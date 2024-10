ENTERTAINMENT STIRI TECH Panasonic a lansat LUMIX S5D Ionut Razvan Share







Panasonic a lansat LUMIX S5D, o nouă cameră hibridă full-frame mirrorless care atinge performanțe excelente atât în video cât și în fotografie, oferind și o flexibilitate excepțională pentru videografi și fotografi. Bazat pe designul compact al modelului LUMIX S5, versiunea reînnoită S5D este compatibilă cu DJI LiDAR AF. Atunci când S5D este asociat cu modulul DJI LiDAR Range Finder și cu gimbalul DJI RS 3 Pro, informațiile de măsurare a distanței sunt transmise camerei prin USB, iar camera acționează focalizarea, astfel încât nu este necesar un motor de focalizare, permițând o manevrare mai ușoară cu o dimensiune mai compactă și o mai mare libertate de fotografiere. În plus, nu este nevoie de ajustări pentru calibrarea lentilelor, ceea ce economisește timp de configurare. Datorită vitezei ridicate a celor 43.200 de puncte de măsurare LiDAR pe o distanță de 14 metri, se realizează o focalizare automată extrem de rapidă, care este eficientă și la fotografierea în condiții de luminozitate scăzută. În plus, LUMIX S5D conține toate caracteristicile apreciate în LUMIX S5, inclusiv un senzor CMOS full-frame de 35 mm de 24,2 megapixeli care oferă o gamă dinamică largă și performanțe de sensibilitate ridicată, și realizează videoclipuri clare chiar și la ISO 51200, cu tehnologia Dual Native ISO. S5D va fi disponibil de la sfârșitul lunii octombrie la prețul pret recomandat de 7.999 lei pentru kitul care include obiectivul LUMIX S Series 18-40mm F4.5-6.3, sau de 10.499 lei pentru kitul care include obiectivul 20-200mm F4-7.1. Performanță excepțională de înregistrare video pentru realizarea de filme la calitate cinematografică LUMIX S5D oferă performanțe video superbe și este capabilă de înregistrare internă 4K 60p/50p 4:2:0 10 biți și 4K 30p/25p 4:2:2 10 biți până la 30 de minute. De asemenea, permite o ieșire HDMI 4K 60p/50p 4:2:2 10 biți. Pentru înregistrarea internă 4K 30p/25p 4:2:0 pe 8 biți, nu există limită de timp. În plus față de înregistrarea video C4K, LUMIX S5D este în măsură să transmită date video RAW către ATOMOS NINJA V prin HDMI la o rezoluție de 5.9K (5888×3312) 29.97p/25p, 4.1K (4128×2176) 59.94p/50p și Anamorphic 3.5K (3536×2656)/50p. De asemenea, sunt disponibile o varietate de funcții de asistență pentru înregistrarea video, cum ar fi afișarea Vector Scope, Master Pedestal Adjustment și SS/Gain Operation (SEC/ISO, ANGLE/ISO, SEC/dB). LUMIX S5D oferă o gamă dinamică de peste 14 stopuri, practic la fel ca cea a camerelor de cinema Panasonic, pentru a reproduce cu precizie totul, de la zonele întunecate la cele foarte luminoase. Abilitatea de a capta culori și tonuri ale pielii precise este o necesitate pentru orice regizor. LUMIX S5D încorporează renumita știință a culorilor din gama de camere cinematografice Panasonic VariCam, precum și V-Log / V-Gamut. Cu modurile Slow & Quick, sunt disponibile clipuri video impresionante cu mișcare lentă și rapidă în 4K (1-60 fps, 30x rapid până la 2,5x lent) sau în FHD (1-180 fps, 60x rapid până la 7,5x lent). Calitate ridicată a imaginii chiar și în situații de iluminare slabă, cu Dual I.S. pentru a elimina apariția unor imagini neclare LUMIX S5D oferă o gamă dinamică largă și reproduce imagini clare la o calitate excepțională. Zgomotul este minimizat chiar și atunci când fotografiați la sensibilitatea maximă ISO 51200, ceea ce o face o cameră foto ideală pentru utilizarea în situații de iluminare slabă. LUMIX S5D dispune de sensibilitate Dual Native ISO, o tehnologie care a fost introdusă pentru prima dată în gama de camere profesionale de cinema Panasonic VariCam. În mod normal, zgomotul crește pe măsură ce sensibilitatea crește în cazul unui senzor de imagine cu o singură valoare ISO nativă. În schimb, senzorul de imagine cu Dual Native ISO din S5D minimizează generarea de zgomot prin alegerea unui circuit optim de utilizat în funcție de sensibilitate înainte de amplificarea semnalului. Ca urmare, acesta permite o înregistrare cu o sensibilitate ridicată maximă de 51200 ISO. Dual Native ISO oferă creatorilor de film o varietate mai mare de opțiuni artistice, precum și posibilitatea de a utiliza mai puțină lumină pe platou, economisind timp. Valorile Dual Native ISO ale modelului LUMIX S5D sunt 640 și 4000. LUMIX S5D integrează Body I.S. (Stabilizator de imagine în cameră) pentru o corecție puternică a mișcării nedorite a mâinilor. Panasonic a dezvoltat un algoritm care calculează cu precizie informațiile privind tremurul dobândite nu numai de la senzorul giroscopic, ci și de la senzorul de imagine și senzorul accelerometru. Acest lucru permite detectarea și compensarea mai precisă a tremurului, făcând posibilă utilizarea unei viteze a obturatorului mai mici cu 5 stopuri. Combinând sistemul Body I.S. ( pe 5 axe) din aparat și sistemul O.I.S. (stabilizator optic de imagine, pe 2 axe) din obiectivele din seria LUMIX S, sistemul Dual I.S.2 pe 5 axe compensează mișcările nedorite, permițând utilizarea unei viteze a obturatorului cu 6,5 trepte mai mică. Este extrem de util în fotografiile cu teleobiectiv și în situații nefavorabile, cum ar fi în condiții de luminozitate scăzută sau fotografierea cu o singură mână. Dual I.S.2 cu 5 axe funcționează atât pentru fotografiere, cât și pentru filmare, inclusiv 4K. Body I.S. compensează mișcarea camerei chiar și atunci când sunt utilizate alte obiective L-Mount fără O.I.S. Fiabil și flexibil pentru libertate creativă optimă Camera compactă LUMIX S5D se remarcă prin mobilitate remarcabilă, atingând în același timp performanțe excepționale. Pentru a rezista utilizării intense pe teren, LUMIX S5D este construită dintr-un corp complet turnat sub presiune din aliaj de magneziu și este rezistentă la stropi/praf . Cu o dispunere optimă a componentelor de dispersie a căldurii, căldura este transferată eficient în exterior, ceea ce permite înregistrarea video stabilă și continuă pentru perioade lungi. LUMIX S5D are un vizor LVF (Live View Finder) mare cu un raport de mărire ridicat de aprox. 0,74x, precum și un afișaj OLED (Organic Light-Emitting Diode) de mare precizie și viteză, care are o rezoluție ridicată de 2.360K-dot. Adoptarea OLED pentru LVF permite obținerea unui răspuns de mare viteză, cu un decalaj minim de timp mai mic de 0,005 secunde. Cu o distanță de vizualizare (eyepoint) de aproximativ 20 mm, acesta oferă vizibilitate ridicată și confort pentru utilizatorii care poartă ochelari. Un ecran LCD cu unghi liber de 3,0 inchi cu aspect 3:2 și rezoluție mare de 1.840K-dot oferă control tactil. Compoziția în timpul înregistrării în diferite rapoarte de aspect populare, cum ar fi 16:9, 4:3, 1:1, 4:5, 5:4 și 9:16 poate fi verificată cu funcția Frame Marker. Un indicator de cadru REC identifică dacă camera înregistrează sau nu. LUMIX S5D are un slot dublu pentru carduri de memorie SD – un slot este conform cu UHS-I, iar celălalt cu UHS-II (Video Class 90) de mare viteză și capacitate ridicată. Acumulatorul camerei poate fi reîncărcat fie de la rețea, fie prin USB, în funcție de confortul utilizatorului.

