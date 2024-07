FEATURED SMARTPHONES STIRI Infinix lansează modelul Note 40 Pro+ Ionut Razvan Share







Infinix, un brand de tehnologie creat pentru consumatorii tineri, lansează noul model Note 40 Pro+, un dispozitiv care redefinește așteptările în materie de performanță și design în segmentul mid-range. Note 40 Pro+ oferă utilizatorilor o experiență de neegalat, combinând tehnologii de ultimă generație cu un design elegant și sofisticat. Design și ecran Infinix Note 40 Pro+ se remarcă prin designul său elegant și finisajele premium într-un segment mid-range. Cu variante în trei culori – Obsidian Black, Vintage Green și Racing Grey –, Note 40 Pro+ iese în evidență prin aspectul său modern, iar dimensiunile de 164.28 x 74.5 x 8.09 mm și greutatea de doar 196 grame, îl fac facil de utilizat. Ecranul de 6.78 inci utilizează un panou LTPS Flexible AMOLED cu rezoluție FHD+ 1080 x 2436 pixeli, care asigură o experiență vizuală imersivă, o rată de refresh de 120Hz și un input touch de 240Hz. Ecranul poate atinge o luminozitate maximă de 1300nits, asigurând vizibilitate excelentă chiar și în lumina directă a soarelui. Performanțe de top Infinix Note 40 Pro+ dispune de o platformă MediaTek Dimensity 7020 cu procesor octa core format din din 2×2.2 GHz Cortex-A78 și 6×2.0 GHz Cortex-A55, oferind performanță și eficiență energetică. De asemenea, memoria RAM de 12GB tip LPDDR4X asigură un multitasking eficient și rapid, iar stocarea de 256GB asigură un spațiu generos pentru aplicații și fișiere multimedia. În plus, sistemul de operare Android cu interfață XOX, aduce numeroase funcții personalizabile. Autonomie și conectivitate Bateria de 4600mAh asigură o durată de viață suficientă pentru o zi întreagă de utilizare intensivă, iar tehnologia de încărcare rapidă de 100W permite reîncărcarea rapidă a dispozitivului. De asemenea, Note 40 Pro+ suportă încărcare wireless de 20W, oferind o alternativă convenabilă pentru utilizatorii moderni. În ceea ce privește conectivitatea, Infinix Note 40 Pro+ este compatibil cu rețelele 5G, 4G, 3G și 2G, asigurând viteze rapide de internet și o acoperire extinsă. Dispozitivul vine cu două sloturi pentru cartele SIM, suportă Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth, NFC și GPS, făcându-l ideal pentru utilizatorii care necesită multiple opțiuni de conectivitate. Caracteristici avansate Infinix Note 40 Pro+ este dotat cu o gamă completă de senzori, inclusiv senzor de amprentă, giroscop, senzor de lumină, senzor de proximitate, e-compass și un senzor SAR. De asemenea, dispune de un motor X-axis pentru feedback haptic precis și un senzor infraroșu pentru controlul dispozitivelor casnice, cum ar fi un televizor sau un aer condiționat. Camera foto și sunet Infinix Note 40 Pro+ utilizează un sistem de camere avansat. Camera principală, de 108MP cu stabilizare optică a imaginii (OIS), este acompaniată de două camere secundare de 2MP pentru efecte de profunzime și macro. Pentru selfie-uri, dispozitivul este echipat cu o cameră frontală de 32MP. Utilizatorii pot înregistra videoclipuri la calitate 2K 30FPS, 1080p 60FPS și 720p 30FPS, iar diversele moduri de fotografiere, precum Super Night, Portret, Slow Motion și Panorama, oferă flexibilitate și creativitate în capturarea momentelor importante. Pentru iubitorii de muzică, Infinix Note 40 Pro+ oferă o experiență audio premium dispunând de un sistem audio JBL, suportând DTS și Hi-RES. Dispozitivul este compatibil cu o varietate de formate de redare video și audio, inclusiv MP4, 3GP, 3G2, WEBM, MOV, MKV pentru video și MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC pentru audio. Preț și disponibilitate Infinix Note 40 Pro+ avea un preț de 1999 RON cu un voucher de 300 RON, oferta fiind valabilă în perioada 30 iulie – 6 august 2024. Telefonul poate fi găsit în oferta Emag, Cel, evomag, PC Garage. Privind înainte Realizările remarcabile ale Infinix în 2024 reflectă angajamentul său de a oferi produse inovatoare și accesibile, de a valorifica o abordare de marketing cu multiple fațete și de a impulsiona progresele tehnologice. Strategiile de marketing diversificate și orientate către tineri au contribuit la performanța și reputația sa globală excelentă. Privind înainte, Infinix își propune să ofere utilizatorilor produse și servicii de calitate superioară, stabilind noi repere și depunând eforturi pentru succes cât mai mare în perioada următoare.

