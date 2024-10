ENTERTAINMENT STIRI Panasonic prezintă LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 Ionut Razvan Share







Cel mai mic și mai ușor* obiectiv zoom din lume Proiectat pentru a fi compact și portabil, cu dimensiuni de φ67,9 x 40,9 mm** și o greutate redusă de 155 g

Un partener perfect pentru camera compactă full frame LUMIX S9

Design robust și fiabil rezistent la praf, stropi și îngheț, cu acoperire cu fluorină Distanța focală unică de 18-40mm Unghiul ultra larg de 18 mm permite capturarea peisajelor ample, în timp ce unghiul standard de 40 mm este perfect pentru fotografii cu o perspectivă naturală

interval 18-120mm cu funcția Hybrid Zoom de pe LUMIX S9 Ideal atât pentru filmare, cât și pentru fotografie Performanță excelentă atât în fotografie, cât și la înregistrare video, surprinzând subiectul la rezoluție înaltă cu un bokeh frumos

Suprimă eficient „focus breathing”, în care unghiul de vizualizare se modifică din cauza mișcărilor în poziția de focalizare Panasonic anunță și noi actualizări ale firmware-ului pentru camerele sale din seriile LUMIX S și G: S9, S5II, S5IIX, G9II Panasonic anunță o serie de noi actualizări de firmware pentru camerele sale full frame mirrorless LUMIX S9, S5II, S5IIX și Micro Four Thirds mirrorless G9II care îmbunătățesc experiența de utilizare și sporesc funcționalitatea. În conformitate cu angajamentul continuu al LUMIX de a sprijini creatorii, cele mai recente actualizări de firmware vor putea fi descărcate gratuit de pe site-ul LUMIX Global Customer Support din 9 octombrie 2024. Firmware pentru LUMIX S9 Versiunea 1.1 A fost adăugată în meniu o nouă opțiune de înregistrare fără limitare a timpului 1

A fost adăugată o funcție de afișare pentru încadrări multiple, care permite acum afișarea simultană a până la trei chenare pentru încadrare. Acest lucru adaugă o flexibilitate suplimentară pentru creatorii de conținut care realizează cadre pentru diferite raporturi de încadrare sau planifică filmări cu compoziții multiple, sporind și mai mult confortul de neegalat al filmării în modul Open Gate.

Sistemul hibrid de focalizare automată cu detecție de fază extrem de precis a fost îmbunătățit în continuare prin detectarea avansată a subiectului. O nouă opțiune este acum disponibilă pentru a selecta detectarea avioanelor și trenurilor, precum și a părților specifice ale automobilelor și motocicletelor.

Compatibilitatea cu aplicația pentru smartphone LUMIX Lab a fost extinsă pentru a include fotografierea de la distanță, controlul de la distanță al obturatorului și posibilitatea de a transfera imagini selectate pe cameră.

Stabilitatea operațională a fost îmbunătățită. Firmware pentru LUMIX S5II Versiunea 3.1 și Firmware pentru LUMIX S5IIX Versiunea 2.1 LEICA Monochrome este acum disponibil ca mod Photo Style, oferind o opțiune de fotografiere monocromă intensă și dinamică.

Compatibilitatea cu aplicația pentru smartphone LUMIX Lab este acum posibilă.

Cel mai recent adaptor pentru microfon XLR Panasonic, DMW-XLR2, este acum compatibil 2 .

. Opțiunea de frecvență Wi-Fi de 5GHz este acum disponibilă și a fost adăugată la opțiunea deja existentă de 2,4GHz 3 .

. Real Time LUT poate fi acum atribuit butonului Fn, permițând creatorilor să se bucure cu ușurință de o gamă de profiluri de culoare populare, clasice sau personalizate direct în cameră.

Stabilitatea operațională a fost îmbunătățită. Firmware pentru LUMIX G9II versiunea 2.2 Compatibilitatea cu aplicația pentru smartphone LUMIX Lab este acum posibilă.

Cel mai recent adaptor pentru microfon XLR Panasonic, DMW-XLR2, este acum compatibil 2 .

. Opțiunea de frecvență Wi-Fi de 5GHz este acum disponibilă și a fost adăugată la opțiunea existentă de 2,4GHz 3 .

. Real Time LUT poate fi acum atribuit butonului Fn, permițând creatorilor să se bucure cu ușurință de o gamă de profiluri de culoare populare, clasice sau personalizate direct în cameră.

