Telekom Romania Mobile este partener de telecomunicații la Neversea Ionut Razvan







Mai sunt doar câteva zile până la startul festivalului Neversea, cel mai mare festival de pe o plajă din Europa. Ajuns la a șasea ediție, vine cu un lineup impresionant, pe placul zecilor de mii de fani care se vor aduna între 4 și 7 iulie pe plaja Neversea Beach din Constanța. Anul acesta, Telekom Romania Mobile se alătură Neversea în calitate de Partener Exclusiv de Telecomunicații, asigurând internet mobil și voce pe parcursul evenimentului. „Mă bucur că prin acest parteneriat cu Neversea avem ocazia să punem la dispoziția românilor o rețea de telecomunicații de înaltă calitate și apreciată la nivelul industriei. Astfel, toți clienții noștri, fie utilizatori ai cartelei Nelimitat, fie abonați persoane fizice sau juridice, se vor bucura de fiabilitatea rețelei Telekom Romania Mobile”, a comentat Mircea Hațegan, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile. „Suntem încântați să putem anunța că Telekom Romania Mobile ne este partener de telecomunicații și că le putem oferi fanilor festivalului conexiunea la internet mobil de care au nevoie pentru a distribui toate momentele de neuitat de la Neversea. Probabil vom bate noi recorduri în materie de trafic de internet pe metru pătrat”, a completat Flavia Gherman, Head of Partnerships UNTOLD Universe. Fanii Neversea se vor putea conecta la rețeaua Telekom 5G și vor efectua apeluri vocale prin serviciul VoWiFi nou lansat, care permite utilizatorilor să efectueze și să primească apeluri vocale printr-o conexiune WiFi, indiferent de acoperirea rețelei mobile. Telekom va oferi de asemenea și acces la internet pentru festivalul Neversea, transmisii live și peste 100 de puncte de acces WiFi pentru personalul festivalului. Pentru cei ce nu sunt clienți Telekom Romania Mobile, există pe plaja Neversea Beach, în perioada festivalului, oferta de portare în rețea, la prețul promoțional de 3 euro atât la abonament cât și la cartela preplătită. Telekom Mobile Romania vă așteaptă la Neversea cu multe surprize și mai ales, cu o conexiune de internet mobil, cât să faceți live și insta seară de seară, fără oprire, nelimitat.

