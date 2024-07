AI. NEWS COMPUTING STIRI Binance Research prezintă Pulsul Pieței pentru Trimestrul 2: Aprobări pentru ETF Ethereum, depuneri pentru ETF Solana în SUA și o scadere a capitalizării cu 14% Ionut Razvan Share







Binance Research prezintă Market Pulse, un raport ce include o compilație de grafice cheie și perspective ce oferă o imagine de ansamblu asupra stării criptomonedelor. În trimestrul al doilea din 2024, printre evoluțiile pozitive s-au numărat aprobările ETF-urilor Ethereum și primele depuneri pentru ETF-uri Solana în SUA. Cu toate acestea, capitalizarea totală a pieței cripto a scăzut cu 14,0% din cauza îngrijorărilor legate de rambursările Mt. Gox și vânzările de Bitcoin ale Guvernului German. Layer 1 și 2: Solana și-a menținut performanța puternică cu peste 1,1 miliarde de tranzacții în perioada aprile – iunie 2024, cea mai mare valoare dintre toate rețelele Layer 1 („L1”). Valoarea totală blocată („TVL”) la nivelul Layer 2 („L2”) a înregistrat creșteri semnificative. Arbitrum a atins un nivel record absolut în ceea ce privește adresele active zilnice. DeFi: Valoarea totală blocată („TVL”) în DeFi a scăzut cu 5,4% față de trimestrul anterior, la 152,0 miliarde USD, în mare parte din cauza comprimării pieței generale. Cu toate acestea, volumele de tranzacționare DEX au rămas ridicate, cu o creștere de 5,5% a volumelor medii lunare spot, față de trimestrul anterior. NFT-uri: NFT-urile au înregistrat un declin substanțial, marcat de o scădere de 43,9% a volumului total al vânzărilor, alături de scăderi ale numărului de tranzacții și de cumpărători unici. Gaming: Peisajul jocurilor a cunoscut o dezvoltare continuă la nivel general, cu BNB Chain, Ethereum și Polygon dominând peste 68,5% din piață, ca număr de jocuri. Raportul integral este poate fi descărcat de aici.

