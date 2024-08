STIRI Sistemele automate de colectare și livrare – mod de funcționare și reglementări Ionut Razvan Share







Livrarea prin sistemele automate, deși nu este un concept nou, a cunoscut o creștere importantă în timpul pandemiei, impulsionată de necesitatea stringentă de a menține distanța socială. În paralel cu expansiunea comerțului electronic, această tendință s-a consolidat, devenind o realitate a prezentului. Având în vedere popularitatea crescândă a acestei opțiuni de livrare, ANCOM aduce în atenția utilizatorilor principalele reglementări din domeniu. Sistemul automat de livrare oferă utilizatorului posibilitatea de a depune/prelua trimiteri poștale în/din rețeaua poștală, prin intermediul unor instalații automatizate și digitalizate, nedeservite de personal, regăsit și sub denumirea de locker, easybox, pachetomat, cutie pentru colete sau casete de expediere a coletelor. Sistemele automate oferă utilizatorilor flexibilitate maximă în programarea livrărilor și contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. Reglementări privind sistemele automate În cazul trimiterilor poștale livrate prin intermediul sistemelor automate, furnizorul este obligat să asigure un termen de ridicare a trimiterii poștale de minimum 36 de ore din momentul informării destinatarului că trimiterea poştală a fost depusă la sistemul automat. Păstrarea trimiterii poștale în acest termen nu implică plata unor tarife suplimentare. Furnizorul trebuie să asigure respectarea termenului de ridicare a trimiterii poștale indiferent de eventualele situații particulare privind indisponibilitatea respectivului sistem automat. În cazul unei perioade de indisponibilitate a sistemului automat, termenul de ridicare stabilit de furnizor va fi prelungit corespunzător, iar utilizatorul va fi informat în acest sens. Mesajul de informare privind depunerea trimiterii poștale la sistemul automat, transmis de regulă prin SMS sau e-mail, va conține cel puțin perioada de păstrare a trimiterii poştale şi datele minime necesare identificării și accesării sistemului automat de livrare, precum şi programul de funcționare a sistemului (dacă acesta nu este non-stop). Dacă destinatarul nu ridică trimiterea poștală în termenul specificat, aceasta va fi păstrată, în vederea predării, la un punct de contact al furnizorului (punct de contact fix deservit de personal sau sistem automat), iar destinatarul va fi informat în prealabil despre cum va putea intra în posesia trimiterii poștale. În cazul în care livrarea la sistemul automat indicat de expeditor nu este posibilă, furnizorul de servicii poștale are obligația să obţină de la destinatarul trimiterii poştale permisiunea predării la un alt sistem automat, dacă această opțiune este prevăzută în contractul încheiat cu expeditorul. Furnizorul are obligaţia să inscripţioneze în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalațiile fizice care fac parte din reţeaua sa poştală, deci inclusiv și sistemele automate de colectare/livrare. Prevederile sunt aplicabile inclusiv în situaţia punctelor de acces sau punctelor de contact utilizate, în comun, de mai mulţi furnizori de servicii poştale. De asemenea, pe orice sistem automat de colectare/livrare trebuie indicat un număr de telefon menit să faciliteze comunicarea dintre furnizor şi utilizatorul serviciului poştal prestat prin intermediul respectivului sistem automat. Ce, cum și unde reclami Utilizatorii care au o nemulțumire în legătură cu prestarea serviciilor poștale trebuie să se adreseze în primul rând furnizorului de servicii poștale care a prestat serviciul. În cazul în care furnizorul nu a rezolvat problema sesizată, utilizatorii se pot adresa și ANCOM, urmând pașii descriși aici.

