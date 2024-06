ENTERTAINMENT STIRI Panasonic lansează noua cameră mirrorless LUMIX GH7 Micro Four-Thirds Ionut Razvan Share







LUMIX GH7 oferă performanțe video remarcabile, o gamă dinamică largă cu un senzor CMOS BSI de 25,2 MP BSI nou dezvoltat și performanțe AF îmbunătățite cu PDAF (Phase Detection Auto-Focus). Pentru a sprijini un flux de lucru eficient, necesar în mediile de producție profesionale, modelul GH7 beneficiază acum de posibilitatea de înregistrare internă Apple ProRes RAW*1 și, de asemenea, este prima cameră mirrorless care oferă posibilitatea de înregistrare audio pe 32 de biți *2, eliminând necesitatea de a regla nivelurile de înregistrare a sunetului în timpul filmării. Odată cu creșterea rapidă a cererii de conținut video din ultimii ani, numărul echipelor de creatori video este în creștere. De asemenea, creatorii de conținut solicită îmbunătățiri suplimentare ale calității camerelor foto mirrorless în ceea ce privește performanțele video și portabilitatea. De la lansarea sa în 2009, seria noastră LUMIX GH și-a dezvoltat o reputație solidă în rândul creatorilor și al echipelor de producție video, fiind un model renumit pentru performanța de filmare, caracteristicile inovatoare și fiabilitatea sa. LUMIX GH7 este o cameră foto mirrorless de ultimă generație care răspunde nevoilor creatorilor, indiferent de domeniul lor de creație. Performanță ridicată, răspuns rapid și mobilitate excelentă Senzor CMOS BSI de 25,2 MP cu rezoluție ridicată și răspuns rapid, împreună cu o creștere a gamei dinamice de peste 13 stopuri* 3 cu o nuanțare bogată

cu o nuanțare bogată Adoptarea PDAF pentru performanțe AF de mare viteză și precizie ridicată și sistem de recunoaștere de noi obiecte (de exemplu avioane și trenuri)

Tehnologie îmbunătățită de stabilizare a imaginii, inclusiv corecția distorsiunii de perspectivă pentru înregistrări video și modul High în Active I.S. pentru a permite o compensare puternică atunci când fotografiați în mișcare Calitate video îmbunătățită și fluxuri de lucru optimizate, de la filmare la post-producție Înregistrare internă de 5,7K 30p ProRes 422 HQ și ProRes RAW HQ* 1 .

. Prima înregistrare audio pe 32 de biți din lume*2, care elimină necesitatea de a regla nivelurile de înregistrare audio în timpul filmării atunci când se utilizează noul adaptor pentru microfon XLR, DMW-XLR2 (vândut separat). Permite utilizatorilor să încarce fișiere LUT originale și să aplice noi profile de culoare direct pe videoclipuri și fotografii cu REAL TIME LUT. Permite înregistrarea proxy pentru eficientizarea fluxului de lucru și acceptă integrarea nativă Camera to Cloud cu Adobe’s Frame.io, permițând încărcarea automată a imaginilor și videoclipurilor, salvarea, partajarea și lucrul în comun prin intermediul cloud-ului.

Înregistrare Open Gate pentru a permite o încadrare flexibilă pentru orice platformă de social media sau pentru nevoile clienților. De încredere în domeniul producției video Înregistrare video nelimitată, posibilă datorită procesării eficiente a căldurii și integrării unui ventilator de răcire* 4 .

. Monitor cu unghi de înclinare liber, care nu interferează cu cablurile HDMI sau USB atunci când este manevrat

Capabilă să reziste în medii dificile, cu rezistență la praf, rezistență la stropi*5 și rezistență la îngheț până la -10 grade Celsius/14 grade Fahrenheit.

