Qoobiss schimbă strategia de vânzări și integrează o abordare comercială bazată pe reselleri și distribuitori

Qoobiss, companie fintech, orientată către automatizarea proceselor și specializată în dezvoltarea de soluții de verificare la distanță a identității, folosind mijloace video, își diversifică strategia de vânzări, adăugând segmentului de vânzări directe un nou canal, prin reselleri și distribuitori. Această decizie vine într-un context favorabil, având în vedere expansiunea pieței IT din România, susținută de digitalizarea accelerată a companiilor din diferite sectoare de activitate. Schimbarea strategiei de vânzări face parte din planul Qoobiss de dezvoltare, care vizează accelerarea extinderii pe piețe internaționale, în contextul expansiunii digitalizării la nivel global. „Prin parteneriatele cu reselleri, ne putem adapta mai rapid cerințelor locale, dar și planurilor de extindere la nivel internațional, depășind barierele culturale și lingvistice și respectând reglementările specifice fiecărei piețe. În plus, resellerii ne pot oferi acces la informații despre competiția locală și preferințele clienților, ajutându-ne să ne ajustăm și să personalizăm ofertele în mod eficient. Această colaborare ne va ajuta să extindem rapid soluțiile noastre pe noi piețe internaționale”, spune Ileana Comănescu, Product Manager KYC Global la QOOBISS. Parteneriate strategice pentru extinderea internațională În cadrul noii strategii, resellerii vor avea un rol esențial în expansiunea internațională a Qoobiss, permițând accesul rapid și eficient pe piețe din Europa si Africa. „Căutăm parteneri cu expertiză tehnică solidă, capabili să gestioneze întregul proces de pre și post-vânzare, asigurându-se că soluțiile noastre sunt adaptate specificului fiecărei piețe. Nu ne impunem limite în ceea ce privește numărul de reselleri cu care vom colabora, deoarece obiectivul nostru este să atragem clienți pentru platforma Origin, dar și pentru celelalte servicii din portofoliu. Cu ajutorul acestor parteneri, vom reuși să facem serviciile noastre vizibile rapid”, mai spune Ileana Comănescu. Origin – platforma globală ce permite digitalizarea proceselor Noua strategie de vânzări vine în contextul lansării platformei Origin, o soluție globală pentru digitalizarea completă a interacțiunilor cu clienții, care poate fi utilizată într-o gamă largă de industrii, de la financiar și asigurări până la sănătate și jocuri de noroc și multe altele. Origin este concepută pentru a permite companiilor digitalizarea proceselor esențiale fără a necesita dezvoltare internă extinsă. Platforma no-code permite integrarea unor soluții externe, precum identificarea la distanță, extragerea datelor prin tehnologia OCR (Optical Character Recognition), validarea adresei de email și a numărului de telefon, generarea automată de documente, gestionarea șabloanelor, semnarea electronică a documentelor, precum și verificări privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML). Aceste extensii ale platformei permit companiilor să creeze fluxuri de lucru personalizate, adaptate nevoilor specifice fiecărui sector de activitate. De asemenea, Origin permite integrarea cu plugin-uri adiționale, cum ar fi: soluții terțe, baze de date externe și diferite dispozitive, asigurând, astfel, flexibilitate și scalabilitate ridicate. Impactul colaborării cu reselleri asupra pieței IT din România România se bucură de o industrie IT în continuă expansiune, iar colaborarea cu reselleri permite accesul rapid la noi segmente de piață, optimizând costurile și reducând timpul de implementare. Adoptarea modelului de distribuție prin reselleri contribuie și la eficientizarea costurilor. Astfel, Qoobiss poate accesa piețe noi fără a necesita o extindere masivă a resurselor interne, atingând obiectivele de expansiune într-un mod sustenabil și eficient​.

