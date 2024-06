STIRI Sondaj eJobs: 4 din 10 angajați folosesc în mod frecvent tool-uri de AI pentru a-și ușura sarcinile de la job Ionut Razvan Share







34,9% dintre participanții la cel mai recent sondaj eJobs spun că folosesc în mod regulat instrumente de inteligență artificială precum ChatGPT sau Gemini în sarcinile de la birou pentru a reduce volumul de muncă sau pentru a obține rezultate mai rapide. Dintre aceștia, 18,8% spun că fac asta zilnic, 13,4% săptămânal, iar 5,7% de câteva ori pe lună. Pentru cei din urmă, utilizarea AI-ului nu s-a transformat într-un obicei, ci mai degrabă într-o soluție de excepție la care apelează doar în cazuri punctuale. 13,9% dintre angajați spun că rareori folosesc astfel de tool-uri, în timp ce 48,1% nu folosesc deloc. „Sunt job-uri, în special din zona white collar și a specialiștilor, unde vedem o rată destul de ridicată de adopție a instrumentelor de AI și o deschidere din ce în ce mai mare în a le folosi pentru sarcini repetitive sau pe care le consideră monotone. Este adevărat că, în cele mai multe cazuri, cei care le utilizează cel mai des lucrează în domenii precum IT, marketing, comunicare ori traduceri, pe poziții mid-level sau de specialiști”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România. Documentarea și găsirea de informații este principalul motiv pentru care sunt folosite tool-uri precum ChatGPT sau Gemini, motiv invocat de 68,7% dintre respondenți. 44,4% spun că au nevoie de ajutor în redactarea de emailuri și mesaje, 34,3% au adăugat și traducerile pe listă, iar 22,2% spun că le sunt utile pentru generarea de rapoarte și prezentări. „Punctual, respondenții au mai spus că folosesc AI-ul pentru generare de cod, în cazul programatorilor, pentru crearea fișelor de post, pentru crearea unor șabloane de răspuns către clienți, generarea de imagini pentru creații digitale sau pentru brainstorming. În plus, mulți au adăugat faptul că folosesc AI-ul și pentru căutări care nu au legătură cu jobul, precum postări pentru social media”, explică Ana Călugăru. 60,1% dintre angajații care au participat la studiu spun că munca lor s-a ușurat de când au început să folosească AI-ul pentru munca de la birou. 26,7% dintre cei care au folosit spun că nu au observat un impact semnificativ, în timp ce 13,2% cred că mai degrabă îi încurcă, motiv pentru care folosesc foarte rar sau deloc. Întrebați care sunt cele mai mari beneficii ale utilizării instrumentelor AI la job, 68,2% au răspuns că îi ajută să salveze timp. 61,5% consideră că le oferă o perspectivă și idei noi, 32,3% se simt ajutați în realizarea task-urilor repetitive, ceea ce le permite să se concentreze mai mult pe partea strategică, iar 42,1% au menționat și faptul că, astfel, se simt mai productivi. În tabăra celor care sunt mai degrabă nemulțumiți de AI, apar motive precum furnizarea unor informații care nu se ridică la nivelul așteptărilor, faptul că încă nu au încă suficientă încredere în aceste tool-uri, dar și că nu reușesc să formuleze interogări suficient de clare astfel încât să le genereze răspunsurile de care au nevoie. 18,9% spun chiar că nu au încercat niciodată pentru că nu știau că ar putea să folosească astfel de instrumente la job, iar 6,6% recunosc că nu au suficiente competențe digitale în acest sens. „Interesant este faptul că, deși există, la nivel general, o preocupare intensă privitoare la siguranța joburilor în contextul dezvoltării rapide a inteligenței artificiale, doar 18,4% dintre respondenți spun că au temeri din acest punct de vedere. 63,5% nu sunt îngrijorați de faptul că AI-ul ar putea să-i înlocuiască în viitor, în timp ce 18,1% nu și-au format încă o părere. Există, în schimb, o aliniere în ceea ce privește impactul pe care l-ar putea avea asupra pieței muncii. Astfel, peste 60% dintre participanți prevăd că va exista o schimbare a tipurilor de locuri de muncă disponibile. 30% cred că va scădea oferta de joburi disponibile, iar 9,7% estimează că va crește”, mai spune Ana Călugăru. Sondajul a fost realizat în luna mai, pe un eșantion de 800 de respondenți care, în prezent lucrează.

