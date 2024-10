Infinix lansează seria ZERO 40 cu capabilități video 4K ProStable pentru toate camerele

Infinix a prezentat cele mai noi modele din seria sa emblematică ZERO 40 – ZERO 40 5G și versiunea 4G. Aceste modele sunt singurele smartphone-uri din clasa lor echipate cu o cameră Ultra-Wide de 50MP, capabilă să înregistreze video până la 4K atât pe camera frontală, cât și pe cea din spate. De asemenea, aceste modele sunt primele care oferă conectivitate cu camerele GoPro, prin intermediul programului Works with GoPro. Combinând performanțele superioare ale camerei cu un design modern, noile smartphone-uri Infinix ZERO se poziționează ca alegere de top pentru un stil de viață modern inspirat de vlogging.

„Dezvoltarea camerei și a funcțiilor perfecte pentru vlogging este una dintre tendințele majore în dezvoltarea smartphone-urilor de astăzi. Având în vedere acest lucru, am creat un smartphone emblematic prevăzut cu înregistrare video frontală și spate 4K 60FPS ProStable. Scopul nostru este de a duce înregistrarea video pe smartphone la o calitate de nivel profesional, permițând tuturor să devină cineastul propriei vieți”, a declarat Weiqi Nie, director de produs la Infinix.

Seria Infinix ZERO 40 redefinește standardele în tehnologie, fiind echipată cu camere ultra-wide de 50MP atât pe față, cât și pe spate, și o cameră principală de 108MP cu stabilizare optică (OIS), susținută de capabilitățile video avansate ProStable. În premieră, Infinix colaborează cu GoPro prin programul Works with GoPro, deschizând noi orizonturi pentru pasionații de aventură.

Seria ZERO 40 impresionează și prin opțiunile sale de culori vibrante, fiecare model având o nuanță distinctă. În colaborare cu WGSN, liderul global în prognoza tendințelor, au fost dezvoltate trei culori în vogă: Violet Garden, Blossom Glow și Misty Aqua.

Cu un ecran AMOLED curbat 3D și un procesor de top în segmentul său, seria ZERO 40 oferă până la 24 GB de RAM, suport pentru încărcare rapidă de 45W Super Charge și rulează Android 16, beneficiind de 3 ani de actualizări de securitate.

Pe partea de inteligență artificială, dispozitivul integrează instrumente avansate pentru editare foto și video, un asistent vocal și multe alte funcții inovatoare.

Capabilități video ProStable pentru vloggeri

Seria Infinix ZERO 40 ridică experiența de vlogging la un nou nivel prin performanțe superioare ale camerei, suport extins pentru IA și conectivitate cu GoPro, permițând utilizatorilor să filmeze, editeze și partajeze conținutul fără efort. Modelul ZERO 40 5G se remarcă prin camera frontală impresionantă de 50MP, capabilă să filmeze în Ultra-HD 4K la 60FPS. Camera principală de pe spate oferă claritate 4K, alături de un senzor de 108MP cu stabilizare optică (OIS) pentru captarea detaliilor fine. De asemenea, dispune de un obiectiv ultra-wide de 120°, cu senzor de 50MP, marcând pentru prima dată utilizarea de către Infinix a unui obiectiv ultra-wide de 50MP. Datorită capabilităților video ProStable, se asigură o captare stabilă a imaginilor, atât pentru fotografii, cât și pentru videoclipuri. Indiferent dacă este vorba de selfie-uri sau înregistrări video, sistemul PDAF (Phase Detection AutoFocus) garantează conținut clar și de înaltă calitate de fiecare dată. În timpul filmării, trei microfoane ale modelului ZERO 40 5G capturează sunetul direcțional cu precizie și reduc eficient zgomotul, oferind o experiență sonoră stereo captivantă.

Modul Vlog face crearea de video simplă și plăcută. Utilizatorii pot crea instantaneu un vlog prin simpla apăsare a unui buton și urmărirea instrucțiunilor. Atunci când lucrează cu mai multe materiale, aceștia pot alege din șabloanele din album, iar seria ZERO 40 va detecta automat cele mai bune momente, creând un vlog excepțional cu o singură atingere. Funcția de partajare cu un singur clic permite utilizatorilor să posteze rapid vlogurile finalizate pe platformele sociale, asigurând o partajare cât mai ușoară a experiențelor de viață.

În plus, integrarea telefonului cu GoPro asigură o operare simplă și o conectivitate fluidă cu dispozitivele GoPro. Seria Infinix ZERO 40 oferă un mod GoPro care permite utilizatorilor să regleze direct parametrii dispozitivului GoPro. Telefonul poate servi drept monitor, permițând observarea și ajustarea în timp real a materialului filmat cu GoPro.

Seria Infinix ZERO 40 excelează și în fotografia creativă, oferind moduri presetate pentru expuneri lungi care încurajează realizarea unor cadre artistice. Noua soluție RAW HDR a seriei, susținută de IA, îmbunătățește culorile și păstrează detaliile chiar și în condiții de iluminare din spate. Funcția Zoom Flashlight permite ajustarea intensității blițului pentru a obține detalii precise în condiții de lumină scăzută. Modul Super Night capturează scene nocturne vii, restaurând atât lumina, cât și umbrele. În plus, modelul ZERO 40 5G dispune de funcții de portret cu bokeh și spot, care evidențiază subiectul în timp ce estompează delicat fundalul, creând un efect cinematografic.

Design modern pentru generația tânără

Ca vârf de gamă al brandului Infinix, seria ZERO 40 este concepută pentru a conduce tendințele de stil. În parteneriat cu WGSN, autoritatea globală în prognoza tendințelor, Infinix a creat trei culori inovatoare pentru 2025: Violet Garden, Blossom Glow și Misty Aqua. Violet Garden, vedeta modelului ZERO 40 5G, se remarcă printr-un finisaj mat catifelat, în timp ce Blossom Glow și Misty Aqua impresionează cu o textură Rock Sand.

Designul panoului din spate al seriei ZERO 40 urmează tema „Storyline”. Utilizând un limbaj de design bazat pe linii separate, acest model creează expresii texturale distincte în cadrul aceleași nuanțe, oferind un efect vizual stratificat. Această estetică simbolizează bogăția vieții și a emoțiilor captate de seria ZERO. Designul camerei din spate este evidențiat de un inel circular poziționat central și de o estetică simetrică, care oferă un aspect echilibrat și premium. Acest efect este amplificat de Curved Cloud Step Ring, ce adaugă un aspect continuu și sofisticat.

Filozofia de design orientată spre tendințe se extinde și la corpul ușor al dispozitivului și la detaliile curburilor. Modelul ZERO 40 5G cântărește doar 195g, iar versiunea 4G este și mai ușoară, la 180g. ZERO 40 5G are o grosime de doar 7,9mm, iar versiunea 4G măsoară 7,7mm. Ecranul lor Ultra Slim 3D Curved, cu o curbură de 55° optimizată, asigură o prindere confortabilă și o experiență tactilă perfectă, oferind totodată o imersiune sporită datorită curburii subtile a ecranului.

Performanță îmbunătățită pentru un stil de viață dinamic

Display-ul de 6,78 inch al modelului de vârf ZERO 40 5G impresionează cu o rată de refresh de 144Hz, oferind o experiență de vizualizare captivantă pentru orice tip de conținut. Modelul ZERO 40 dispune de o rată de refresh de 120Hz. Cu o rată de răspuns tactil instantanee de 1500Hz, seria ZERO 40 oferă un control precis și feedback imediat, îmbunătățind performanțele în gaming. Ecranul AMOLED pe 10 biți acoperă 100% din gama de culori DCI-P3 și este calibrat pentru o acuratețe excepțională a culorilor. Cu o luminozitate maximă de 1300 niți, un raport de contrast de 10.000.000:1 și un mod de luminozitate înaltă, ecranul asigură claritate excelentă chiar și în lumina directă a soarelui. În plus, include un mod de protecție a ochilor (certificat TUV Rheinland) pentru a reduce oboseala vizuală în cazul utilizării prelungite. Ecranul este protejat de Corning® Gorilla® Glass, garantând durabilitate și rezistență la zgârieturi.

Seria ZERO 40 este echipată cu chipseturi avansate pentru o experiență fluidă. Modelul ZERO 40 5G este dotat cu procesorul D8200 Ultimate 5G, suportând până la 512GB de stocare și 24GB de RAM. Versiunea ZERO 40 4G include cel mai recent procesor G100, oferind până la 512GB de stocare și 16GB de RAM. Bateria de 5000mAh, cu încărcare rapidă de 45W, atinge 60% în doar 25 de minute, iar ZERO 40 5G suportă și încărcare rapidă wireless de 20W. Tehnologia Extreme-Temp de la Infinix permite încărcarea la 2,5W chiar și la temperaturi de până la -20°C, făcând seria ZERO 40 ideală pentru medii de iarnă.

Seria ZERO 40 include și îmbunătățiri pentru gaming și divertisment, precum și o navigație mai precisă. Super WiFi oferă conectivitate stabilă în timpul jocurilor, apelurilor video sau întâlnirilor online. Cu o mai bună penetrare a pereților și anti-interferențe, te bucuri de o experiență de rețea mai rapidă și stabilă. Funcționalitatea îmbunătățită pentru poziționare și navigare transformă călătoriile într-o experiență mai precisă și confortabilă.

Un stil de viață inteligent începe cu ZERO 40

Fiind unul dintre primele smartphone-uri care integrează Google Gemini, seria ZERO 40 introduce un asistent IA care oferă funcții puternice, precum scrierea de scenarii, traducerea, căutarea și sumarizarea. Capacitățile IA ale seriei ZERO 40 îmbunătățesc funcționalitatea și experiența utilizatorului în viața de zi cu zi. Fundalurile generate de IA adaugă o notă de personalizare, iar reducerea zgomotului audio asigură apeluri clare. JBL Joint Tuning optimizează sunetul pentru o experiență audio imersivă. Funcția AOD (Always On Display) afișează în mod convenabil ora, vremea și alte informații esențiale atunci când telefonul este la încărcat, fără a necesita interacțiuni directe. În plus, telecomanda IR permite gestionarea ușoară a electrocasnicelor inteligente prin aplicația Welife, iar portofelul NFC stochează în siguranță toate cardurile, eliminând nevoia de a le purta fizic.

Seria ZERO 40 va putea rula Android 16, permițând utilizatorilor să beneficieze de cele mai recente funcții și îmbunătățiri ale interfeței aduse de cea mai nouă versiune Android, păstrând telefonul actualizat pe termen lung. Seria ZERO 40 oferă până la 3 ani de actualizări de securitate, asigurând protecția datelor utilizatorilor.

Disponibilitate

Infinix ZERO 40 va fi disponibil prin partenerii locali, începând cu data de 28 octombrie 2024.