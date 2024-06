STIRI TECH Allied Telesis și Hanwha Vision America oferă o soluție completă pentru securitate fizică Ionut Razvan Share







Allied Telesis, unul din cei mai mari producători de soluții de conectivitate și instrumente inteligente de rețea, a anunţat recent o colaborare tehnologică strategică cu Hanwha Vision America. Conform colaborării, Allied Telesis se integrează cu plug-in-ul software de management video (VMS) de la Hanwha Vision America, creând o soluție completă pentru securitatea fizică și simplificând gestionarea rețelei și a camerelor IP pentru aplicațiile de securitate. Acest parteneriat combină expertiza Allied Telesis în infrastructura de rețea sigură cu tehnologia de ultimă oră de supraveghere video de le Hanwha Vision America, permițând organizațiilor să implementeze sisteme de supraveghere foarte sigure și scalabile. Colaborarea se va concentra pe integrarea camerelor Wisenet de la Hanwha Vision America cu switch-uri de rețea și software de management Allied Telesis, oferind clienților o interoperabilitate perfectă și o gestionare simplificată a infrastructurii lor de securitate.Principalele aspecte ale alianței strategice vizează interoperabilitatea, securitatea sporită, scalabilitatea şi managementul simplificat Comentând despre alianță, Rahul Gupta, CTO la Allied Telesis, a declarat: „Suntem încântați să colaborăm cu Hanwha Vision America pentru a oferi soluții de securitate integrate care combină punctele forte ale ambelor companii”. El a adăugat: „Prin valorificarea experienței în rețea Allied Telesis și a tehnologiei inovatoare de supraveghere Hanwha Vision America, putem oferi clienților soluții de securitate fizică fiabile, scalabile și sigure.” În mod similar, Tom Cook, vicepreședinte executiv pentru vânzări și operațiuni, America de Nord, Hanwha Vision America, a adăugat: „Această alianță cu Allied Telesis subliniază angajamentul nostru de a oferi clienților cele mai bune soluții de supraveghere din clasă, care nu numai că oferă performanțe excepționale, ci și asigură cele mai înalte niveluri de securitate”. El a adăugat: „Lucrând împreună, putem aborda provocările de securitate în evoluție cu care se confruntă organizațiile și le putem împuternici să își protejeze activele în mod eficient.”

Tags: