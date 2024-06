STIRI evoMAG: vânzările din afara țării au urcat în 2023 la circa 10% din total, dublu față de anul anterior. Ionut Razvan Share







evoMAG a înregistrat în 2023 o dublare a vânzărilor în afara țării, ponderea acestui segment urcând la aproximativ 10% din vânzările totale aferente anului trecut. evoMAG estimează că ritmul de creștere se va menține și anul acesta, compania menționând că va direcționa o parte importantă din investiții către creșterea segmentului internațional, ca parte a strategiei de dezvoltare în afara țării. În prezent, evoMAG comercializează produse în Ungaria și Germania, atât prin marketplace, cât și pe alte canale de vânzări și vizează extinderea prezenței internaționale în următoarele luni. „Vom intra în a doua jumătate a anului și în Grecia și vom analiza și alte piețe internaționale pentru a le identifica pe cele cu cea mai mare cerere pentru produsele noastre. Am decis să vindem în Grecia, atât direct, cât și prin diverse canale, datorită convenienței logistice. Apropierea geografică și faptul că piața de comerț online este încă nedezvoltată oferă oportunități semnificative pentru expertiza noastră, iar analizele noastre arată că suntem competitivi pe această piață. Mai mult, avem în vedere ca, în următorii 1-2 ani să ne extindem și în Germania, Polonia și Franța prin diferite canale de vânzări”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG, menționând că extinderea internațională vizează și diversificarea portofoliului de produse disponibile, cât și noi parteneriate cu companii de logistică, pentru a asigura livrări rapide și sigure, dar și elaborarea de politici clare și favorabile de returnare și garanție pentru a câștiga încrederea consumatorilor internaționali. Cât privește numărul de produse disponibile la nivel internațional, obiectivul evoMAG de anul acesta vizează o creștere de peste 50%, la aproximativ 30.000 de produse. Creșterea va avea loc gradual, fiind adăugate în fiecare lună produse de interes, din cele mai căutate categorii. Numai anul acesta, evoMAG a introdus în oferta disponibilă la nivel internațional smartphone-uri și accesorii, laptopuri și tablete, ceasuri inteligente, brățări de fitness, dispozitive pentru case inteligente, electrocasnice mari și mici, mobilier și unelte și echipamente pentru grădină. Preferințele variază de la piață la piață, însă cele mai comercializate produse de evoMAG în afara țării sunt smartphone-urile, electrocasnicele mici și mari, produsele de îngrijire personală și televizoarele.

