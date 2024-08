ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Top 10 cele mai căutate destinații de vacanță de europeni în 2024 Ionut Razvan Share







Devine din ce în ce mai greu să faci fotografii fără oameni în fundal la siturile UNESCO sau la atracțiile turistice populare. Multe dintre destinațiile de vacanță preferate de europeni sunt printre cele mai aglomerate orașe din lume, influențate puternic de popularitatea imaginilor văzute pe rețelele de socializare. Ca urmare, turiștii se confruntă cu timpi de așteptare tot mai mari pentru a surprinde portretele perfecte în vacanță[1]. Clasamentul destinațiilor de vacanță din Europa pentru zborurile de vară 2024, conform KAYAK: Palma de Mallorca, Spania Bangkok, Thailanda Barcelona, Spania Londra, Regatul Unit Istanbul, Turcia Málaga, Spania Lisabona, Portugalia New York, Statele Unite ale Americii Roma, Italia Paris, Franța Turiștii continuă să fie inspirați de imaginile văzute pe social media. 77% dintre utilizatorii TikTok au fost motivați să viziteze o destinație după ce au descoperit-o pe platformă, iar primele trei destinații de vacanță căutate de europeni pe KAYAK[2] apar în peste 106 milioane de postări[3] cu hashtaguri. Este evident cât de important este pentru oameni să facă fotografii și videoclipuri pentru a-și crea o experiență de vacanță plăcută. Un studiu recent realizat de HONOR a arătat că peste o treime (36%) dintre respondenți nu știu cum să facă o fotografie reușită de tip portret[4]. În acest context, noua serie HONOR 200 devine partenerul ideal pentru a surprinde momentele importante alături de familie și prieteni. Pe lângă autonomia mare a bateriei și sistemului avansat de răcire care previne supraîncălzirea, HONOR 200 dispune de o funcție de îmbunătățire a fotografiilor de grup[5] care folosește inteligența artificială pentru a identifica și corecta automat ochii închiși, asigurând cele mai bune fotografii în vacanță. Știind că obținerea unei fotografii de grup perfecte, fără un fundal aglomerat, poate dura până la 3 ore în unele dintre cele mai populare locații de vacanță, HONOR a colaborat cu un fotograf de travel specializat în portrete pe smartphone, Zach Leon, pentru a dezvălui locații ascunse în 10 dintre cele mai căutate destinații și pentru a oferi sfaturi despre cum să surprindeți portretul perfect. Recomandări de obiective turistice alternative pentru fotografii de tip portret: Bangkok: Deși Templul Muntelui de Aur este o destinație populară pentru fotografii, Parcul Lumpini este o alternativă excelentă pentru a surprinde fauna specifică Thailandei și oferă un fundal ideal pentru un portret de familie. New York: Deși Central Park este un loc emblematic pentru fotografii, Fort Tryon Park, situat în nordul orașului, oferă o frumusețe similară într-un cadru mult mai liniștit. Barcelona: Renumită pentru arhitectura impresionantă, orașul ascunde două locații subestimate — Parc del Laberint d’Horta și Museu Nacional d’Art de Catalunya. Aceste locuri oferă priveliști spectaculoase asupra orașului, fiind ideale pentru portrete romantice. Londra: Reperele iconice precum Big Ben și London Eye atrag turiști din întreaga lume, dar Podul Millennium este un loc ideal pentru a surprinde imagini impresionante ale orașului într-un cadru mai puțin aglomerat. Palma de Mallorca: Catedrala din Palma este un loc emblematic pentru fotografii, atrăgând numeroși turiști care o folosesc ca fundal pentru pozele lor de vacanță. În schimb, Basilica de San Francisco oferă un cadru mult mai liniștit, ideal pentru o sesiune foto intimă. „Obținerea fotografiei perfecte de vacanță cu familia este aproape la fel de importantă ca vacanța în sine. Însă, în locurile turistice aglomerate, rezultatul poate fi adesea dezamăgitor. De aceea, vă încurajăm să explorați câteva locații ascunse, unde veți descoperi alternative mai liniștite și mai puțin aglomerate. Pentru a face față elementelor neprevăzute din jur, HONOR 200 Pro vine echipat cu o funcție inteligentă de îmbunătățire a fotografiilor de grup, care folosește AI pentru a corecta automat distorsiunile, asigurând astfel o fotografie portret de care să vă bucurați pe deplin.” – a declarat Stanley Yan, Country Manager Honor România & Bulgaria. Recomandări pentru fotografia de portret pe smartphone: Încercați diferite unghiuri: Dacă vă aflați lângă un grup mare de turiști, încercați diferite unghiuri pentru a-i evita. Puteți încerca să vă aplecați și să înclinați telefonul în sus, să vă apropiați pentru un portret individual sau să faceți un selfie, astfel încât priveliștea să umple o parte a cadrului, iar voi cealaltă. Funcția de îmbunătățire de pe HONOR 200 Pro folosește inteligența artificială pentru a corecta automat imperfecțiunile din fotografiile de grup, simplificând procesul și asigurându-vă că obțineți mereu o fotografie reușită. Planificați cu grijă momentul sosirii: Chiar și cele mai populare atracții au momente de liniște. De exemplu, Piazzale Michelangelo din Florența este extrem de aglomerat la apus, dar dimineața devine un loc calm și liniștit. Dacă evitați orele de vârf, veți avea mai mult spațiu și timp pentru a savura momentul. Evitați iluminarea din spate: Chiar dacă priveliștea este spectaculoasă, evitați să aveți subiectul luminat din spate. În schimb, ajustați poziția astfel încât lumina să cadă pe fața subiectului sau să folosiți blițul pentru a adăuga lumină suplimentară. Dacă nu urmăriți să obțineți efectul de siluetă, asigurați-vă că fața subiectului este bine iluminată. Folosiți zoom-ul: Pentru a evita prezența străinilor în fotografiile de familie, folosiți zoom-ul smartphone-ului. Acesta va mări fundalul, făcându-l să pară mai mare.

