispozitiv diverse setări ale sălii, cum ar fi iluminarea și afișajele. Această soluție oferă o și mai mare flexibilitate. Poly Lens este compatibil cu Poly Studio G62 și Poly Studio Base Kit G9 Plus, oferind echipelor IT posibilitatea de a gestiona de la distanță dispozitivele Poly dintr-un singur tablou de bord. În plus, Poly Lens se integrează acum cu Zoom Device Management (ZDM), pentru a oferi un status detaliat. Prețuri și disponibilitate globale – Poly Studio Base Kit G9 Plus conceput pentru Microsoft Teams Rooms va fi disponibil la prețul de 2.699 de dolari. – Sistemul de videoconferință modular Poly Studio G62 va fi disponibil în iunie, la prețul de 1.999 de dolari. – Poly VideoOS 4.3 este așteptat să fie disponibil în luna iunie. – Poly Lens pentru Zoom Device Management este disponibil. – Căștile wireless Poly Voyager Free 20, care au fost anunțate la începutul acestui an la CES, vor fi disponibile și livrate în întreaga lume de la jumătatea lunii iunie.

