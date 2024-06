STIRI Xiaomi, pe lista Time a celor mai influente companii din 2024 Ionut Razvan Share







Revista TIME a desemnat Xiaomi drept una dintre cele mai influente 100 de companii în 2024. Xiaomi a primit această distincție – pentru prima dată – în contextul în care publicația TIME a considerat că are un impact remarcabil la nivel global. Prin includerea Xiaomi pe listă, TIME a menționat lansarea de succes a primului vehicul electric inteligent, seria Xiaomi SU7, în China continentală, în martie 2024. TIME apreciază demersurile de a integra persoanele, mașinile și casele într-un ecosistem super-inteligent, centrat pe oameni. Xiaomi a stabilit noi recorduri în industrie pentru volumul de comenzi și livrări confirmate pentru seria Xiaomi SU7 în prima lună de la debut. Ecosistemul său „Human x Car x Home” conectează dispozitive inteligente în moduri fără precedent și perfect fluide. Xiaomi se angajează să facă investiții durabile în tehnologiile de bază fundamentale și să investească continuu în tehnologii de care va beneficia omenirea. Compania investește peste 100 de miliarde de RMB în cercetare și dezvoltare în perioada de cinci ani cuprinsă între 2022 și 2026. Prin 15 până la 20 de ani de efort, Xiaomi își propune să devină unul dintre cei mai mari cinci producători auto din lume, precum și un lider în domeniul tehnologiilor de vârf. „Xiaomi este onorată să fie selectată pentru lista TIME100 Most Influential Companies din 2024”, a declarat un reprezentant Xiaomi. „Așteptăm cu nerăbdare să ne ridicăm la așteptările implicate de această mentiune și continuăm să dezvoltăm produse care le permit tuturor să se bucure de o viață mai bună, prin tehnologie inovatoare.” Pentru a realiza lista menționată, TIME a solicitat nominalizări din toate sectoarele și a chestionat rețeaua sa globală de parteneri și corespondenți, precum și experți externi. Apoi, editorii TIME au evaluat fiecare companie în funcție de factori cheie, inclusiv impactul, inovația, ambiția și succesul. Rezultatul este un grup divers de 100 de companii care ajută la trasarea unui drum esențial înainte.

