Panasonic anunță două noi camere foto mirrorless Full-Frame: LUMIX S1II și LUMIX S1IIE

Panasonic a extins sera LUMIX S cu două noi modele: LUMIX S1II și S1IIE, concepute pentru a oferi capabilități foto și video excepționale, caracterizate prin calitatea de excepție a imaginii, reprezentarea dinamică a culorilor și progrese semnificative în tehnologia video. LUMIX S1II este meticulos creat pentru fotografii și videografii profesioniști. Acesta dispune de un senzor de imagine CMOS full-frame de 24,1 MP, parțial suprapus, nou dezvoltat și este alimentat de un procesor Venus Engine de generație avansată. Această sinergie permite viteze de citire și procesare mai rapide, facilitând înregistrarea cu o rată ridicată a cadrelor în formate precum 4K120p și 5.8K 60p. (*2) În plus, excelează în ceea ce privește gama dinamică cu modul Dynamic Range Boost, obținând până la 15 stopuri (*3) în V-Log la rate ale cadrelor sub 30p. În ceea ce privește fotografia, fotografierea continuă de mare viteză de până la 70 de cadre pe secundă (*4) cu fotografiere în pre-rafală SH / SH de până la 1,5 secunde asigură capturarea momentelor efemere. Sporind eficiența fluxului de lucru, LUMIX S1II îmbunătățește versatilitatea și eficientizează producția de conținut. Foarte apreciata funcție Open Gate permite acum formate dincolo de 6K30p, permițând 5.1K60p, extinzând astfel posibilitățile creative pentru utilizatori. O actualizare viitoare a firmware-ului promite adăugarea cadrelor de marcare multiple pentru a spori și mai mult flexibilitatea creativă. LUMIX S1IIE, formând o altă parte a celei de-a doua generații a seriei S1, păstrează designul celebru și excelența ergonomică a modelelor S1II și S1RII, oferind potențial pentru explorarea creativă. Este echipat cu un senzor de 24,2 MP inspirat de caracteristicile modelului LUMIX S5II, asigurând astfel o calitate excepțională a imaginii, adaptată pentru diverse condiții de fotografiere. Acesta include caracteristici deosebite preluate de la S1II, poziționându-se ca un instrument complet pentru proiecte creative. În special, LUMIX S1IIE introduce un nou format video Cinemascope (2.4:1) disponibil în diferite rate de cadre, inclusiv 60p fără decupare. Panasonic anticipează că LUMIX S1IIE va fi alegerea preferată pentru cei care caută îmbunătățiri în materie de design ergonomic și inginerie rafinată. Prin introducerea modelului LUMIX S1II, care se adresează fluxurilor de lucru foto și video profesionale, și a modelului LUMIX S1IIE, care oferă o ușurință operațională echivalentă cu cea a modelelor high-end pentru utilizatorii care se lansează în crearea de conținut de nivel superior, ne propunem să sprijinim creatorii în demersul lor de autoexprimare în cadrul seriei S1. LUMIX S1II Caracteristici principale Înregistrare cu rată mare a cadrelor și gamă dinamică largă cu un senzor parțial suprapus nou dezvoltat Adoptă un nou senzor de imagine CMOS de 24,1 MP full-frame, parțial suprapus

Suportă prima opțiune de înregistrare de mare viteză 5.1K 60p de la LUMIX, împreună cu alte formate de mare viteză precum 4K 120p / 5.8K 60p pentru performanțe îmbunătățite. (*2).

Oferă prima înregistrare video LUMIX cu 15 stopuri de gamă dinamică (*3) în V-Log la frecvențe ale cadrelor sub 30p.

Fotografiere continuă de mare viteză, oferind până la 70 fps (*4) cu modul “SH/SH PRE” cu obturator electronic și un mod extins de fotografiere continuă “H+ (High Speed Plus)” de aproximativ 10 fps cu un obturator mecanic, permițându-vă să experimentați fotografierea fără blackout după vizualizare. LUMIX S1IIE Caracteristici principale Calitate excepțională a imaginii adaptată pentru diverse condiții de fotografiere Adoptă un senzor de 24,2 MP inspirat de caracteristicile de performanță ale modelului LUMIX S5II

Suportă înregistrarea video open gate 6K 30p (3:2)

Oferă 14+ stopuri de înregistrare video în gamă dinamică în V-Log

Fotografiere continuă de mare viteză, oferind fotografiere în rafală de până la 30 fps cu modul “SH/SH PRE” cu obturator electronic și un mod extins de fotografiere continuă “H+ (High Speed Plus)” de aproximativ 10 fps cu un obturator mecanic, permițându-vă să experimentați fotografierea fără blackout după vizualizare. LUMIX S1II și S1IIE Caracteristici comune Performanță de bază îmbunătățită care deblochează noi posibilități creative Faza de recunoaștere în timp real redefinită Hybrid AF cu detectarea îmbunătățită a ochilor și a feței și acuratețe de urmărire bazată pe inteligență artificială pentru persoane.

Adăugarea noii recunoașteri AF pentru “Sporturi urbane”, care surprinde cu acuratețe mișcări dinamice precum breakdance, skateboarding și parkour.

Stabilizare îmbunătățită a imaginii în corp (B.I.S.) cu 8.0 stopuri (*3) și corecție a distorsiunii video E.I.S. fără decupare, nou dezvoltată, care stabilizează fără a tăia unghiul de vizualizare.

ARRI LogC3 (*6)(*7) disponibil pentru prima dată pentru seria S prin utilizarea cheii de upgrade software DMW-SFU3A (vândută separat).

Suportă 5.8K 30p / C4K 60p Apple ProRes RAW HQ / ProRes RAW înregistrare internă pe un card CFexpress tip B. Fiabilitate și eficiență excepționale Vizorul electronic (EVF) de înaltă rezoluție cu 5,76 milioane de puncte și un monitor versatil cu înclinare și unghi liber de 1,84 milioane de puncte și sunt echipate cu un mecanism de obturator robust cu o durată de viață de până la 400.000 de cicluri.

Funcționează eficient la temperaturi de până la -10 grade Celsius.

Opțiuni duale de înregistrare care acceptă carduri SD și CFexpress tip B.

Integrare perfectă cu accesorii precum DMW-BG2 și DMW-XLR2. Aplicații și software care sprijină fluxul de lucru fără întreruperi Compatibilitate cu Capture One, ceea ce îl face să funcționeze perfect cu software-ul de editare utilizat pe scară largă pentru fotografia de studio profesională.

Compatibilitate cu Frame.io, care permite trecerea fără probleme de la fotografiere la editare, precum și partajarea și colaborarea în cloud.

Suportă LUMIX Lab, simplificând transferul, editarea și personalizarea culorilor fotografiilor și clipurilor video pentru integrarea fără probleme pe smartphone și partajarea pe rețelele sociale.

Versiunea actualizată 1.5 acceptă următoarea caracteristică: Compatibilitatea fișierelor HEIF

Suportă LUMIX Flow, care ajută la crearea scenariului, verificările la fața locului în timpul filmării și organizarea automată a datelor după filmare pentru a sprijini fluxul de producție video.

Versiunea actualizată 1.1 suportă următoarele caracteristici: Conexiune fără fir Funcții suplimentare de asistență (Monitor de formă de undă / Vectorscop / Culoare falsă) Funcția de retransmisie a imaginii de pe monitor

Capabil să seteze parametri distincți pentru fotografie și videografie și să transfere fără probleme setările de la o cameră la alta utilizând un card SD, asigurând astfel setări uniforme pentru diverse modele de camere. (*8)

