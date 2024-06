FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Telekom Romania Mobile lansează serviciul VoWiFi (Voice over WiFi) Ionut Razvan Share







Telekom Romania Mobile lansează astăzi VoWiFi (Voice over WiFi), care permite utilizatorilor să efectueze și să primească apeluri de voce prin intermediul unei conexiuni WiFi. Noul serviciu oferă libertatea de a comunica din orice locație, indiferent de gradul de acoperire a rețelei mobile, atât timp cât există acces la internet prin WiFi. VoWiFi va fi accesibil pentru toți clienții Telekom, atât cei cu abonament, cât și utilizatorii de cartelă preplătite, începând de astăzi, exclusiv pe teritoriul României. ”Lansăm astăzi o nouă opțiune de comunicare nelimitată, apelurile prin WiFi, prin care utilizatorii serviciilor noastre pot efectua apeluri inclusiv atunci când sunt în zone cu acoperire GSM mai slabă, cum ar fi zone montane, sau în clădiri care ecranează rețelele mobile. Astfel, utilizatorii serviciilor mobile de la Telekom se pot bucura de claritatea convorbirii și în asemenea situații”, explică Mircea Hațegan, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile. Pentru a beneficia de VoWiFi, clienții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să dețină un terminal compatibil, să aibă activat serviciul VoLTE, respectiv să aibă telefonul conectat la o rețea WiFi cu acces la internet. VoWiFi va fi instalat automat pentru clienții care îndeplinesc condițiile de mai sus. Clienții trebuie doar să se asigure că au instalată ultima versiune de software și este activă setarea Apelul VoWiFi din meniul telefonului. Lista actualizată a terminalelor compatibile poate fi găsită pe www.telekom.ro/VoLTE. Telekom va extinde gama de modele compatibile pe măsură ce producătorii actualizează software-ul terminalelor. Lansarea tehnologică a fost susținută de Samsung, ca partener de dezvoltare, care a contribuit la asigurarea compatibilității terminalelor pentru ca Telekom să poată oferi o experiență superioară utilizatorilor săi. Pentru mai multe informații, vizitați www.telekom.ro/VoLTE sau contactați serviciul clienți Telekom.

Tags: