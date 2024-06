STIRI TECH Kingston lansează memoriile FURY DDR5 Ionut Razvan Share







Kingston anunță lansarea celor mai noi memorii, FURY Renegade DDR5 în ediție limitată RGB. Cu design inspirat din cursele auto, acest kit conferă PC-ului aspectul și senzația de înaltă performanță de pe circuit. Memoria DDR5 Kingston FURY™ Renegade în ediție limitată RGB oferă viteze mari și o rezistență excepțională, simulând senzația de pe un circuit de curse. Indiferent dacă va fi folosită la jocuri, la streaming sau la editarea unor clipuri de înaltă definiție, noua memorie oferă vitezele necesare pentru a duce task-urile la bun sfârșit. Noile module cu radiator curbat imită caroseria unei mașini de curse, iar sistemul de iluminare cu 12 LED-uri dinamice poate oferi 18 efecte RGB personalizabile bazate pe FURY CTRL™1 și tehnologia brevetată Kingston FURY Infrared Sync Technology™. „Suntem încântați să le oferim clienților noștri încă o opțiune de memorie care îmbină perfect stilul și performanța”, a declarat Iwona Zalewska, business manager pentru DRAM la Kingston EMEA. „Memoria DDR5 Kingston FURY Renegade în ediție limitată RGB are un design nou frapant și valorifică cele mai recente tehnologii pentru a atinge o viteză de 8000MT/s și alimentând un potențial de overclocking extrem și reducând în același timp la minimum blocajele.” Memoria DDR5 Kingston FURY Renegade în ediție limitată RGB este disponibilă sub forma unui set de 2 unități de 48 GB, este certificată Intel® XMP 3.0 și este compatibilă cu majoritatea producătorilor de plăci de bază. Este testată 100% și susținută de o garanție pe viață și de fiabilitatea legendară Kingston. Caracteristici și specificații ale memoriei DDR5 Kingston FURY Renegade în ediție limitată RGB: Design inspirat din mașinile de curse: Noul radiator de căldură în roșu și negru, cu elemente în cascadă oferă aspectul aerodinamic și senzația unei mașini de curse gata să abordeze curbele celui mai dificil circuit.

A trecut testele, pentru ca tu să fii în pole position cu placa de bază pe care ai ales-o. Capacități: 2x24GB

2x24GB Viteză: 8000 MT/s

8000 MT/s Latență: CL36

CL36 Tensiune: 1,45 V

1,45 V Temperatura de funcționare: între 0°C și 85°C

între 0°C și 85°C Dimensiuni: 113,35 mm x 45,8 mm x 8,26 mm

