ANCOM: Localizarea apelantului la 112 considerabil îmbunătățită prin revizuirea reglementărilor privind realizarea comunicațiilor de urgență

După discuțiile purtate cu reprezentanții industriei de profil și ai instituțiilor cu atribuții în domeniu în cadrul Consiliului Consultativ, ANCOM a adoptat decizia care revizuiește reglementările privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU). Actul normativ facilitează implementarea comunicațiilor de urgență prin tehnologii mobile cu comutație de pachete și va permite administratorului SNUAU să asigure o localizare a apelantului considerabil îmbunătățită, ce poate fi, în multe situații, de ordinul a câțiva metri. Decizia a fost transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare la data publicării. Modificări adoptate În contextul închiderii rețelelor 3G și, ulterior, a rețelelor 2G, complementar cu dezvoltarea rețelelor 4G și 5G care folosesc tehnologia IP pentru a transmite date, decizia facilitează utilizarea acestei tehnologii pentru preluarea apelurilor de urgență și a informațiilor de localizare corespunzătoare pentru apelurile inițiate din rețelele de nouă generație. De asemenea, se va asigura accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență în condiții echivalente cu cele de care beneficiază ceilalți utilizatori finali, prin facilitarea realizării unei infrastructuri adecvate pentru implementarea de comunicații de urgență multimedia. Interconectarea bazată pe comutarea de circuite va mai fi folosită o perioadă ca soluție de rezervă, până la migrarea totală a transmiterii apelurilor de urgență la noile tehnologii. Telefoanele inteligente cu funcționalități avansate contribuie în mod radical la o mai bună localizare. În acest sens, proiectul de decizie stabilește și o nouă obligație a operatorilor mobili de a transmite de două ori pe an către ANCOM o situație statistică cu terminalele conectate la rețea, una până la data de 30 iunie, iar cealaltă până la data de 31 decembrie, precizând denumirea producătorului, denumirea terminalului și versiunea sistemului de operare a terminalului (în măsura în care furnizorul are acces la informația de versiune), precum și anumite capabilități ale acestora. Aceste informații vor fi utilizate pentru evaluarea dinamică, prin statistici, a procentajului terminalelor din piață capabile de localizări performante. Context Actul normativ vine în continuarea demersurilor inițiate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență care impune implementarea unui cumul de soluții tehnice în premieră la nivelul serviciilor de urgență europene în vederea îmbunătățirii localizării apelurilor la numărul de urgență 112. ANCOM are rolul de a stabili condițiile tehnice și economice pentru realizarea comunicațiilor către SNUAU și condițiile tehnice pentru transmiterea informațiilor de localizare și identificare a apelantului, astfel încât să se asigure disponibilitatea acestora în conformitate cu cerințele specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, dar ținând cont și de particularitățile legate de funcționarea serviciului de urgență 112 la nivel național.

