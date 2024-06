ENTERTAINMENT STIRI Telekom Romania Mobile revine ca partener de telecomunicații la UNTOLD Ionut Razvan Share







Cu o medie de peste 100.000 de spectatori pe seară în 2023, festivalul UNTOLD va stabili probabil noi recorduri la ediția din 2024, ce va avea loc în intervalul 8-11 august. Atmosfera incendiară și muzica de calitate sunt ingredientele perfecte pentru amintiri instagramabile și, de ce nu, live-uri pentru prieteni și cei dragi, cu condiția ca serviciul de internet mobil să poată susține traficul uriaș astfel generat. Telekom Romania Mobile redevine Partener Exclusiv de Telecomunicații pentru UNTOLD, asigurând internet mobil și voce pe parcursul evenimentului, așa cum a mai făcut-o cu ani în urmă. „După Neversea, ne revedem și ne reconectăm la UNTOLD pentru că am decis ca vara aceasta să fim alături de clienții noștri și de fanii muzicii de calitate, la cele mai importante festivaluri de muzică ale anului. Salutăm toți participanții și îi așteptăm cu drag în zonele Telekom din perimetrul UNTOLD”, a comentat Mircea Hațegan, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile. „Ne onorează revenirea Telekom Romania Mobile ca partener de telecomunicații la UNTOLD în 2024. Asigurarea telecomunicațiilor la un asemenea eveniment este un tur de forță, dar și o demonstrație de capacitate și versatilitate tehnologică”, a declarat Flavia Gherman, Head of Partnerships UNTOLD Universe. Fanii UNTOLD se vor putea conecta la rețeaua Telekom 5G și vor efectua apeluri vocale prin serviciul VoWiFi nou lansat, care permite utilizatorilor să efectueze și să primească apeluri vocale printr-o conexiune WiFi, indiferent de acoperirea rețelei mobile. Telekom va oferi de asemenea și acces la internet pentru festivalul UNTOLD, transmisii live și peste 100 de puncte de acces WiFi pentru personalul festivalului. De asemenea, în perioada festivalului, publicul are la dispoziție oferta Telekom Romania Mobile de portare în rețea, la prețul promoțional de 3 euro atât la abonament cât și la cartela preplătită. Telekom Mobile Romania vă așteaptă la UNTOLD cu multe surprize și mai ales, cu o conexiune de internet mobil suficientă pentru a transfera în mediul virtual atmosfera incendiară de la festival.

Tags: